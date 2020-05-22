Трансферные рекорды футбола: от Вилли Гроувза до Неймара

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сегодня, 19:20

«Соккер.ру» называет имена игроков, каждый из которых в свое время был самым дорогим футболистом планеты.

Все суммы напротив фамилий указаны в фунтах стерлингах без учета инфляции. В британской валюте расплачивались за первый трансферы, и эти деньги по-прежнему в ходу.

1.100 фунтов — Вилли Гроувз (Шотландия) в 1893 году

Гроувз вошел в историю как первый футболист, за переход которого были заплачены деньги: в конце XIX века «Астон Вилла» отвалила «Вест Хэму» за шотландца 100 фунтов. Судьба знакового футболиста в истории трагична: в 27 он вынужден был завершить карьеру из-за развивающегося туберкулеза, а в 38 скончался в Эдинбурге в полной нищете.

2.500 фунтов — Бенни Грин (Англия) в 1903 году

В начале XX века английские клубы устраивают мини-соревнование за самый дорогой трансфер. Первую ставку в этой цепочке делает «Смолл Хит» (прародитель «Бирмингема»), купивший у «Барнсли» Бена Грина за 500 фунтов. Второй рекордно дорогой футболист тоже не дожил до старости: в 1917-м, когда ему было 34, погиб во Франции, где воевал в составе Королевского Ланкастерского полка.

520 фунтов — Альф Коммон (Англия) в 1904 году

Альф Коммон пережил две мировых войны и дожил до 65 лет, посмертно был включен в список 100 легенд Футбольной Лиги.

700 фунтов — Энди МакКомби (Шотландия) в 1904 году

Коммона за 520 фунтов купил у «Шеффилда» «Сандерленд», а вот в двух следующих сделках «черные коты» выступали в роли продавцов. Сначала выручили 700 фунтов на трансфере Энди МакКомби в «Ньюкасл».

1000 фунтов — Альф Коммон (Англия) в 1905 году

А год спустя сделали Альфа Коммона дважды рекордсменом, отправив его всего лишь после одного сезона в «Мидлсбро». Коммон также стал первым футболистом за четырехзначную сумму, а рекорд застрял на отметке 1000 фунтов на целых 8 лет.

2000 фунтов — Дэнни Ши (Англия) и Томми Барбер (Англия) в 1913 году

В 1913-м состоялись сразу две сделки за 2000 фунтов: Дэнни Ши сменил «Вест Хэм» на «Блэкберн», а Томми Барбер перебрался из «Болтона» в «Астон Виллу». Трансфер Барбера оказался неудачным, да и жизнь его оказалась короткой: в 39 умер от туберкулеза.

2500 фунтов — Перси Доусон (Шотландия) в 1914 году

Все предыдущие сделки осуществлялись между двумя английскими клубами, а вот Перси Доусон был куплен «Блэкберном» у шотландских «сердец» — «Харт оф Мидлотиан».

3500 фунтов — Дэвид Джек (Англия) в 1920 году

Следующего рекорда ждали 6 лет, и дождались: «Болтон» купил у «Плимута» Дэвида Джека, который забил за «скакунов» 144 гола в 295 матчах и помог выиграть два Кубка Англии.

5000 фунтов — Сид Паддефут (Англия) в 1922 году

Впервые рекордом завладел не английский клуб, а шотландский: «Фалкирк» не пожалел денег на англичанина из «Вест Хэма», который знаменит тем, что профессионально играл не только в футбол, но и в крикет.

5500 фунтов — Уорни Крессуэл (Англия) в 1922 году

Впрочем, Паддефут и «Фалкирк» недолго ходили в рекордсменах, ведь за дело взялся «Сандерленд».

6500 фунтов — Боб Келли (Англия) в 1925 году

«Черные коты» обновили свое собственное достижение три года спустя, подписав звезду «Бернли» Боба Келли.

