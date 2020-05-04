«Андерлехт» подписал 19-летнего таланта из «Генка»

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сегодня, 18:01

Пресс-служба «Андерлехта» в твиттере сообщила о подписании вингера «Генка» .

Сообщается, что 19-летний бельгийский игрок показал блестящий сезон, выступая за «Генк» в Юношеской лиге УЕФА . В нынешнем сезоне Ильяс сыграл за юношескую и резервную команду «Генка» в 7 матчах, но результативными действиями не отметился.

О сроках соглашения с Такидином не сообщается.

Ilias Takidine jouera dès la prochaine saison au #RSCA, bienvenue Ilias! 👌 Plus d’infos sur https://t.co/uLYD9tliPB



Ilias Takidine voetbalt vanaf volgend seizoen voor RSCA, welkom Ilias! 👍 Meer info op https://t.co/uLYD9tliPB pic.twitter.com/ADqN91SXon — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 4, 2020

Также недавно футболисты «Андерлехта» отказались от зарплат, чтобы помочь клубу