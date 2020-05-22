В твиттере затроллили клуб МЛС, перепутавший Стама с другим лысым тренером

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сегодня, 14:36

назначен главным тренером клуба МЛС «Цинциннати». Он подписал контракт на полтора года с опцией продления еще на год. «Цинциннати» опубликовал в своем Twitter-аккаунте информацию о назначении Стама, но прикрепил к записи фотографию другого человека — Тинуса ван Тоненбрука. Это тренер из Голландии, работающий с молодежной командой «Аякса». Как и Стам, он лысый.