10890 фунтов — Дэвид Джек (Англия) в 1928 году

Восемь лет спустя самым дорогим футболистом всех времен снова стал Дэвид Джек, на этот раз «Болтон» продал его в «Арсенал» за пятизначную сумму (впервые в истории). На момент трансфера Джеку было уже под 30, но в Лондоне он проведет самые успешные годы карьеры, трижды выиграет чемпионат Англии с «канонирами» под предводительством легендарного Герберта Чепмена.

23000 фунтов — Бернабе Феррейра (Аргентина) в 1932 году

В список рекордсменов врывается суперзвезда аргентинского футбола первой половины XX века Бернабе Феррейра, которого называли Хищник и Катапульта. Бернабе сменил «Тигре» на «Ривер Плейт», с которым выиграл три чемпионата Аргентины и забивал в среднем больше гола за игру (187 мячей в 184 матчах).

24000 фунтов — Джонни Моррис (Англия) в 1949 году

26500 фунтов — Эдди Куигли (Англия) в 1949 году

30000 фунтов — Тревор Форд (Уэльс) в 1950 году

34500 фунтов — Джеки Сьюэлл (Англия) в 1951 году

Рекорд Бернабе Феррейры держался 17 лет, никто после него не был так долго на троне самого дорого футболиста планеты. Во второй половине XX века цены растут, а игроки не задерживаются подолгу в статусе рекордсменов. Буквально за пару лет четыре рекордных сделки выдают англичане, поочередно на вершину взбираются «Дерби», «Престон», «Сандерленд» и «Шеффилд Уэнсдей».

52000 фунтов — Хассе Йеппсон (Швеция) в 1952 году

В 1952-м начинается итальянская эпоха: 15 из следующих 17 рекордных трансферов останутся за клубами Серии A, лишь пару раз вмешается «Барселона». А началось все с трансфера шведского форварда Хассе Йеппсона из «Аталанты» в «Наполи».

72000 фунтов — Пепе Скьяффино (Уругвай) в 1954 году

93000 фунтов — Омар Сивори (Аргентина) в 1957 году

152000 фунтов — Луис Суарес Мирамонтес (Испания) в 1961 году

Каждый из грандов севера Италии считает делом чести отметиться в списке рекордсменов: «Милан» приглашает из Уругвая Скьяффино, «Ювентус» — аргентинца Сивори, который забьет за «Старую Синьору» полторы сотни голов и даже сыграет за сборную Италии, а последнее слово остается за «Интером», который осыпает золотом звезду «Барселоны» и сборной Испании Луиса Суареса, первого испанского футболиста в Серии A.

250000 фунтов — Анджело Сормани (Италия) в 1963 году

300000 фунтов — Харальд Нильсен (Дания) в 1967 году

500000 фунтов — Пьетро Анастази (Италия) в 1968 году

Рекорд Суареса и «Интера» перебивает «Рома» трансфером Сормани, но «нерадзурри» через четыре года возвращаются на престол с Нильсеном, хотя лучше бы не покупали его: из-за травм и лишнего веса датчанин не заиграл в Милане. А вот первый «полумиллионник» Пьетро Анастази осваивается в «Ювентусе» и выигрывает с «бьянконери» три чемпионата.

922000 фунтов — Йохан Кройф (Нидерланды) в 1973 году

После семи кряду итальянских рекордов «Барселона» покупает у «Аякса» летучего голландца Йохана Кройфа и целую футбольную философию почти за миллион в пересчете на фунты.

1.2 млн фунтов — Джузеппе Савольди (Италия) в 1975 году

Перешел из «Болоньи» в «Наполи» за 2 миллиарда лир, но если пересчитывать все сумму в одну валюту по курсу на момент осуществления трансферов, то именно Савольди — первый футболист, чья стоимость превысила миллион. В фунтах.

1.75 млн фунтов — Паоло Росси (Италия) в 1976 году

В 1976-м «Ювентус» и «Виченца» владели правами на Росси 50% на 50%, и когда форвард понадобился обоим клубам, полюбовно договориться они не смогли. Согласно правилам, был проведен закрытый аукцион: кто предложит больше конкуренту — тот и забирает футболиста. «Виченца» дала в два раза больше «Юве», и это стало мировым рекордом.

