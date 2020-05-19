«Шахтер» Солигорск – «Белшина»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:59

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч десятого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Шахтер» Солигорск и «Белшина».

«Шахтер» Солигорск

«Шахтер» постепенно вышел из кризиса, который наблюдался у команды на старте сезона. «Горняки» в последних четырех турах чемпионата Беларуси набрали десять очков, что позволило им подняться на пятую позицию в турнирной таблице.

В поединке последнего тура Высшей Лиги подопечные Юрия Вернидуба обыграли дома «Славию» со счетом (2:0).

«Белшина»

«Белшина» после девяти сыгранных туров прочно осела на дне турнирной таблицы. В активе команды из Бобруйска только три набранных очка и ноль в графе «победы».

Шестое поражение в сезоне «Белшина» потерпела в предпоследнем туре, когда уступила дома «Ислочи» (1:2). На прошлых выходных команда не удержала домашнюю победу над «Витебском» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер» — 1.190

Ничья – 6.220

Победит «Белшина» — 15.530

Статистика

«Шахтер» победил «Белшину» в двух последних домашних матчах с общим счетом 8:0.

«Горняки» выиграли три предыдущих домашних поединка во всех турнирах.

«Белшина» не забивала голов в трех последних гостевых матчах в Солигорске.

Прогноз

«Шахтер» набрал превосходную форму и намерен ворваться в группу лидеров. Для этого «Горнякам» нужно уверено обыгрывать в Солигорске худшую команду Высшей Лиги.

Сейчас «Белшина» не выглядит тем коллективом, который способен остановить атаку «Шахтера», тем более в Солигорске. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(-1,5) можно разместить с выгодным коэффициентом 1.806.