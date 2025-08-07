Красивейшие формы сезона 2025/26. Крутые футбольные релизы впечатлили фанатов

1754569099

вчера, 15:18

Удачное лето для дизайнеров.

Вспомнили о классике, выбирали между белым и черным

У огромных брендов спортивной экипировки обычно ленивые дизайнеры. Они презентуют со знаменитым swoosh и надоевшими тремя полосками пережеванное уныние. Известный бренд может вспомнить классический футбольный дизайн из славного прошлого, но редко радует по-настоящему впечатляющими и прорывными решениями. Зато на футбольном рынке появились новые игроки. Эти небольшие компании диктуют интересные тренды. Уже представлено много форм следующего сезона, можно сделать выводы.

Белые и черные футболки сейчас на пике популярности. Темных форм стало намного больше, некоторые гранды выбрали угольный черный цвет для одного из комплектов формы. Многие клубы представили футболки с отсылками к вечной классике. Команды, где в руководстве давно сидят люди со вкусом, стабильно предлагают стильную одежду поклонникам. Но есть клубы, где менеджеры не умеют выбирать форму. Артета в «Арсенале» несколько раз одобрял ужасный дизайн, но в этот раз наставник не навредил:

У «Арсенала» интересный третий комплект формы в кремовом цвете с отсылками к старому стадиону «Хайбери». Ткань с теснением, что в жизни добавляет одежде дороговизны, даже если мелкие элементы не видны на общем фоне на фото и видео. Классические формы клубов трудно испортить; они часто нравятся фанатам и обретают популярность. Особенно когда клубы празднуют юбилеи, как, например, «Аякс». Весной голландцам исполнилось 125 лет, в Амстердаме вернули старый логотип и тоже порадовали третьим комплектом формы:

Сразу скажем, откуда дизайнеры известных компаний украли идею с белыми и черными футболками — у «Сельты». Клуб из Виго весной выпустил шикарные комплекты с необычным логотипом ко дню Реконкисты, когда город Виго восстановил свой суверенитет после французской оккупации. Фотографии футболок «Сельты» стали вирусными, и в результате разные компании начали клепать черные и тёмные формы. Воровство идеи принесло пользу миру футбольного дизайна — праздничные футболки «Сельты» очень крутые:

Теперь у «Тоттенхэма» есть интересный черный выездной комплект, как и у «Манчестер Сити». Люди в черном также у «Вест Хэма», хотя этим гангстерам из Лондона мешает размер логотипа клуба — он слишком большой, стоило сделать его мельче. Темная футболка появилась у «Реала», но у испанцев она отсылает к новому дизайну «Сантьяго Бернабеу», поэтому цвет ближе к металлу. Конечно, не стоит перебарщивать с черной формой, но дизайнеры любят черный цвет в собственной одежде — что о многом говорит.

Удачных светлых вариантов тоже хватало. «Рома» покорила сердца фанатов белыми футболками с зелеными элементами. Также выделяется белая футболка швейцарского клуба «Серветт», а фанатам «Милана» по душе ретро-вариант футболки со старым логотипом клуба – дьяволом.

Клубы из Южной Америки представили шикарные футболки

Дизайнеры формы «Бока Хуниорс» заслужили премию. Хотя это представители ленивой компании, они постарались для аргентинского клуба. Кавани будет играть в роскошной одежде. Сине-желтый вариант подкупает за счет выбора синего цвета – насыщенный и глубокий тон, а третий запасной вариант радует веселыми и уместными звездами:

Рекламные отделы бразильских клубов на Клубном ЧМ поняли важную вещь: можно зарабатывать за пределами Бразилии. При правильном позиционировании у «Палмейраса» и «Фламенго» могут появиться фанаты в любом уголке мира. Легко найти доступ к трансляциям матчей где угодно, а попасть в новости проще всего, если летом представить красивую новую форму, как третий вариант у «Фламенго»:

Бразильцы выбрали приятный кремовый цвет, не бесят даже классические полоски спонсора на плечах. Удачно смотрится альтернативная версия логотипа. Вафельные элементы и теснения на ткани делают футболки намного богаче на вид. А у «Палмейраса» со вкусом подобран зеленый цвет основного комплекта и есть прекрасный третий вариант формы:

Дизайнеры отказались от кислотных цветов и эпатажа

Подростки диктуют моду, а у них много отсылок к стилю ретро в одежде. Хотя для дошкольников может быть актуальна мода 2004 года, приятно видеть в футбольном дизайне узнаваемые элементы. Привычно мощно выступили дизайнеры формы «Эвертона». И паттерны подобрали красивые, и цвета удачные, особенно синий. Песочный оттенок запасной формы при разном освещении подарит разные эффекты, а «ириски» снова порадовали:

Едкие салатовые и розовые формы остались в прошлом, те футболки не стоило тиражировать. Сейчас фоновые орнаменты стали намного более тонкими. Чего стоит только виноградная форма «Ювентуса», её слили до релиза. Пьемонт – один из самых известных винодельческих регионов Италии, а виноградная лоза – красивый элемент с художественной точки зрения. Форма «Ювентуса» радует глаз, как и амуниция «Баварии» для матчей Лиги чемпионов:

У «Майнца» красивая красная форма с интересными треугольниками на рукавах, а у «Дженоа» шикарно подобраны цвета и оттенки. Привычно порадовали дизайнеры формы «Торино». На общем плане не видно, но орнаменты там прекрасные. И бордовые футболки, и белые с мраморными прожилками на рукавах смотрятся шикарно. Также порадовали дизайнеры формы «Рейнджерс». В плане красоты их синий и черный комплекты амуниции заткнут за пояс формы вражеского «Селтика».

Понятно, что большие компании зарабатывают не благодаря красивым футболкам, а благодаря фамилиям и номерам на спине. Ямаль и Мбаппе выбрали «десятки» в «Барселоне» и «Реале», они принесут прибыль техническим спонсорам. Легендарные «десятки» соберут кассу. Но кроме самых популярных клубов, которые нередко выбирают банальные варианты и не рискуют, есть команды, где у ответственного за выбор экипировки хороший вкус. Летом 2025 в дизайне побеждают «Бока Хуниорс», «Фламенго» и «Рейнджерс».