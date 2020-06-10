«Хоффенхайм» — РБ «Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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10 июня 2020, 07:51

Очередной тур немецкой Бундеслиги откроется матчем, в котором сыграют «Хоффенхайм» и РБ «Лейпциг». Представляем прогноз и обзор котировок на этот поединок от БК Pinnacle.

«Хоффенхайм»

Позитивная тенденция и стабилизация игры не помешали руководству «Хоффенхайма» досрочно разорвать контракт с Альфредом Шройдером.

После рестарта чемпионата Германии «Деревенские» уступили только дома «Герте» (0:3), после чего, выдали серию из четырех матчей без поражений, набрав десять очков. Это дало команде возможность вклиниться в борьбу за зону еврокубков, от которой «Хофф» сейчас отстает только на два очка.

На минувших выходных команда не удержала победный счет в Дюссельдорфе, где разделила очки с «Фортуной» (2:2),

РБ «Лейпциг»

В прошлом туре чемпионата Германии «Быки» скатали очередную ничью, подтвердив статус самой мировой команды Бундеслиги.

На этот раз подопечные Юлиана Нагельсмана не смогли дома обыграть аутсайдера в лице «Падерборна», который сровнял счет в компенсированное арбитром время (1:1), воспользовавшись ранним удалением Упамекано.

Несмотря на очередную потерю очков, РБ «Лейпциг» сохранил за собой третью позицию в турнирной таблице, а преимущество над «Байером» и «Боруссией» М. составляет три балла.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хоффенхайм» — 6.210

Ничья – 5.290

Победит РБ «Лейпциг» — 1.458

Статистика

«Хоффенхайм» проиграл 3 из 5 предыдущих домашних матча.

«Лейпциг» не проигрывал в 6 последних гостевых встречах во всех турнирах.

РБ «Лейпциг» выиграл 3 из 4 предыдущих очных встречи у «Хоффенхайма».

Прогноз

На финише сезона участники этого матча решают разные задачи, но каждый из них мотивирован на максимальный результат в предстоящей встрече.