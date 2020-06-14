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В 34 раза лучше, чем «Спартак». «Зенит» – абсолютный лидер РПЛ

14 июня 2020, 22:03
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Семака ждет жаркое футбольное лето, а «Соккер.ру» предлагает не прятать козыри в тени репутации.  

Весь сезон клуб «Зенит» тем и занимается, что отвлекает от своего футбола. То Сутормина купят за 50 тысяч. То «Бенфике» сольют 3:0 – хватало ничьей, но дали под дых самолюбию поклонников РПЛ, снова чемпион был четвертым в группе. То с ЦСКА главным действующим лицом окажется судья… И это не все истории!  

А что же футбол, собственно? Семак не всегда доволен командой. Руководство клуба недовольно выступлениями в Европе, были долгие переговоры с главным тренером. Футболисты время от времени признают, что выступают ниже возможностей. А поскольку данные о бюджете клуба открытые – их никто не опровергал, как размер выплат руководству, то требовательность к «Зениту» объединяет всех. 

И поклонников клуба – мало довольных тренером Семаком, всеми игроками и стилем футбола на 100%, и соперников. Даже своих петербургских экспертов не впечатлили – аналитики, сами того не замечая, чаще в сезоне рассказывают о проблемах любимого клуба, чем о достижениях. Но давайте сконцентрируемся на положительном, ведь у «Зенита» есть сильные стороны.   

+34 – разница голов петербуржцев в РПЛ. А у «Спартака» разница +1, отличие в 34 раза. Второй показатель у «Краснодара», но намного скромнее +14. Также «Зенит» первый по голам – 44 против 39 у «Ростова» и 36 у «Краснодара», по ударам – почти 17 за игру, второй по владению – 55.8 %. Никто другой не имеет такого количества лидирующих позиций.  

87.9% ударов отражают Кержаков и Лунев. Лучший показатель среди всех вратарских команд РПЛ. Ни Дюпин в «Рубине», ни Беленов в «Уфе» не спасают чаще. И защитников можно похвалить – в створ «Зенита» попали всего 66 раз, забили 10 раз, и это один из лучших показателей во всем европейском футболе.  

61% ударов «Зенита» из пределов штрафной. Короли чужих вратарских владений, рядом нет никого из фаворитов. А по ударам из вратарской – 8% от общего числа, «Зенит» тоже лидирует. Давят лучше всех, еще и меткие, получают 0.28 гола на каждый точный удар – первое место в РПЛ.  

2 поражения в 22 играх. Обыграть команду Семака в РПЛ сумели две команды людей, связанных с историей «Локомотива» — Семина и Евсеева. Но оба раза речь о поражениях 1:0 в гостях, пока ни один соперник не показал реальное преимущество над «Зенитом».   

3.14 – сумма голов и ассистов игроков «Зенита» в среднем за матч. Здесь не учитываются пенальти, но если искать командный футбол, то это показатель важен. Дальше идут «Ростов» и «Краснодар», но отстают. Футболисты «Зенита» замечают друг друга.  

83.6% передач петербуржцев – точные. Нет в РПЛ клуба с аналогичным показателем. «Рубин» играет точно, но медленно, и даже «Краснодар» команде Семака уступает. А с учетом, что петербуржцы еще и длинных опасных для точности пасов не боятся – лидерство еще солиднее.  

25 кроссов на один матч (22 – по другим данным). «Зенит» — король фланговых передач, которые снова в моде. У них по 25 таких приемов за игру (выделяется Дуглас Сантос), хотя даже у «Оренбурга» и «Ростова», где есть такая же установка и были условия для подобных навесов, их меньше.  

26 голов после позиционных атак. У «Зенита» второй показатель, «Ростов» собрал на три гола с игры больше, но эта разница не мешает выделить лидера. Даже у «Краснодара» — любителей игры первым номером, лишь 23 гола с игры.  

44 точных длинных паса за игру. Нет лидера сезона, который так часто и удачно пользовался бы самым быстрым способом доставить мяча в атаку. Конечно, Ракицкий и оба вратаря помогли, особенно Ярослав – по 9.6 удачных «лонгболов» за игру.  

8 забитых мячей после стандартов. Добавьте еще одно первое место – шесть реализованных пенальти, и суммарно получите 12 голов после свистков арбитров и ввода мяча в игру после угловых, штрафных или одиннадцатиметровых.  

22 гола создал Дзюба – 13 точных ударов и 9 успешных передач. Это больше, чем забили целые составы сразу четырех клубов РПЛ – из Казани, Грозного, Уфы и Москвы («Динамо»). Артем такой же результативный, как весь состав «Крыльев Советов» в 22 турах. Впечатляет.  

Так почему лидера не носят на руках? 

Последние десять лет с копейками доказали, что российскому болельщику важно, как футболисты или клубы ведут себя за пределами поля. Теория, что можно ужинать котятами, но попадать по мячу и все простят, не прошла проверку временем.  

Так что если оценивать «Зенит» Семака как произведение искусства, то пока это бульварный детектив в золотом переплете. Если нечем заняться – сойдет, но явно не «Криминальное чтиво» по революционности на фоне чужой вторичности. 

При этом лидерство команды и ее статус фаворита Кубка России должны заставить задуматься остальных. Если неидеальный «Зенит» выше, результативнее, надежнее в защите и расчитывает на золотой дубль, что все остальные делают неверно?  

Но это вопрос будущего, а здесь и сейчас «Зенит» — лучшая команда России. С этим глупо спорить хотя бы потому, что победы Семина над Семаком не были легкими и однозначными, чтобы поставить «Локомотив» выше. «Краснодар» уступал петербуржцам по игре в футбол, победу после автогола соперника потерял.  

