В твиттере затроллили клуб МЛС, перепутавший Стама с другим лысым тренером

Яп Стам назначен главным тренером клуба МЛС «Цинциннати». Он подписал контракт на полтора года с опцией продления еще на год. «Цинциннати» опубликовал в своем Twitter-аккаунте информацию о назначении Стама, но прикрепил к записи фотографию другого человека — Тинуса ван Тоненбрука. Это тренер из Голландии, работающий с молодежной командой «Аякса». Как и Стам, он лысый.
В «Цинциннати» быстро исправили ошибку, опубликовав фото Стама, но было поздно — в ответ на оплошность другие клубы МЛС стали комментировать запись о назначении тренера, присылая фото лысых знаменитостей и поздравляя Япа. В частности, конкуренты «Цинциннати» по МЛС потроллили клуб фотографиями Вина Дизеля и Джейсона Стэтхема. Присоединился и «Зенит», опубликовавший запись с фото Виктора Сухорукова.