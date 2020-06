«Наслаждайтесь им, пока можете!» Месси, ты с какой планеты?

«Соккер.ру» позаимствовал слова восхищения Лионелем у великих футболистов и тренеров.

Гари Линекер поздравил Месси с 33-м днем рождения и посоветовал всем наслаждаться игрой Лионеля, пока у нас есть такая возможность:

Happy 33rd birthday to Lionel Messi. He’s reaching the twilight of his astonishing career. 722 games and 699 goals for a player that is as creative and unselfish for others as he is prolific and deadly in his finishing. We’ll miss him when he’s gone. Enjoy him while we can. 🐐