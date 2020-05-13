«Жирков на самоизоляции». Дзюба пошутил над одноклубником

Форвард «Зенита» Артем Дзюба пошутил над партнером по команде, полузащитником Юрием Жирковым.
Дзюба опубликовал в сторис инстаграма фото мужчины с усами в красных шортах, похожего на Жиркова.
«Юрий Жирков на самоизоляции», — подписал фото Дзюба.
Недавно Дзюба показал, как собирает армию солдатиков.
Реально на Жиркова похож.
В ответ Юра выложит фото дубовой рощи и подпишет "Найдите Дзюбу" :)
Реально на Жиркова похож.
В ответ Юра выложит фото дубовой рощи и подпишет "Найдите Дзюбу" :)
( в смысле - не смешно ни разу )
( в смысле - не смешно ни разу )