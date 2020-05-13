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«Жирков на самоизоляции». Дзюба пошутил над одноклубником

13 мая 2020, 10:56

Форвард «Зенита» Артем Дзюба пошутил над партнером по команде, полузащитником Юрием Жирковым.

Дзюба опубликовал в сторис инстаграма фото мужчины с усами в красных шортах, похожего на Жиркова.

«Юрий Жирков на самоизоляции», — подписал фото Дзюба.

Жирков

Недавно Дзюба показал, как собирает армию солдатиков.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 мая в 12:43
Как будто у Дзюбы двойников меньше...)))
makkie
makkie
13 мая в 12:41
Не, шутка то зачётная.
Реально на Жиркова похож.
В ответ Юра выложит фото дубовой рощи и подпишет "Найдите Дзюбу" :)
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 12:31
Язык без костей, это даже не шутка а скорее подкол.
112910415
112910415
13 мая в 12:14
остроумно до самого последнего предела !
( в смысле - не смешно ни разу )
mihaluch
mihaluch
13 мая в 11:38
Ни сколько ни похож, тощий какой-то.
3j2utg2h28v6
3j2utg2h28v6
13 мая в 11:37
Нездоровое увлечение красными труселями не отпускает лазуриков даже в карантин
oFANATo
oFANATo
13 мая в 11:35
Вот клоун.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 мая в 11:10
Вот он герой шаловливые руки идёт). Добычу несёт из квартиры футболистки)).
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
13 мая в 11:10
клоун
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 11:09
и шутки у него дубовые))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 мая в 11:05
Бомж с туалетной бумагой и харчевней идёт).
rubinovyi2
rubinovyi2
13 мая в 11:05
Собирать Лего у Артемки лучше получается,нежели шутить..)
Footbolista
Footbolista
13 мая в 11:00
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