«Энергетик-БГУ» — «Смолевичи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1587965783

вчера, 08:36

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на стартовый матч седьмого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Энергетик-БГУ» и «Смолевичи».

«Энергетик-БГУ»

К седьмому туру чемпионата Беларуси «Энергетик» подходит в статусе седьмой команды с девятью очками в активе. Все три победы команда одержала в стартовых турах, после чего, столкнулась с кризисом и проиграла три матча кряду.

В прошлом туре Высшей Лиги «Энергетик» ничего не смог противопоставить «Неману» в гостях, пропустив три безответных гола (0:3).

«Смолевичи»

В активе «Смолевичи» три очка после шести сыгранных матчей Высшей Лиги и предпоследняя строчка в турнирной таблице.

Команда еще не знает вкуса побед в текущем сезоне и добывала баллы только за счет ничейных поединков. На прошлых выходных «Смолевичи» не сумели дома дать бой минскому «Динамо», уступив со счетом 1:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Энергетик-БГУ» — 1.943

Ничья – 3.350

Победит «Смолевичи» — 4.100

Статистика

Три последних очных встречи команд закончились минимальной победой «Смолевичи»

Ставка на ТМ(2,5) прошла в 7 из 8 очных встречах соперников.

«Энергетик» выиграл в 2 из 3 домашних матча в текущем сезоне Высшей Лиги.

Прогноз

«Энергетик», в отличие от своего оппонента, задержался в Высшей Лиги и успел уже здесь освоиться. «Смолевичи» же вернулись в элиту белорусского футбола и пока не могут абстрагироваться к поединках против крепких соперников.

Полагаем, что хозяевам вполне под силу прервать серию неудач и воспользоваться неоднозначной формой соперника. Предлагаем заиграть ставку на П1, за которую БК Pinnacle дает выгодный коэффициент 1.943.