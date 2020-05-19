Ришарлисон: «Хочу стать великим игроком в истории „Эвертона“»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон признался, что хочет стать легендой своего клуба и сборной Бразилии.

Мои цели очень ясны в моей голове, и они взаимосвязаны. С тех пор как я приехал, я всегда заявлял, что хочу быть победителем, играя за «Эвертон». Я хочу помочь вернуть клубу величие и выиграть трофеи.

Я бы очень хотел достичь этой цели и запомниться как великий игрок в истории клуба. Что касается индивидуальных и долгосрочных целей, то моя большая цель — продолжать вызываться в сборную Бразилии и приобретать большее значение в команде, а затем иметь возможность играть на чемпионате мира.

Чтобы это произошло, мне нужно продолжать хорошо выступать и забивать голы за «Эвертон».