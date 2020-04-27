«Энергетик-БГУ» — «Смолевичи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на стартовый матч седьмого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Энергетик-БГУ» и «Смолевичи».
«Энергетик-БГУ»
К седьмому туру чемпионата Беларуси «Энергетик» подходит в статусе седьмой команды с девятью очками в активе. Все три победы команда одержала в стартовых турах, после чего, столкнулась с кризисом и проиграла три матча кряду.
В прошлом туре Высшей Лиги «Энергетик» ничего не смог противопоставить «Неману» в гостях, пропустив три безответных гола (0:3).
«Смолевичи»
В активе «Смолевичи» три очка после шести сыгранных матчей Высшей Лиги и предпоследняя строчка в турнирной таблице.
Команда еще не знает вкуса побед в текущем сезоне и добывала баллы только за счет ничейных поединков. На прошлых выходных «Смолевичи» не сумели дома дать бой минскому «Динамо», уступив со счетом 1:3.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Энергетик-БГУ» — 1.943
- Ничья – 3.350
- Победит «Смолевичи» — 4.100
Статистика
- Три последних очных встречи команд закончились минимальной победой «Смолевичи»
- Ставка на ТМ(2,5) прошла в 7 из 8 очных встречах соперников.
- «Энергетик» выиграл в 2 из 3 домашних матча в текущем сезоне Высшей Лиги.
Прогноз
«Энергетик», в отличие от своего оппонента, задержался в Высшей Лиги и успел уже здесь освоиться. «Смолевичи» же вернулись в элиту белорусского футбола и пока не могут абстрагироваться к поединках против крепких соперников.
Полагаем, что хозяевам вполне под силу прервать серию неудач и воспользоваться неоднозначной формой соперника. Предлагаем заиграть ставку на П1, за которую БК Pinnacle дает выгодный коэффициент 1.943.