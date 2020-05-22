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В твиттере затроллили клуб МЛС, перепутавший Стама с другим лысым тренером

сегодня, 14:36

Яп Стам назначен главным тренером клуба МЛС «Цинциннати». Он подписал контракт на полтора года с опцией продления еще на год. «Цинциннати» опубликовал в своем Twitter-аккаунте информацию о назначении Стама, но прикрепил к записи фотографию другого человека — Тинуса ван Тоненбрука. Это тренер из Голландии, работающий с молодежной командой «Аякса». Как и Стам, он лысый.

В твиттере затроллили клуб МЛС, перепутавший Стама с другим лысым тренером

В «Цинциннати» быстро исправили ошибку, опубликовав фото Стама, но было поздно — в  ответ на оплошность другие клубы МЛС стали комментировать запись о назначении тренера, присылая фото лысых знаменитостей и поздравляя Япа. В частности, конкуренты «Цинциннати» по МЛС потроллили клуб фотографиями Вина Дизеля и Джейсона Стэтхема. Присоединился и «Зенит», опубликовавший запись с фото Виктора Сухорукова.

В твиттере затроллили клуб МЛС, перепутавший Стама с другим лысым тренером

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
сегодня в 18:38
Хороший актер. Панин тоже был хороший актер. а остальные так себе...
Almazny
Almazny
сегодня в 15:57
Такое бывает.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:19
У них просто не было фото настоящего Стама!

Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:57
Сухоруков запросто исполнил бы Япа Стама, даром что по антропометрии они антиподы.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:56
Бомжи зачетно пошутили)...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:53
Лысых развелось хоть пруд пруди.
Yurza
Yurza
сегодня в 14:47
И такое тоже бывает.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:44
умеют люди на пустом месте привлечь к себе внимание)))) рекламщикам учится нужно)))
beefs
beefs
сегодня в 14:42
это нормальное отношение
shlomo
shlomo
сегодня в 14:40
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