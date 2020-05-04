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«Андерлехт» подписал 19-летнего таланта из «Генка»

сегодня, 18:01

Пресс-служба «Андерлехта» в твиттере сообщила о подписании вингера «Генка» Ильяса Такидина.

Сообщается, что 19-летний бельгийский игрок показал блестящий сезон, выступая за «Генк» в Юношеской лиге УЕФА. В нынешнем сезоне Ильяс сыграл за юношескую и резервную команду «Генка» в 7 матчах, но результативными действиями не отметился.

О сроках соглашения с Такидином не сообщается.

Также недавно футболисты «Андерлехта» отказались от зарплат, чтобы помочь клубу

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 18:40
Богатые скупают перспективных.
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 18:34
талант?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:11
Посмотрим
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:11
Ильяс, скорее турок чем бельгиец.
mtn4ch4kdba7
mtn4ch4kdba7
сегодня в 18:05
Жизнь покажет что за талант
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