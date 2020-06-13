Скромный мечтатель и преданный католик. Принципы жизни Буффона

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13 июня 2020, 10:47

«Соккер.ру» продолжает тему религии в реалиях современного футбола.

Христианская вера в Италии не предмет споров, размышлений или особой гордости. Люди рождаются в этой вере, воспитываются в ней, она для них естественна, изначальна, как дарованные Богом воздух, вода, разум. Она привычна, постоянна и неизменна. Даже новые модные веяния не в состоянии серьезно нарушить этот устоявшийся для людей порядок вещей и ценностей. Все-таки это — центр мирового католицизма с его столицей Ватиканом! Не менее 90% итальянцев на вопрос о вероисповедании ответят, что они католики. Это вовсе не значит, что свое католичество они связывают с выполнением каких-то обязательных действий. О том, что они верят в Бога, сообщит примерно 75% жителей, но и это не значит, что они в обязательном порядке задумываются о вопросах бытия и связывают свои поступки с библейскими нормами. Действительно верующих, по данным социсследований, — менее 50% населения. Это не означает, что вторая половина на самом деле — атеисты. Просто для них быть итальянцем и католиком — одно и то же.

«Моя мама очень верующая. Как и мой отец, но он старается этого не показывать», - говорит Буффон. Сам он, видимо, в этом отношении в отца, потому что тоже крайне редко затрагивает данную тему. Но не потому, что для него это нечто интимное, а потому, как и большинство итальянцев, считает правила, по которым старается жить, то есть — те самые христианские заповеди, вошедшие в его сознание с младенчества, естественными для нормального человека. «Если человеку хватает сил не испортиться, остаться собой, жить правильной жизнью, к нему все возвращается, он будет вознагражден», - такова вера Буффона. Правильно — это не врать, не воровать, уважать родителей, защищать друзей. Правильно, например, молиться, как это принято у всех хороших людей, и как это делали перед каждым матчем юный Джанлуиджи и его товарищи по команде «Каналетто Сепор» в часовне Специи. А неправильно — предавать, лгать, притворяться и не сражаться за правду. Или, скажем, кичиться свалившимся на тебя, пусть даже и честно заработанным богатством. Утверждение, что «деньги — это не все» для Буффона не пустая фраза:

Она действительно правдива. Я понял, что в некоторых ситуациях деньги не имеют ничего общего с твоей жизнью, с твоими ценностями, с тем, чему ты научился и учишься каждый день, с тем, что ты можешь передать своим близким. Мне кажется, если деньги тебя меняют, если ты начинаешь по-другому себя вести с окружающими, то ничего не понимаешь в жизни. У меня с деньгами всегда были хорошие отношения. Я считаю, что они важны, ведь помогают улучшить условия жизни. Но радость приносят не они, а поступки, обусловленные моральными ценностями. Я никогда не был жадным, я не привязан к деньгам. Более того, я считаю, если бы все богатые – а я, без сомнения, отношу себя к таковым, – вели бы себя, как я, мир был бы лучше, в нем было бы меньше зависти.

Джанлуиджи, как и положено, крещен, причем в церкви деревушки Трескьетто, где родилась мама Буффонов. В этой же самой церкви, уже став главой семейства, Джанлуиджи вместе со всеми своими родными присутствовал при крещении своего первого сына Луиса Томаса и дочери своей сестры. Как истинный итальянец, Буффон почитает главу римско-католической церкви Папу Римского. Он рад, что благодаря своим спортивным заслугам получил возможность лично несколько раз встретиться с понтификом Франциском. Одна из таких встреч произошла перед чемпионатом мира 2014 года. А в сентябре того же года, уже после чемпионата в Риме, на Олимпийском стадионе по инициативе Папы был проведен межконфессиональный благотворительный матч звезд мирового футбола. И после этой игры Буффону удалось второй раз встретиться с главой Ватикана. А между этими двумя аудиенциями Буффон совершил паломничество в Меджугорье — поселок в Боснии, известный как место явления Пресвятой Богородицы.

Буффон называет себя мечтателем, и гордится тем, что у него есть настоящие друзья. А вот участие в разного рода благотворительных акциях не ставит себе в заслугу. По его мнению, обеспеченный человек просто обязан делать добрые дела и помогать нуждающимся любым доступным образом. Это его моральный долг. Поэтому он часто посещает реабилитационные учреждения или, например, дает деньги на какие-нибудь полезные для людей научные исследования. А первый опыт такого рода он приобрел еще в молодые годы в «Парме», но к благотворительности это вообще не имело никакого отношения. В своей книге «Номер 1» Буффон описывает, как проходил гражданскую службу (альтернативную воинскую) в реабилитационном центре Бетанья. Как непросто ему было стать для пациентов центра другом, и то, что это ему удалось, он считает очень важным достижением в своей жизни.

Поначалу они не доверяли мне, и их нельзя в этом обвинять: приехал известный персонаж, который, наверное, просто хочет откосить от службы в армии и проводит с ними время, сжимая зубы и воротя нос. Они не знали меня, но быстро начали ценить. Возможно, потому что я считаю себя обычным парнем, каких много. Тем, кто совершал ошибки и умеет принимать ошибки других. Я никогда не ощущал себя «другим» или «особенным».

Джанлуиджи работал там по полдня в столярном цехе и особенно подружился с парнем по имени Пьеро. Уже перейдя в «Ювентус» и узнав о смерти Пьеро, Буффон отпросился у клуба на его похороны.

Буффон убежден, что ценности того футбола, в который он верит, футбола, в котором все решается в честной спортивной борьбе, можно не только декларировать, но и воплощать в жизнь. Футбол, по его мнению, — это не только бизнес, но и чувства. Именно это, в частности, он пытался доказать своим поступком в 2006 году, когда не покинул клуб, который исключили из высшей лиги (Серии А):

Это было время, когда кому-то вроде меня нужно было отправить послание: у игроков тоже есть чувства, и в жизни есть нечто большее, чем популярность и деньги. Я пытаюсь передать своим партнерам по команде те ценности, в которые верю.

Буффон, например, убежден, что победы добывает коллектив, все 25 футболистов — даже те, кто не играет, и каждый, без исключения, заслуживает уважения.