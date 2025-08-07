Soccer.ru
Красивейшие формы сезона 2025/26. Крутые футбольные релизы впечатлили фанатов

вчера, 15:18
Форма «Арсенала»

Удачное лето для дизайнеров.

Вспомнили о классике, выбирали между белым и черным

У огромных брендов спортивной экипировки обычно ленивые дизайнеры. Они презентуют со знаменитым swoosh и надоевшими тремя полосками пережеванное уныние. Известный бренд может вспомнить классический футбольный дизайн из славного прошлого, но редко радует по-настоящему впечатляющими и прорывными решениями. Зато на футбольном рынке появились новые игроки. Эти небольшие компании диктуют интересные тренды. Уже представлено много форм следующего сезона, можно сделать выводы.

Белые и черные футболки сейчас на пике популярности. Темных форм стало намного больше, некоторые гранды выбрали угольный черный цвет для одного из комплектов формы. Многие клубы представили футболки с отсылками к вечной классике. Команды, где в руководстве давно сидят люди со вкусом, стабильно предлагают стильную одежду поклонникам. Но есть клубы, где менеджеры не умеют выбирать форму. Артета в «Арсенале» несколько раз одобрял ужасный дизайн, но в этот раз наставник не навредил:

Красивейшие формы сезона 2025/26. Крутые футбольные релизы впечатлили фанатов У «Арсенала» интересный третий комплект формы в кремовом цвете с отсылками к старому стадиону «Хайбери». Ткань с теснением, что в жизни добавляет одежде дороговизны, даже если мелкие элементы не видны на общем фоне на фото и видео. Классические формы клубов трудно испортить; они часто нравятся фанатам и обретают популярность. Особенно когда клубы празднуют юбилеи, как, например, «Аякс». Весной голландцам исполнилось 125 лет, в Амстердаме вернули старый логотип и тоже порадовали третьим комплектом формы:

Красивейшие формы сезона 2025/26. Крутые футбольные релизы впечатлили фанатов Сразу скажем, откуда дизайнеры известных компаний украли идею с белыми и черными футболками — у «Сельты». Клуб из Виго весной выпустил шикарные комплекты с необычным логотипом ко дню Реконкисты, когда город Виго восстановил свой суверенитет после французской оккупации. Фотографии футболок «Сельты» стали вирусными, и в результате разные компании начали клепать черные и тёмные формы. Воровство идеи принесло пользу миру футбольного дизайна — праздничные футболки «Сельты» очень крутые:

Красивейшие формы сезона 2025/26. Крутые футбольные релизы впечатлили фанатов Теперь у «Тоттенхэма» есть интересный черный выездной комплект, как и у «Манчестер Сити». Люди в черном также у «Вест Хэма», хотя этим гангстерам из Лондона мешает размер логотипа клуба — он слишком большой, стоило сделать его мельче. Темная футболка появилась у «Реала», но у испанцев она отсылает к новому дизайну «Сантьяго Бернабеу», поэтому цвет ближе к металлу. Конечно, не стоит перебарщивать с черной формой, но дизайнеры любят черный цвет в собственной одежде — что о многом говорит.

Красивейшие формы сезона 2025/26. Крутые футбольные релизы впечатлили фанатов

Красивейшие формы сезона 2025/26. Крутые футбольные релизы впечатлили фанатов

Красивейшие формы сезона 2025/26. Крутые футбольные релизы впечатлили фанатов Удачных светлых вариантов тоже хватало. «Рома» покорила сердца фанатов белыми футболками с зелеными элементами. Также выделяется белая футболка швейцарского клуба «Серветт», а фанатам «Милана» по душе ретро-вариант футболки со старым логотипом клуба – дьяволом.

