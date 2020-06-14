В 34 раза лучше, чем «Спартак». «Зенит» – абсолютный лидер РПЛ

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14 июня 2020, 22:03

Семака ждет жаркое футбольное лето, а «Соккер.ру» предлагает не прятать козыри в тени репутации.

Весь сезон клуб «Зенит» тем и занимается, что отвлекает от своего футбола. То Сутормина купят за 50 тысяч. То «Бенфике» сольют 3:0 – хватало ничьей, но дали под дых самолюбию поклонников РПЛ , снова чемпион был четвертым в группе. То с ЦСКА главным действующим лицом окажется судья… И это не все истории!

А что же футбол, собственно? Семак не всегда доволен командой. Руководство клуба недовольно выступлениями в Европе, были долгие переговоры с главным тренером. Футболисты время от времени признают, что выступают ниже возможностей. А поскольку данные о бюджете клуба открытые – их никто не опровергал, как размер выплат руководству, то требовательность к «Зениту» объединяет всех.

И поклонников клуба – мало довольных тренером Семаком, всеми игроками и стилем футбола на 100%, и соперников. Даже своих петербургских экспертов не впечатлили – аналитики, сами того не замечая, чаще в сезоне рассказывают о проблемах любимого клуба, чем о достижениях. Но давайте сконцентрируемся на положительном, ведь у «Зенита» есть сильные стороны.

+34 – разница голов петербуржцев в РПЛ . А у «Спартака» разница +1, отличие в 34 раза. Второй показатель у «Краснодара», но намного скромнее +14. Также «Зенит» первый по голам – 44 против 39 у «Ростова» и 36 у «Краснодара», по ударам – почти 17 за игру, второй по владению – 55.8 %. Никто другой не имеет такого количества лидирующих позиций.

87.9% ударов отражают Кержаков и Лунев. Лучший показатель среди всех вратарских команд РПЛ . Ни Дюпин в «Рубине», ни Беленов в «Уфе» не спасают чаще. И защитников можно похвалить – в створ «Зенита» попали всего 66 раз, забили 10 раз, и это один из лучших показателей во всем европейском футболе.

61% ударов «Зенита» из пределов штрафной. Короли чужих вратарских владений, рядом нет никого из фаворитов. А по ударам из вратарской – 8% от общего числа, «Зенит» тоже лидирует. Давят лучше всех, еще и меткие, получают 0.28 гола на каждый точный удар – первое место в РПЛ .

2 поражения в 22 играх. Обыграть команду Семака в РПЛ сумели две команды людей, связанных с историей «Локомотива» — Семина и Евсеева. Но оба раза речь о поражениях 1:0 в гостях, пока ни один соперник не показал реальное преимущество над «Зенитом».

3.14 – сумма голов и ассистов игроков «Зенита» в среднем за матч. Здесь не учитываются пенальти, но если искать командный футбол, то это показатель важен. Дальше идут «Ростов» и «Краснодар», но отстают. Футболисты «Зенита» замечают друг друга.

83.6% передач петербуржцев – точные. Нет в РПЛ клуба с аналогичным показателем. «Рубин» играет точно, но медленно, и даже «Краснодар» команде Семака уступает. А с учетом, что петербуржцы еще и длинных опасных для точности пасов не боятся – лидерство еще солиднее.

25 кроссов на один матч (22 – по другим данным). «Зенит» — король фланговых передач, которые снова в моде. У них по 25 таких приемов за игру (выделяется Дуглас Сантос), хотя даже у «Оренбурга» и «Ростова», где есть такая же установка и были условия для подобных навесов, их меньше.

26 голов после позиционных атак. У «Зенита» второй показатель, «Ростов» собрал на три гола с игры больше, но эта разница не мешает выделить лидера. Даже у «Краснодара» — любителей игры первым номером, лишь 23 гола с игры.

44 точных длинных паса за игру. Нет лидера сезона, который так часто и удачно пользовался бы самым быстрым способом доставить мяча в атаку. Конечно, Ракицкий и оба вратаря помогли, особенно Ярослав – по 9.6 удачных «лонгболов» за игру.

