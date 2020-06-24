ГлавнаяБлогиВспомнить всё!

«Наслаждайтесь им, пока можете!» Месси, ты с какой планеты?

24 июня 2020, 19:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий
Это'О Самуэль
Это'О Самуэль
Нападающий
00:00 / 00:00

«Соккер.ру» позаимствовал слова восхищения Лионелем у великих футболистов и тренеров.

Гари Линекер поздравил Месси с 33-м днем рождения и посоветовал всем наслаждаться игрой Лионеля, пока у нас есть такая возможность:

Поздравляю Лионеля Месси с тридцать третьим днем рождения. Он приближается к закату своей удивительной карьеры. 722 игры и 699 голов у игрока, который творчески и бескорыстно относится к товарищам по команде, он эффективен и беспощаден перед воротами. Мы будем скучать по нему, когда он уйдет. Наслаждайтесь им, пока есть возможность.

Лионелем восхищается весь футбольный мир — кто-то тихо, кто-то громко, кто-то с завистью. Послушаем тех, кто выражал свое признание вслух в нетривиальное форме.

Хосе Луис Чилаверт:

У меня нет ни малейших сомнений, что Месси — лучший футболист на планете. Марадона не выиграл и 1% от того, что выиграл Месси. Аргентинцы должны гордиться им и благодарить за то, что он сделал свой выбор в пользу Аргентины, хотя мог играть за Испанию. Наблюдать за его игрой — чистое удовольствие.

Христо Стоичков:

Чтобы увидеть Месси счастливым, чтобы он перестал страдать из-за отсутствия титула чемпиона мира, я бы отдал свою «Золотую бутсу», которую получил на ЧМ-94. Тяжело повторить то, что сделал Месси в «Барселоне». Что меня в нем больше всего удивляет? С того момента, когда я увидел его впервые и до сегодняшнего дня меня все удивляет.

Эдмилсон:

Когда я играл за «Барселону», уже видел, что Месси не похож на других. В 17 лет он был чрезвычайно силен духом, а на тренировках управлялся с мячом, как Бог. Месси часто сравнивают с другими великими игроками. У каждого своё время, своё поколение. Но отличие Месси от предшественников в том, что Лео играет на невероятном уровне больше 10 лет, как было и с Пеле. Другие, вроде Марадоны, выступали на топ-уровне три-четыре года. Вот в чём разница.

Арсен Венгер:

У Марадоны есть нечто волшебное. Он был художником со своим собственным миром. Странно, что сегодня у Аргентины есть лучший игрок в мире, но этой сборной не удалось выиграть ЧМ. Кажется, даже Месси знает, что пока не победит на мундиале, то будет жить в тени Марадоны. Это два гения. Да, Месси выиграл больше на клубном уровне, но ему нужно выиграть чемпионат мира, чтобы добиться такого же абсолютного признания.

Самуэль Это`О:

Мы еще 15 лет назад знали, что он станет великим. Я очень счастлив за него, поскольку он добился всего собственным тяжелым трудом. Горжусь и счастлив видеть историю, которую он написал, она еще не закончилась. Будет очень трудно, даже невозможно превзойти его наследие. Месси — это инородный элемент в земном футболе. Ему нет аналогов, он такой один.

Люка Динь:

Месси. Я играл как вместе с ним, так и против него — за «Рому» в противостоянии с «Барселоной». Он всё видел раньше других. Он просто инопланетянин.

Эрнесто Вальверде:

Лео ни с кем нельзя сравнить. Он даже на тренировках делает уникальные вещи. От боковой линии хорошо видно поле, но часто Месси принимает такое решение, о котором ты бы никогда и не подумал. И оно работает! Его было очень легко тренировать.

Эрнан Креспо:

Быть Месси очень тяжело. Никто не может поставить себя на его место, как никто не мог поставить себя на место Марадоны в то время. Невозможно понять, о чём они думают, чем живут. Лео играет на высочайшем уровне уже много лет. Он получает по ногам, но встаёт и продолжает играть, всегда много работает. Он гораздо больше, чем просто футболист или атлет. Он – пример профессионала, серьёзного, честного, корректного. Я считаю, что Месси – гораздо больше чем просто великий футболист.

Филипе Луис:

Я восхищаюсь игрой Месси. Он никогда не упрекал меня за то, что я иногда жестко играл против него. Лео можно только восхищаться, потому что неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы появился еще один такой игрок. «Золотой мяч» должны вручать только ему. Каждый год.

