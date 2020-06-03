«Фрайбург» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки БК Pinnacle

1591193716

03 июня 2020, 17:15

Представляем прогноз и ставки БК Pinnacle на матч 30 тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют «Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах.

«Фрайбург»

Команда Кристиана Штрайха в прошлом туре чемпионата Германии с минимальным счетом уступила на своем поле «Байеру» (0:1).

Сейчас в активе «Фрайбурга» 38 очков и восьмая позиция в турнирной таблице, а отставание от зоны Лиги Европы составляет четыре очка.

«Боруссия» Менхенгладбах

«Жеребята» после двух неудачных матчей, в которых они разделили очки с «Вердером» (0:0) и проиграли «Байеру» (1:3), сумели реабилитироваться за счет разгромной победы над «Унион» (4:1).

Три набранных очка позволили «Боруссии» вернуться на четвертую строчку и попасть в зону Лиги Чемпионов, но пятый «Байер» уступает только по дополнительным показателям.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» — 4.430

Ничья – 4.170

Победит «Боруссия» — 1.757

Статистика

«Фрайбург» выиграл 9 из 10 последних домашних матча у «Боруссии».

«Боруссия» проиграла 4 из 14 гостевых матча в текущем сезоне Бундеслиги.

У «Фрайбурга» 6 побед в 14 домашних поединках.

Прогноз

«Боруссия» в прошлом туре уверенно обыграла «Унион», но теперь команде предстоит более тяжелое испытание в гостях у неудобного соперника.

«Фрайбург» еще не отказался от амбиций попасть в зону Лиги Европы и в предстоящей встрече кинет все силы на достижение максимального результата.

Предлагаем заиграть ставку Ф1(+1), за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.645.