8 забитых мячей после стандартов. Добавьте еще одно первое место – шесть реализованных пенальти, и суммарно получите 12 голов после свистков арбитров и ввода мяча в игру после угловых, штрафных или одиннадцатиметровых.

22 гола создал Дзюба – 13 точных ударов и 9 успешных передач. Это больше, чем забили целые составы сразу четырех клубов РПЛ – из Казани, Грозного, Уфы и Москвы («Динамо»). Артем такой же результативный, как весь состав «Крыльев Советов» в 22 турах. Впечатляет.

Так почему лидера не носят на руках?

Последние десять лет с копейками доказали, что российскому болельщику важно, как футболисты или клубы ведут себя за пределами поля. Теория, что можно ужинать котятами, но попадать по мячу и все простят, не прошла проверку временем.

Так что если оценивать «Зенит» Семака как произведение искусства, то пока это бульварный детектив в золотом переплете. Если нечем заняться – сойдет, но явно не «Криминальное чтиво» по революционности на фоне чужой вторичности.

При этом лидерство команды и ее статус фаворита Кубка России должны заставить задуматься остальных. Если неидеальный «Зенит» выше, результативнее, надежнее в защите и расчитывает на золотой дубль, что все остальные делают неверно?

Но это вопрос будущего, а здесь и сейчас «Зенит» — лучшая команда России. С этим глупо спорить хотя бы потому, что победы Семина над Семаком не были легкими и однозначными, чтобы поставить «Локомотив» выше. «Краснодар» уступал петербуржцам по игре в футбол, победу после автогола соперника потерял.

«Спартак» не играет круче, чем «Зенит». ЦСКА и «Ростов» — аналогично. Лидерство Семака по делу, но слишком часто отвлекало вас от самого футбола. Если бы «Зенит» не продавал себя с ценником яиц петербуржца Фаберже, а признал – надо заткнуться, не нарушать законы и больше работать во имя плей-офф ЛЧ , то отношение к их успеху поменялось бы.

Дзюба, дуэт Бано и Рака, Дуглас Сантос, Барриос и Азмун неплохо играют в футбол в РПЛ . В этом сезоне есть игроки, к которым даже враги относятся с уважением – Иванович стал настоящим капитаном, Сердар карабкается по лестнице в топ-5. А к Жиркову или Сантосу у матросов нет вопросов – хороши, как и Барриос.

Но пока нет уважительного отношения к соперникам, стабильной игры и, следовательно, негатив нередко затмевает уверенное лидерство. Уткин издевается, конечно, но дает лучший бесплатный совет, который только можно дать – надо бояться репутации «империи зла», а не гордиться ею.

«Зениту» пора стать легким и результативным, стараясь всячески избегать новых скандалов с арбитрами, матчей по заранее известному сценарию и лишней помощи. В РПЛ есть чемпион, которого не назвать народным любимцем. Собственные фанаты показывают на результаты Семака в ЛЕ и ЛЧ , бурчат: быть лучшим в чемпионате для команды с такими возможностями мало.

«Зенит» не стал российской «Баварией», чьи чемпионства многим надоели, но не перестали быть титулами великого клуба с замечательной игрой и умением работать над собой. У Семака есть полуфинал со «Спартаком» и 8 матчей РПЛ , чтобы стать империей без уточнения. И поскольку к Сергею Богдановичу футбольная России относится неплохо – капитан времен Евро-2008, легенда «Рубина», то небольшой запас времени остался.

Когда говорим строго о результате, то он в пользу «Зенита» — однозначные лидеры, 9 очков перевеса. Но чем больше будет заявлений, что черное - белое, тем ближе Семак окажется к Дзюбе по народной любви. С высоты денежной башни «Зенит» этого не замечает, но чтобы перейти на более высокий уровень у команды не так много времени – до конца года.

А вот если оступятся на пути по собственной плохой привычке, то придется начинать сначала с другим тренером.