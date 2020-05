Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

Легендарный голландец нашел работу в США , но в новом клубе не знают, как выглядит Яп. «Соккер.ру» — о Стаме, «Цинциннати» и собравшейся в комментариях армии лысых.

Кто не знает Стама? Стама знают все! Брутальный голландец с лысиной до колен поиграл за ПСВ и «Аякс», отметился в «Лацио», МЮ и «Милане», выиграл кучу кубков и титулов, сыграл 67 матчей за сборную Нидерландов. У Япа с одной стороны примечательная внешность, но в то же время, как бы вы его охарактеризовали? Большой и лысый, я полагаю. Удивитесь, но под это описание подходят десятки известных мужчин.

Но вернемся к нашему Стаму. Сейчас ему 47, он выбрал тренерскую стезю, работал главным в «Рединге», «Зволле» и «Фейеноорде», из которого был уволен в октябре прошлого года после поражения от «Аякса» 0:4. Просидев без работы чуть больше полугода, голландец получил приглашение из-за океана: клуб МЛС «Цинциннати» сделал Япа главным тренером. И тут начинается самое веселое: аккаунт «Цинциннати» в «Твиттер» объявил о назначении голландца, снабдив пост фотографией человека, который удовлетворяет трем критериям — он лысый, голландец и футбольный тренер. Но это не Яп Стам.

На фото — Тинус ван Тоненбрук, который тренирует юношей «Аякса». Справедливости ради, что-то общее в чертах двух тренеров есть. Ну, как минимум, лысина. Да и вообще, прежде чем заводить задорновское «нуууу тупые» подумайте, что на войне, в любви и СММ все средства хороши: не исключено, что ошибка была допущена намеренно, такие вещи привлекают внимание и вызывают бурные обсуждения. Благодаря этой ошибке «Цинциннати» прогремел на весь футбольный мир. Вскоре исправились, нашли фотографию натурального Стама, но плотину насмешливых комментариев уже прорвало.