«Хоффенхайм» — РБ «Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Очередной тур немецкой Бундеслиги откроется матчем, в котором сыграют «Хоффенхайм» и РБ «Лейпциг». Представляем прогноз и обзор котировок на этот поединок от БК Pinnacle.
«Хоффенхайм»
Позитивная тенденция и стабилизация игры не помешали руководству «Хоффенхайма» досрочно разорвать контракт с Альфредом Шройдером.
После рестарта чемпионата Германии «Деревенские» уступили только дома «Герте» (0:3), после чего, выдали серию из четырех матчей без поражений, набрав десять очков. Это дало команде возможность вклиниться в борьбу за зону еврокубков, от которой «Хофф» сейчас отстает только на два очка.
На минувших выходных команда не удержала победный счет в Дюссельдорфе, где разделила очки с «Фортуной» (2:2),
РБ «Лейпциг»
В прошлом туре чемпионата Германии «Быки» скатали очередную ничью, подтвердив статус самой мировой команды Бундеслиги.
На этот раз подопечные Юлиана Нагельсмана не смогли дома обыграть аутсайдера в лице «Падерборна», который сровнял счет в компенсированное арбитром время (1:1), воспользовавшись ранним удалением Упамекано.
Несмотря на очередную потерю очков, РБ «Лейпциг» сохранил за собой третью позицию в турнирной таблице, а преимущество над «Байером» и «Боруссией» М. составляет три балла.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хоффенхайм» — 6.210
- Ничья – 5.290
- Победит РБ «Лейпциг» — 1.458
Статистика
- «Хоффенхайм» проиграл 3 из 5 предыдущих домашних матча.
- «Лейпциг» не проигрывал в 6 последних гостевых встречах во всех турнирах.
- РБ «Лейпциг» выиграл 3 из 4 предыдущих очных встречи у «Хоффенхайма».
Прогноз
На финише сезона участники этого матча решают разные задачи, но каждый из них мотивирован на максимальный результат в предстоящей встрече.
Несмотря на существенную разницу в классе, которая сейчас явно на стороне гостей, «Хоффенхайм» вряд ли станет отсиживаться в обороне и сделает ставку на максимальный результат. Учитывая атакующий потенциал команд, предлагаем заиграть исход ТБ(3) с коэффициентом 1.540 в БК Pinnacle.