«Наслаждайтесь им, пока можете!» Месси, ты с какой планеты?

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24 июня 2020, 19:00

«Соккер.ру» позаимствовал слова восхищения Лионелем у великих футболистов и тренеров.

Гари Линекер поздравил Месси с 33-м днем рождения и посоветовал всем наслаждаться игрой Лионеля, пока у нас есть такая возможность:

Поздравляю Лионеля Месси с тридцать третьим днем рождения. Он приближается к закату своей удивительной карьеры. 722 игры и 699 голов у игрока, который творчески и бескорыстно относится к товарищам по команде, он эффективен и беспощаден перед воротами. Мы будем скучать по нему, когда он уйдет. Наслаждайтесь им, пока есть возможность.

Happy 33rd birthday to Lionel Messi. He’s reaching the twilight of his astonishing career. 722 games and 699 goals for a player that is as creative and unselfish for others as he is prolific and deadly in his finishing. We’ll miss him when he’s gone. Enjoy him while we can. 🐐 — Gary Lineker (@GaryLineker) June 24, 2020

Лионелем восхищается весь футбольный мир — кто-то тихо, кто-то громко, кто-то с завистью. Послушаем тех, кто выражал свое признание вслух в нетривиальное форме.

У меня нет ни малейших сомнений, что Месси — лучший футболист на планете. Марадона не выиграл и 1% от того, что выиграл Месси. Аргентинцы должны гордиться им и благодарить за то, что он сделал свой выбор в пользу Аргентины, хотя мог играть за Испанию. Наблюдать за его игрой — чистое удовольствие.

Чтобы увидеть Месси счастливым, чтобы он перестал страдать из-за отсутствия титула чемпиона мира, я бы отдал свою «Золотую бутсу», которую получил на ЧМ -94. Тяжело повторить то, что сделал Месси в «Барселоне». Что меня в нем больше всего удивляет? С того момента, когда я увидел его впервые и до сегодняшнего дня меня все удивляет.

Эдмилсон:

Когда я играл за «Барселону», уже видел, что Месси не похож на других. В 17 лет он был чрезвычайно силен духом, а на тренировках управлялся с мячом, как Бог. Месси часто сравнивают с другими великими игроками. У каждого своё время, своё поколение. Но отличие Месси от предшественников в том, что Лео играет на невероятном уровне больше 10 лет, как было и с Пеле. Другие, вроде Марадоны, выступали на топ-уровне три-четыре года. Вот в чём разница.

У Марадоны есть нечто волшебное. Он был художником со своим собственным миром. Странно, что сегодня у Аргентины есть лучший игрок в мире, но этой сборной не удалось выиграть ЧМ . