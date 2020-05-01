Рейтинг! Топ-10 выдающихся сербов в РПЛ

1588324214

сегодня, 12:10

В чемпионате России выступали больше сотни представителей Сербии. «Соккер.ру» — о самых ярких и классных «братушках».

10 место. Джордже Йокич («Торпедо» и «Томь») — 169 матчей, 12 голов

Толковый защитник Йокич провел в РПЛ шесть сезонов — два в «Торпедо» и еще четыре в «Томи». В обеих командах завоевывал уважение своими хладнокровными действиями в обороне и статус одного из лидеров раздевалки, да и сам умело вводил в заблуждение соперников подключениями на стандарты, что подтверждают 12 забитых мячей. Томские болельщики признавали Джордже лучшим игроком сезона, в общем, трудяга Йокич оставил о себе добрую память в России, причем играл у нас не только в РПЛ , но и в ФНЛ .

9 место. Милош Крушчич («Ростов») — 182 матча, 9 голов

В начале XXI века левый фланг «Ростова» утюжил неутомимый защитник из Сербии Крушчич, который отыграл семь лет на берегах Дона, где его до сих пор вспоминают с теплом. Милош ведь большую часть своей карьеры посвятил именно «Ростову», закончил карьеру в желто-синих цветах и мечтает однажды вернуться в донской клуб уже в качестве тренера. Сейчас Крушчич возглавляет софийский ЦСКА и до недавних пор имел привилегию тренировать целого «русского Месси».

8 место. Михайло Пьянович («Спартак» и «Ростов») — 75 матчей, 20 голов

До переезда в Россию Михайло штамповал голы за «Црвену Звезду», поэтому, когда приехал в другой красно-белый клуб, радушный прием ему был обеспечен, ведь московские спартачи и белградские звездаши — «брача заувек». Может быть, Пьянович и не хватал звезд с неба, но пользу «Спартаку» приносил регулярно при том, что другим форвардам тренеры доверяли больше. Не каждому футболисту спартаковские фанаты посвящают кричалки, а вот Михайло этой чести удостоился:

Сердце Старкова склонно к измене

И перемене, как ветер мая.

То Павлюченко, то Кавенаги

А забивает

Только Михайло

Михайло Пьянович! Михайло Пьянович!

Михайло Пьянович! Михайло Пьянович!

7 место. Огнен Короман («Крылья Советов», «Динамо», «Ахмат») — 122 матча, 21 гол

В свое время входил в число лучших креативных полузащитников чемпионата России. Огнен ярко проявил себя в «Динамо», потом был незаменимой частью бронзовой самарской банды, а еще успел поиграть в Грозном, откуда уехал в АПЛ . Любопытно и то, что завершать карьеру Короман приехал в «Крылья Советов», впрочем, теплого расставания не получилось: Андрей Кобелев бесцеремонно «выпилил» серба из команды.

6 место. Неманья Пейчинович («Локомотив») — 114 матчей, 3 гола

Качественный и во многом недооцененный защитник, который сделал весомый вклад в последнее чемпионство «Локомотива». В золотой для железнодорожников кампании 2017/18 лидер, капитан и самый высокооплачиваемый игрок команды Чорлука принял участие всего лишь в шести матчах, надежность тылов обеспечивала связка Кверквелия — Пейчинович. Так что Неманья лично завоевывал чемпионство, а еще он выиграл два Кубка России с «Локо».

5 место. Данко Лазович («Зенит», «Ростов») — 90 матчей, 23 гола

Лазович выиграл с «Зенитом» полный комплект наград российского футбола: он дважды чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка. Увы, карьера Данко в РПЛ получилась яркой, но недолгой: поначалу он был важной персоной в команде Лучано Спаллетти, но однажды выпал из-за травмы, после чего не смог вернуться на свой прежний уровень и в состав «Зенита». Пытался перезапустить карьеру в «Ростове», но тоже без особого успеха. Ах да, Лазович знаменит еще и тем, что получил разряд от электрошокера нижегородского ОМОНовца.

4 место. Неманья Видич («Спартак») — 41 матч, 4 гола

Если бы при распределении мест мы ориентировались исключительно на класс футболиста, то Видич мог оказаться и на первой строчке, но все-таки звездой мирового футбола Неманья стал уже в Англии, в то время как за «Спартак» защитник отыграл всего лишь полтора года и выиграл лишь «серебро» РПЛ . Отдаем должное мастерству Видича, которое проявлялось в матчах за «красно-белых», но понимаем, что конкретно в России некоторые соотечественники Неманьи добились большего.

3 место. Милош Красич ( ЦСКА ) — 230 матчей, 32 гола

Например, Красич. У Милоша как раз не сложилась карьера в Европе, хотя из ЦСКА он уехал в «Ювентус», зато в Москве этот парень зажигал отчаянно и только посмотрите, сколько он всего выиграл с армейцами! Два чемпионства, по четыре Кубка и Суперкубка России, Кубок УЕФА — всего 11 трофеев, и ведь постоянно был на виду, шустрил на фланге, забивал и раздавал результативные передачи.

2 место. Зоран Тошич ( ЦСКА ) — 241 матч, 47 голов

Красича в должности штатного армейского серба сменил Тошич, которому суждено было стать рекордсменом среди сербов по количеству матчей за российские клубы. Немножко Зоран недотянул до юбилейных отметок в четверть тысячи матчей и полсотни голов, а ведь еще 41 «ассист» сделал. Зоран — один из лучших легионеров в истории ЦСКА , который оказался главным клубом в карьере трехкратного чемпиона России Тошича.

1 место. Бранислав Иванович («Локомотив», «Зенит») — 190 матчей, 18 голов