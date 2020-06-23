«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 31 туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Шеффилд Юнайтед». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
«Манчестер Юнайтед»
В стартовом матче после карантина в АПЛ «Красные дьяволы» ушли от поражения в гостевой встрече против «Тоттенхэма» (1:1). Так «МЮ» продлил серию без поражений в чемпионате до шести туров кряду.
Сейчас команда Оле-Гуннера Сульшера идет пятой и отстает от зоны Лиги Чемпионов на пять зачетных пунктов.
«Шеффилд Юнайтед»
«Клинки» стали главным открытием текущего сезона АПЛ и показали весьма впечатляющий результат, как для дебютанта. С 44 очками в активе «Шеффилд» базируется на седьмой позиции и по-прежнему претендует на зону еврокубков.
Существо усложнило положение «Шеффилда» крупное поражение в «Ньюкасле», где команда в непривычном для себя стиле пропустила три гола (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» — 1.418
- Ничья – 4.400
- Победит «Шеффилд Юнайтед» — 9.040
Статистика
- «МЮ» проиграл только 2 из 15 домашних матчей в этом сезоне – 8 побед и 5 ничьих.
- У «Шеффилда» 8 ничьих в 15 гостевых поединках – 4 победы и 3 поражения.
- В первом круге текущего сезона соперники сыграли вничью 3:3.
- «МЮ» выиграл в 6 из 7 предыдущих поединках против «Шеффилда».
Прогноз
«Манчестер Юнайтед» не отказывается от идеи побороться за место в ТОП-4. Для этого «Красным дьяволам» нужно выдавать победную серию и ждать осечек со стороны прямых конкурентов.
«Шеффилд» вышел из карантина не в лучшей форме, что подтвердил матч против «Ньюкасла». При таком раскладе, гости вряд ли избегут поражения на «Олд Траффорд».
Предлагаем ставить на Ф1(-1) с коэффициентом 1.735 в линии букмекерской конторы Pinnacle.