3 млн фунтов — Диего Марадона (Аргентина) в 1982 году

5 млн фунтов — Диего Марадона (Аргентина) в 1984 году

А потом пришел Диего Марадона и заткнул всех за пояс. Два раза подряд. Сначала «Барселона» заплатила «Боке Хуниорс» 3 миллиона фунтов за его переезд через океан, а два года спустя сами каталонцы выручили 5 миллионов, продав аргентинца «Наполи».

6 млн фунтов — Руд Гуллит (Нидерланды) в 1987 году

8 млн фунтов — Роберто Баджо (Италия) в 1990 году

10 млн фунтов — Жан-Пьер Папен (Франция) в 1992 году

12 млн фунтов — Джанлука Виалли (Италия) в 1992 году

13 млн фунтов — Джанлуиджи Лентини (Италия) в 1992 году

На стыке 80-х и 90-х итальянцы продолжали сорить деньгами и доминировали на трансферном рынке, а эти пять сделок поделили между собой два клуба — «Ювентус» и «Милан». В Турин отправились Баджо и Виалли, а «россонери» купили Гуллита, Папена и Лентини.

13.2 млн фунтов — Роналдо (Бразилия) в 1996 году

За 40 с лишним лет только «Барселона» нарушала итальянскую гегемонию по части рекордных трансферов. В 1995-м каталонцы пригласили из ПСВ Феномена Роналдо, который, впрочем, недолго играл на «Камп Ноу». Он еще появится ниже.

15 млн фунтов — Алан Ширер (Англия) в 1996 году

Алан Ширер мог перейти из «Блэкберна» в МЮ , но оказался в «Ньюкасле», где стал настоящей легендой и забрался на вершину в историческом списке лучших бомбардиров АПЛ .

19.5 млн фунтов — Роналдо (Бразилия) в 1997 году

Год спустя «Барселона» продает Роналдо в «Интер», и бразилец снова становится рекордсменом. Зубастик — последний, кому удавалось дважды ставить рекорд.

21.5 млн фунтов — Денилсон (Бразилия) в 1998 году

32 млн фунтов — Кристиан Вьери (Италия) в 1999 году

35.5 млн фунтов — Эрнан Креспо (Аргентина) в 2000 году

Рекорды бьются каждый год! Денилсон — самый странный рекордсмен в новейшей истории, «Бетис» отвалил «Сан-Паолу» кучу денег, но не нашел гения у себя в составе. Купленный «Интером» у «Лацио» Вьери и перешедший в «Лацио» из «Пармы» Креспо — последние итальянские рекордсмены. После них — полтора десятилетия доминирования мадридского «Реала».

37 млн фунтов — Луиш Фигу (Португалия) в 2000 году

46.6 млн фунтов — Зинедин Зидан (Франция) в 2001 году

56 млн фунтов — Кака (Бразилия) в 2009 году

80 млн фунтов — Криштиану Роналду (Португалия) в 2009 году

86 млн фунтов — Гарет Бэйл (Уэльс) в 2013 году

Сумасшедшей переход Луиш Фигу из «Барселоны» в «Реал» — трансфер, который Флорентино Перес обещает еще во время предвыборной гонки за кресло президента «Реала». Свое обещание Перес выполняет, а спустя год выкладывает еще больше денег за Зидана, который станет ключевой фигурой в новейшей истории клуба. Другие рекордные трансферы уже из второго пришествия дона Флорентино: Кака побыл рекордсменом всего ничего, ведь тем же летом был куплен Роналду, а стоимость Бэйла заботливый Перес некоторое время скрывал от Криштиану, чтобы тот и дальше тешил свое самолюбие и считал себя самым дорогим футболистом в истории.

89 млн фунтов — Поль Погба (Франция) в 2016 году

Впервые за полтора с хвостиком десятилетия «Реал» перестает быть обладателем самого дорогостоящего трансфера в истории футбола, потому что «Манчестер Юнайтед» выкладывает огромные деньги «Ювентусу» и Мино Райоле за Поля Погба, который за четыре года до этого покинул «Олд Траффорд» свободным агентом.

198 млн фунтов — Неймар (Бразилия) в 2017 году