Луис Энрике:

Что касается тренировок Месси, то я не мог сказать ему, как нужно обводить, пасовать или наносить удар, потому что он художник. Работая с Лионелем, нужно было всего лишь давать инструкции относительно прессинга и позиции на поле, так как больше ему ничего не требовалось.

Давид Вилья:

Не помню, чья была фраза, но кто-то однажды сказал: «Месси — это Месси, Иньеста, Хави и Бускетс». Я тоже так считаю. Месси не «девятый номер», но он один из лучших бомбардиров, он не «десятка», но отдаёт огромное количество результативных передач. Он невысокого роста, но забивает головой. Месси хорош абсолютно во всём. Мы думали, что он плохо играет правой ногой, но потом видели невероятные голы. Он бы даже на позиции вратаря хорошо бы играл!

Марко ван Бастен:

Криштиану Роналду – выдающийся футболист, но те, кто утверждает, что он лучше Месси, ничего не смыслят в футболе либо просто лукавят. Месси уникален, неповторим и неподражаем. Такие игроки появляются раз в 50-100 лет. В детстве он упал в котёл с футбольной гениальностью.

Дженнаро Гаттузо:

Лионель — прекрасный игрок, а с учетом его карьеры, он является величайшим футболистом на Земле. Он вытворяет такие вещи, которые можно повторить только на PlayStation. Месси является лучшим футболистом мира на протяжении многих лет.

Хуан Пабло Сорин:

К счастью, мне довелось поиграть вместе с ним. Он инопланетянин, нет способа его остановить. Я очень горжусь тем, что был рядом, когда он делал свои первые шаги в сборной. Надеюсь, вместе с ним мы достигнем результата в большом турнире. Думаю, что не только аргентинцы, но и фанаты со всего света ждут от него какой-нибудь серьёзной победы со сборной.

Неймар:

Месси – невероятный игрок. Он лучший из всех, кого я когда-либо видел. Нет ничего странного в том, что он выиграл шесть «Золотых мячей», ведь он долгие годы играет на высочайшем уровне. Нужно сделать отдельный «Золотой мяч» специально для него.

Хосеп Гвардиола:

Мне говорили, что в «Барселоне» есть парень, который делает невероятные вещи на футбольном поле. До прихода в «Барселону» я его не видел, но как только мы познакомились и я посмотрел на него в деле, то сразу понял, что с ним мы выиграем всё. Лионель уникален. Подобных ему футболистов в природе больше нет. Пока Месси чувствует себя в комфорте — можно не сомневаться, что он всегда поможет своему клубу. Месси — хищник с лицом ангела. Все, чего он достиг, вызывает неподдельное восхищение. Наверное, лет так через шестьсот кто-нибудь сможет превзойти его рекорды. Наверное.

Дэвид Эспинар, директор «Вальядолида»:

Месси – это оспа, от которой нет вакцины.

Альваро Рекоба:

Месси находится на вершине уже 15 лет. На самой вершине! Люди могут говорить: «Но он не покидал „Барселону“». Да, так и есть, но его партнёры по команде менялись, а он всё еще там. Для меня Месси – лучший игрок всех времён. Абсолютно. Для меня.

И это только лучшие комплименты Лео за последний год! Если охватить всю карьеру, то наберется на приличную книжицу. Не обязательно выбирать сторону и сравнивать Месси с Пеле, Марадоной или Роналду, но любить футбол и не любить игру Лионеля — странное извращение. Не будем спорить, не будем использовать превосходных степеней и смайлики с козлом, давайте просто воспользуемся мудрым советом Гари Линекера и насладимся. Закат карьеры Месси уже не за горами. Смотрите сейчас, чтобы потом рассказывать потомкам.

«Боруссия» Д поздравила Клоппа и «Ливерпуль» с победой в АПЛ
26 июня Комментарии4
«Манчестер Сити» поздравил «Ливерпуль» с чемпионством
26 июня Комментарии9
Глушаков — Месси: «С 33-летием, мастер!»
25 июня Комментарии13
Ла Лига поздравила Месси с днём рождения
24 июня ВидеоКомментарии12
Сборная России поздравила Зидана и «одела» его в красную форму
24 июня Комментарии9
«Наслаждайтесь, пока есть возможность». Линекер поздравил Месси с 33-летием
24 июня Комментарии44
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
WAZZAAP
WAZZAAP
26 июня в 18:59
Ван Бастен все сказал , даже за глоров Мадрида.


