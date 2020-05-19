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Ришарлисон: «Хочу стать великим игроком в истории „Эвертона“»

сегодня, 10:24

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон признался, что хочет стать легендой своего клуба и сборной Бразилии.

Мои цели очень ясны в моей голове, и они взаимосвязаны. С тех пор как я приехал, я всегда заявлял, что хочу быть победителем, играя за «Эвертон». Я хочу помочь вернуть клубу величие и выиграть трофеи.

Я бы очень хотел достичь этой цели и запомниться как великий игрок в истории клуба. Что касается индивидуальных и долгосрочных целей, то моя большая цель — продолжать вызываться в сборную Бразилии и приобретать большее значение в команде, а затем иметь возможность играть на чемпионате мира.

Чтобы это произошло, мне нужно продолжать хорошо выступать и забивать голы за «Эвертон».

По информации СМИ, этой зимой «Эвертон» отказался продавать Ришарлисона «Барселоне» за 100 млн евро. 

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 10:58
так в чем же дело, все в твоих руках...
BBK33
BBK33
сегодня в 10:34
Так многие говорят. До тех пор, пока как какой-нибудь гранд не заинтересуется.
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna
сегодня в 10:29
Для этого надо побеждать Ливерпуль, а это не возможно... Потрачено.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:27
Для этого надо работать
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