Красивейшие формы сезона 2025/26. Крутые футбольные релизы впечатлили фанатов

Красивейшие формы сезона 2025/26. Крутые футбольные релизы впечатлили фанатов

Клубы из Южной Америки представили шикарные футболки

Дизайнеры формы «Бока Хуниорс» заслужили премию. Хотя это представители ленивой компании, они постарались для аргентинского клуба. Кавани будет играть в роскошной одежде. Сине-желтый вариант подкупает за счет выбора синего цвета – насыщенный и глубокий тон, а третий запасной вариант радует веселыми и уместными звездами:

Красивейшие формы сезона 2025/26. Крутые футбольные релизы впечатлили фанатов Рекламные отделы бразильских клубов на Клубном ЧМ поняли важную вещь: можно зарабатывать за пределами Бразилии. При правильном позиционировании у «Палмейраса» и «Фламенго» могут появиться фанаты в любом уголке мира. Легко найти доступ к трансляциям матчей где угодно, а попасть в новости проще всего, если летом представить красивую новую форму, как третий вариант у «Фламенго»:

Красивейшие формы сезона 2025/26. Крутые футбольные релизы впечатлили фанатов Бразильцы выбрали приятный кремовый цвет, не бесят даже классические полоски спонсора на плечах. Удачно смотрится альтернативная версия логотипа. Вафельные элементы и теснения на ткани делают футболки намного богаче на вид. А у «Палмейраса» со вкусом подобран зеленый цвет основного комплекта и есть прекрасный третий вариант формы:

Красивейшие формы сезона 2025/26. Крутые футбольные релизы впечатлили фанатов

Дизайнеры отказались от кислотных цветов и эпатажа

Подростки диктуют моду, а у них много отсылок к стилю ретро в одежде. Хотя для дошкольников может быть актуальна мода 2004 года, приятно видеть в футбольном дизайне узнаваемые элементы. Привычно мощно выступили дизайнеры формы «Эвертона». И паттерны подобрали красивые, и цвета удачные, особенно синий. Песочный оттенок запасной формы при разном освещении подарит разные эффекты, а «ириски» снова порадовали:

Красивейшие формы сезона 2025/26. Крутые футбольные релизы впечатлили фанатов Едкие салатовые и розовые формы остались в прошлом, те футболки не стоило тиражировать. Сейчас фоновые орнаменты стали намного более тонкими. Чего стоит только виноградная форма «Ювентуса», её слили до релиза. Пьемонт – один из самых известных винодельческих регионов Италии, а виноградная лоза – красивый элемент с художественной точки зрения. Форма «Ювентуса» радует глаз, как и амуниция «Баварии» для матчей Лиги чемпионов:

Красивейшие формы сезона 2025/26. Крутые футбольные релизы впечатлили фанатов У «Майнца» красивая красная форма с интересными треугольниками на рукавах, а у «Дженоа» шикарно подобраны цвета и оттенки. Привычно порадовали дизайнеры формы «Торино». На общем плане не видно, но орнаменты там прекрасные. И бордовые футболки, и белые с мраморными прожилками на рукавах смотрятся шикарно. Также порадовали дизайнеры формы «Рейнджерс». В плане красоты их синий и черный комплекты амуниции заткнут за пояс формы вражеского «Селтика».

Красивейшие формы сезона 2025/26. Крутые футбольные релизы впечатлили фанатов

Красивейшие формы сезона 2025/26. Крутые футбольные релизы впечатлили фанатов

Красивейшие формы сезона 2025/26. Крутые футбольные релизы впечатлили фанатов Понятно, что большие компании зарабатывают не благодаря красивым футболкам, а благодаря фамилиям и номерам на спине. Ямаль и Мбаппе выбрали «десятки» в «Барселоне» и «Реале», они принесут прибыль техническим спонсорам. Легендарные «десятки» соберут кассу. Но кроме самых популярных клубов, которые нередко выбирают банальные варианты и не рискуют, есть команды, где у ответственного за выбор экипировки хороший вкус. Летом 2025 в дизайне побеждают «Бока Хуниорс», «Фламенго» и «Рейнджерс».

25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:59
Формы крутые, а игроки так себе
9qkz84c79tn6
9qkz84c79tn6
вчера в 17:19
адидас научился в формы, жаль что не в основные
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:12
Презентация Дженоа вне конкуренции...)
