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Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

сегодня, 16:00

Легендарный голландец нашел работу в США, но в новом клубе не знают, как выглядит Яп. «Соккер.ру» — о Стаме, «Цинциннати» и собравшейся в комментариях армии лысых.

Кто не знает Стама? Стама знают все! Брутальный голландец с лысиной до колен поиграл за ПСВ и «Аякс», отметился в «Лацио», МЮ и «Милане», выиграл кучу кубков и титулов, сыграл 67 матчей за сборную Нидерландов. У Япа с одной стороны примечательная внешность, но в то же время, как бы вы его охарактеризовали? Большой и лысый, я полагаю. Удивитесь, но под это описание подходят десятки известных мужчин.

Но вернемся к нашему Стаму. Сейчас ему 47, он выбрал тренерскую стезю, работал главным в «Рединге», «Зволле» и «Фейеноорде», из которого был уволен в октябре прошлого года после поражения от «Аякса» 0:4. Просидев без работы чуть больше полугода, голландец получил приглашение из-за океана: клуб МЛС «Цинциннати» сделал Япа главным тренером. И тут начинается самое веселое: аккаунт «Цинциннати» в «Твиттер» объявил о назначении голландца, снабдив пост фотографией человека, который удовлетворяет трем критериям — он лысый, голландец и футбольный тренер. Но это не Яп Стам.

Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

На фото — Тинус ван Тоненбрук, который тренирует юношей «Аякса». Справедливости ради, что-то общее в чертах двух тренеров есть. Ну, как минимум, лысина. Да и вообще, прежде чем заводить задорновское «нуууу тупые» подумайте, что на войне, в любви и СММ все средства хороши: не исключено, что ошибка была допущена намеренно, такие вещи привлекают внимание и вызывают бурные обсуждения. Благодаря этой ошибке «Цинциннати» прогремел на весь футбольный мир. Вскоре исправились, нашли фотографию натурального Стама, но плотину насмешливых комментариев уже прорвало.

Смысл флешмоба в том, чтобы подписать фотографию известного лысого человека: «Добро пожаловать, Яп!» или «Поздравляем, Яп!» Так и сформировалась армия лысых «Стамов». Каждый клуб МЛС посчитал своим долгом поржать над «Цинциннати», отписаться под постом и кинуть свою версию «Стама».

«Коламбус Крю»

Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

«Нью-Йорк Ред Буллз»

Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

«Филадельфия Юнион»

Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

«Хьюстон Динамо»

Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

«Миннесота Юнайтед»

Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

«Ванкувер Уайткэпс»

Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

«Колорадо Рэпидз»

Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

ФК «Даллас»

Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

Веселились не только профессиональные повелители социальных сетей, но и простые пользователи, которые вспомнили несколько весьма удачных образов.

Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

Смех да и только. Яп Стам и армия лысых

И так далее и тому подобное. Больше «Япов Стамов» всех форм и размеров — в комментариях под уже культовым постом «Цинциннати». Можете даже поучаствовать во флешмобе лично, перепись лысых продолжается, а Федора Бондарчука, Гошу Куценко и Виктора Онопко пока никто не вспомнил. Не порядок!

В твиттере затроллили клуб МЛС, перепутавший Стама с другим лысым тренером
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Groove000
Groove000
сегодня в 19:40
С Мистера Пропера и Джонни Синса проорал))
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 19:27
Ну из знакомых пожалуй Славолюб Муслин идеально вписался бы в эту тему.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:03
Прикольно
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:03
лысые рулят футболом))))
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