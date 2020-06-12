10 замен, виртуальные зрители, болбои в перчатках. Все фишки «новой» Ла Лиги

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12 июня 2020, 13:00

«Соккер.ру» делится впечатлениями от первого матча испанской Примеры за три месяца. У дерби «Севилья» — «Бетис» было слишком много непривычных соусов и приправ.

Конечно, нет никакой «новой» Ла Лиги, она вполне себе «старая» и знакомая, да и основополагающие правила футбола не изменились: это все еще игра 11 на 11 с круглым мячом, который нужно забить в ворота. Не лишено это развлечение радости и грусти, пусть эмоции в основном перенесли в дома пострадавшей от пандемии Испании и всего футбольного мира, где вчера вечером смотрели севильское дерби. Первый матч — он самый важный, этот первый вердикт «полет нормальный», полученный по итогам встречи принципиальных соперников на «Рамон Санчес Писхуан», запускает испанский футбольный конвейер, который будет штамповать матчи в ежедневном режиме на протяжении месяца с хвостиком.

Что касается самого футбола, то, признаться, он не был выдающегося качества. И это совсем не удивляет после трехмесячного простоя. «Севилья» владела заметным игровым преимуществом, хозяева пустого «Писхуана» могли открыть счет еще в первом тайме, но у «Бетиса» есть традиция: играть первые таймы вничью. 0:0 к перерыву означали, что «бело-зеленые» в восьмой раз подряд не проиграли и не выиграли первый игровой отрезок. А во второй половине игру сделал лидер атак «Севильи» Лукас Окампос, чье участие в игре изначально было под вопросом: аргентинец испытывал дискомфорт в приводящей мышце.

Лопетеги выпустил Окампоса с первых минут, и Лукас был самым опасным на поле: в первом тайме он попал в каркас ворот, а после перерыва реализовал пенальти и отдал изящную голевую передачу на Фернандо после розыгрыша углового. Все решили стандарты, «Севилья» одержала победу 2:0 и закрепилась в первой тройке. Команда Хулена Лопетеги — явный претендент на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона, в то время как «Бетис» продолжит свое существование в «болоте»: с 12-го места почти невозможно достать до зоны еврокубков, но и вылет «бело-зеленым» не грозит.

Фишки «новой» Ла Лиги

1. Десять замен

То, к чему мы начинаем привыкать как к особенности «нового» футбола. В Испании увеличение количество замен на команду с трех до пяти полностью оправдано, ведь команды будут доигрывать чемпионат высоком темпе — по два матча в неделю. В первом же матче Хулен Лопетеги и Руби полностью исчерпали новый лимит замен, выпустив на поле по пять свежих футболистов. Одну перестановку «Бетис» произвел в перерыве, остальные 9 замен были сделаны во втором тайме.

2. Увеличение числа запасных

До паузы заявка команды на игру ограничивалась 18 футболистами: 11 в стартовом составе и 7 в запасе. Теперь тренеры могут заявлять на игры до 23 игроков, которые для безопасности размещаются не на скамейке запасных, а на трибуне за ней, по которой разбросаны на социальной дистанции друг от друга. Ношение масок — обязательное требование ко всем, кто не принимает непосредственного участия в игре.

3. Пустые трибуны

Для испанцев матчи без зрителей — это очень странно, особенно, когда речь идет о таких высоковольтных дуэлях, как севильское дерби. «Севилья» и «Бетис» впервые в истории провели матч без фанатов, а ведь это было 131-е Гран Дерби. Сейчас Ла Лига изучает возможности частичного возвращения болельщиков на трибуны, однако испанское правительство пока что настроено категорично в вопросе массовых сборищ.

4. Виртуальные зрители и интершум

Ла Лига постаралась максимально сгладить углы в трансляциях матчей без зрителей. Во-первых, эффект присутствия болельщиков обеспечивает интершум, с которым футбол смотрится всяко веселее. Трансляции Бундеслиги на российском ТВ идут при подавляющей тишине, так что нам есть с чем сравнить. Во-вторых, Ла Лига дополняет трансляцию с пустых стадионов наложением виртуальных зрителей (систему разработала компания Vizrt – спецы по работе с 3D-графикой). Конечно, ничто не заменит реальных болельщиков, но это лучше, чем вид пустых кресел и еще один «+» к качеству показа футбола в это непростое время.

5. Две паузы на «водопой»

После получаса игры в каждом тайме (30-я и 75-я минуты) матчи приостанавливаются на «охладительные паузы», чтобы игроки могли попить воды и немного восстановиться. В Испании летом обычно в футбол не играют как раз из-за жары, хотя вчера в Андалусии температурный режим был щадящим, да и игра началась в 22:00 по местному времени. Но протокол есть протокол. В нем же написано, что бутылки с водой должны быть индивидуальными.

6. Минута молчания и аплодисменты героям пандемии

Каждый матч Ла Лиги начинается с минуты молчания по жертвам COVID-19, а на 20-х минутах матчей будет проводиться акция «Аплодисменты бесконечности». Цель — поддержать врачей, которые боролись и продолжают бороться с пандемией по всему миру. Любой желающий может загрузить свои аплодисменты в специальную библиотеку, откуда они попадут в громкоговорители испанских стадионов и звучат на протяжении 30 секунд.

7. Журналисты отделены от участников матча

Никакого близкого общения между журналистами и футболистами до и после матчей быть не может. Репортеры не получают доступ к игровому полю, пресс-ложа размещается на первых рядах трибун. Социальная дистанция.

8. Болбои в масках и перчатках

Мальчики, подающие мячи, обязаны носить средства индивидуальной защиты, а еще в их список обязанностей входит дезинфекция мячей специальными растворами.

9. Почти пустые вип-ложи

Запрет на посещение матчей касается болельщиков всех рангов. Обычно президентская ложа на «Рамон Санчес Писхуан» переполнена даже на обычных матчах, не говоря о дерби, но на вчерашней игре «Севилья» — «Бетис» там сидели только четыре человека: президент и вице-президент каждого клуба.

10. Запрет на рукопожатия

К этому мы уже более или менее привыкли, многие и в обычной жизни стали практиковать отказ от необязательных контактов с другими людьми. Футболисты не приветствуют друг друга перед игрой, а после финального свистка уходят с поля без каких-либо церемоний. Хорошо, что не запрещают контактную борьбу во время матчей.

11. Виртуальное празднование побед

Мы уже видели такое в Бундеслиге, и «Севилья» тоже отметила вчерашнюю победу у трибуны, несмотря на отсутствие болельщиков. Это знак уважения фанатам, которые пока что вынуждены сидеть дома.