Ахаха-ха)
Incredulous
Incredulous ответ 3ton (раскрыть)
26 июня в 07:18
    3ton
    3ton
    25 июня в 15:48, ред.
    Только дурак не видит очевидное , что Месси гениальный футболист .
    С какой гордостью многие будут рассказывать будущему поколению , что они видели игру этого гения , а некоторые и в живую 😄
    Estiva
    Estiva ответ juvenale (раскрыть)
    25 июня в 12:59
    липовые мячи Роналду - ну как минимум 2013 и 2014. В 2016 Суарес больше заслужил ЗМ. Бесспорны только два: 2017 и 2008.
    DEIVID
    DEIVID
    25 июня в 09:54
    Да быстрей бы уже на пенсию с Роном шёл. А то надоело слушать недалёких персофанов, которые возвели эти личности в культ, что прям уж до тошноты.
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    25 июня в 07:38
    Надеемся еще долго наслаждаться ))
    амурец
    амурец ответ juvenale (раскрыть)
    25 июня в 02:09
    про два липовых мяча ты не прав, у него их 4 вот это феноменально, ни у кого не было столько липовых ЗМ
    juvenale
    juvenale ответ SonicStar (раскрыть)
    24 июня в 23:41
    причем тут португалец?у него один левый мяч,а все остальное смех...посмотри на его статистику в те года,которые ты пишешь
    112910415
    112910415
    24 июня в 22:01
    волшебник
    SonicStar
    SonicStar ответ juvenale (раскрыть)
    24 июня в 21:37
    Не являюсь персофаном Месси, но самые смешные липовые мячи у португальской пенальтистки, за 13-й и 14-й года. В 13-м он буквально наплакал себе на ЗМ. В 14-м году был признан худшим игроком ЧМ, но при этом стал лучшим игроком мира )
    eleven LC
    eleven LC
    24 июня в 21:13
    Месси безусловно великий,жаль только со сборной ничего не выиграл,надо ему было выбирать Испанию,представьте ту сборную Испании выигравшую 3 крупных турнира за 4 года да ещё и с Месси,просто дух захватывает!
    DXTK
    DXTK
    24 июня в 20:21, ред.
    По настоящему великие футболисты играли в Барселоне. Месси в их числе, и это здорово что он столько лет отдал сине-гранатовой футболке.

    PS Пожелаем Месси продолжать дальше радовать своей великолепной феноменальной инопланетной игрой))))))
    kts
    kts
    24 июня в 20:11
    Второй после бога
    Raamtvall
    Raamtvall
    24 июня в 20:10, ред.
    "Наслаждаться" мафиозником, против которого защитники мира практически не играют из-за того, что судейки прикормлены свистеть каждый чих в его сторону? Спасибо большое, наслаждайтесь своим балетом сами, нормальные люди будут дальше смотреть нормальный футбол из других стран.
    ilyafrom
    ilyafrom
    24 июня в 20:08
    Где отзыв Роналду, главного фаната Месси
    VAN ARM
    VAN ARM
    24 июня в 19:52
    появится другой))) место не останется свободным))
    juvenale
    juvenale
    24 июня в 19:36
    позор ,два липовых мяча еще ни у кого не было....король оссасун точно запомнится в этом,а то,что после хавииньесты он кладет в штаны во всех важных матчах лч.....персофаны про это не напишут
    dimagas2
    dimagas2
    24 июня в 19:35
      Василий Иванов 1
      Василий Иванов 1
      24 июня в 19:23, ред.
      Арсен Венгер:

      У Марадоны есть нечто волшебное. Он был художником со своим собственным миром. Странно, что сегодня у Аргентины есть лучший игрок в мире, но этой сборной не удалось выиграть ЧМ.
      Не являюсь персофаном ни Месси, ни Роналду.

      Сколько раз мусолили?
      Да, Месси феноменальный игрок. С этим спорить бессмысленно.
      ( Хейтеры идут ННННАААААААХХХХХУУУУ... Небо за зведочкой)
      Но разница в том, что Марадона помимо своей гениальности был прирожденным лидером и мотиватором. Он являлся Вожаком в своей сборной, и тянул команду.
      А Месси не лидер ни капли. И не мотиватор тем более. Вот и вся разница.
      Q-J-G
      Q-J-G
      24 июня в 19:22
      В принципе, все комментарии в адрес Месси в чём-то похожи...Одно и тоже, но разными словами...

      Если выделить самый креативный, "крутой" комментарий в его адрес, это комментарий Дженнаро Гаттузо! Кстати, один из самых кратких! Краткость-сестра таланта! Не так прост Дженнаро Гаттузо, как кажется на первый взгляд...
      Q-J-G
      Q-J-G
      24 июня в 19:01
      Почитаем, что новенького о Месси)
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100