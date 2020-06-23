«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1592891606

23 июня 2020, 08:53

В 31 туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Шеффилд Юнайтед». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Манчестер Юнайтед»

В стартовом матче после карантина в АПЛ «Красные дьяволы» ушли от поражения в гостевой встрече против «Тоттенхэма» (1:1). Так « МЮ » продлил серию без поражений в чемпионате до шести туров кряду.

Сейчас команда Оле-Гуннера Сульшера идет пятой и отстает от зоны Лиги Чемпионов на пять зачетных пунктов.

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» стали главным открытием текущего сезона АПЛ и показали весьма впечатляющий результат, как для дебютанта. С 44 очками в активе «Шеффилд» базируется на седьмой позиции и по-прежнему претендует на зону еврокубков.

Существо усложнило положение «Шеффилда» крупное поражение в «Ньюкасле», где команда в непривычном для себя стиле пропустила три гола (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» — 1.418

Ничья – 4.400

Победит «Шеффилд Юнайтед» — 9.040

Статистика

« МЮ » проиграл только 2 из 15 домашних матчей в этом сезоне – 8 побед и 5 ничьих.

» проиграл только 2 из 15 домашних матчей в этом сезоне – 8 побед и 5 ничьих. У «Шеффилда» 8 ничьих в 15 гостевых поединках – 4 победы и 3 поражения.

В первом круге текущего сезона соперники сыграли вничью 3:3.

« МЮ » выиграл в 6 из 7 предыдущих поединках против «Шеффилда».

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» не отказывается от идеи побороться за место в ТОП-4. Для этого «Красным дьяволам» нужно выдавать победную серию и ждать осечек со стороны прямых конкурентов.

«Шеффилд» вышел из карантина не в лучшей форме, что подтвердил матч против «Ньюкасла». При таком раскладе, гости вряд ли избегут поражения на «Олд Траффорд».

Предлагаем ставить на Ф1(-1) с коэффициентом 1.735 в линии букмекерской конторы Pinnacle.