«Спартак» не играет круче, чем «Зенит». ЦСКА и «Ростов» — аналогично. Лидерство Семака по делу, но слишком часто отвлекало вас от самого футбола. Если бы «Зенит» не продавал себя с ценником яиц петербуржца Фаберже, а признал – надо заткнуться, не нарушать законы и больше работать во имя плей-офф ЛЧ, то отношение к их успеху поменялось бы.  

Дзюба, дуэт Бано и Рака, Дуглас Сантос, Барриос и Азмун неплохо играют в футбол в РПЛ. В этом сезоне есть игроки, к которым даже враги относятся с уважением – Иванович стал настоящим капитаном, Сердар карабкается по лестнице в топ-5. А к Жиркову или Сантосу у матросов нет вопросов – хороши, как и Барриос. 

Но пока нет уважительного отношения к соперникам, стабильной игры и, следовательно, негатив нередко затмевает уверенное лидерство. Уткин издевается, конечно, но дает лучший бесплатный совет, который только можно дать – надо бояться репутации «империи зла», а не гордиться ею.  

«Зениту» пора стать легким и результативным, стараясь всячески избегать новых скандалов с арбитрами, матчей по заранее известному сценарию и лишней помощи. В РПЛ есть чемпион, которого не назвать народным любимцем. Собственные фанаты показывают на результаты Семака в ЛЕ и ЛЧ, бурчат: быть лучшим в чемпионате для команды с такими возможностями мало.  

«Зенит» не стал российской «Баварией», чьи чемпионства многим надоели, но не перестали быть титулами великого клуба с замечательной игрой и умением работать над собой. У Семака есть полуфинал со «Спартаком» и 8 матчей РПЛ, чтобы стать  империей без уточнения. И поскольку к Сергею Богдановичу футбольная России относится неплохо – капитан времен Евро-2008, легенда «Рубина», то небольшой запас времени остался.  

Когда говорим строго о результате, то он в пользу «Зенита» — однозначные лидеры, 9 очков перевеса. Но чем больше будет заявлений, что черное - белое, тем ближе Семак окажется к Дзюбе по народной любви. С высоты денежной башни «Зенит» этого не замечает, но чтобы перейти на более высокий уровень у команды не так много времени – до конца года.  

А вот если оступятся на пути по собственной плохой привычке, то придется начинать сначала с другим тренером.  

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pomor 445
pomor 445
вчера в 22:13
Слишком длинно и нудно. Достаточно заглянуть в рейтинг УЕФА и убедиться какой клуб лучше. Но! Несмотря на солидное преимущество Зенита в этом рейтинге перед остальными российскими клубами, быть им довольным не могу, т.к. год за годом опускается в нём ниже и ниже. Это надо прекратить, а ЧР рассматриваю всего лишь, как отбор в ЕК, не более.
pomor 445
pomor 445 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:07
Единица - за правописание.
Супервайзер
Супервайзер ответ Денис Фирсов (раскрыть)
вчера в 15:10
Миллер, по свидетельству многих очевидцев, 3 дня ни с кем не разговаривает, если Зенит проигрывает Спартаку. Вот почему Газпром теряет рынки в Европе и Турции)).
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ Денис Фирсов (раскрыть)
вчера в 14:52, ред.
Это повелось ещё со времён первого ГУРУ(человека который впервые привет к чемпионству Зенит)так вот он озвучивал две задачи на сезон:не вылететь и не проиграть Спартаку,теперь времена другие,да и задачи тоже,теперь-выиграть чемп,и Спартак(в Питере-пять..)
kastites
kastites
вчера в 14:39
Спартак скоро станет небылицей
тумба-юмба
тумба-юмба
вчера в 13:31
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 12:20
    Не корректно сравнивать аутсайдера (Спартак) и чемпиона. Гыгыгы
    tuman960
    tuman960
    вчера в 10:09
    дает лучший бесплатный совет, который только можно дать – надо бояться репутации «империи зла», а не гордиться ею
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    г.Горин-нашу Россию то же называют "империей зла", однако мы гордимся этим(чем громче лают,тем больше уважают)!!!
    Денис Фирсов
    Денис Фирсов
    вчера в 08:50
    Что за комплекс Спартака у бомжей?В каждой статье надо обязательно приплести Спартак...
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
    вчера в 05:12, ред.
    есть клубы хуже Спартак, ну вот например... Ну этот.... Ну... Хмм... А, ну вот Спартак-2 хуже будет, но это не точно.
    Romkurch
    Romkurch
    вчера в 01:07
    Зенит во всем лучше, чемпион, что поделать.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    вчера в 00:59
    А что, если существует клуб хуже спартака? Да не, бред какой-то
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 00:42
    За футбол,благо видел его
    Q-J-G
    Q-J-G ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 00:41
    За Спартак болеешь?)
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    14 июня в 23:59
    Ясно понятно.
    Зенит хорош по игре: много забивает, мало пропускает. Команда хорошо контролируется тренерским коллективом: игроки открываются в зоны, получают средний, длинный пас. В команде хороший подбор исполнителей.
    Но Москве не нравятся. А значит все делают зря.
    Зенит прям очень сильно нравился Москве во времена Петержелы. Немного смущало, что возмущались по поводу кристально честного судейства, но в целом вызывали симпатии. А потом вдруг позволили набраться наглости и начали выигрывать титулы и доминировать в отечественном футболе. Наглецы какие!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    14 июня в 22:59
    Ужасный материал, еденица. Благо погода хоршая и можно мяч почеканить перед девченками, а чеканю я лучше дзебы
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri
    14 июня в 22:29
    Какова лига, таков и чемпион. Что Зенит, что Краснодар, что ЦСКА сейчас в Европе показали свою полную некомпетентность.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    14 июня в 22:05
    К чему это все?
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