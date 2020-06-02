ЛАСК – Хартберг: прогноз и ставки БК Pinnacle

1591088854

вчера, 12:07

В матче 23 тура австрийской Бундеслиги ЛАСК примет на своем поле «Хартберг». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

ЛАСК

ЛАСК уверенно шел к защите чемпионского титула в Бундеслиге, но был наказан за командные тренировки во время карантина. С команды сняли шесть очков, после чего, она опустилась на вторую строчку в турнирной таблице, пропустив вперед прямого конкурента из Зальцбурга.

Перед карантином хозяева выиграли четыре матча подряд в чемпионате. В последней встрече ЛАСК с минимальным счетом обыграл в гостях «Маттерсбург» (1:0).

«Хартберг»

«Хартберг» замыкает ТОП-6 команд чемпионата Австрии, имея в активе четырнадцать очков. В активе гостей предстоящей встречи восемь побед и пять ничьих, при девяти поражениях.

Накануне приостановки австрийской Бундеслиги «Хартберг» выдал неудачную серию из пяти матчей без побед, в которых команда трижды проиграла и два раза сыграла вничью. В крайне поединке гости с разгромным счетом уступили дома «Тироль» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит ЛАСК – 1.161

– 1.161 Ничья – 7.940

Победит «Хартберг» — 16.190

Статистика

ЛАСК выиграл 3 из 4 последних матча против соперника.

выиграл 3 из 4 последних матча против соперника. «Хартберг» проиграл 4 последних гостевых матча в чемпионате с общим счетом 2:16.

В матче первого круга текущего сезона ЛАСК разгромил «Хартберг» со счетом 5:1.

Прогноз

После санкций от руководящих органов австрийской Бундеслиги ЛАСК попытается догнать «Зальцбург», который оторвался на четыре очка.

Действующий чемпион по всем параметрам превосходит своего ближайшего соперника, чем он и должен воспользоваться в домашнем матче. Предлагаем поставить на Ф1(-2) с коэффициентом 1.793 от БК Pinnacle.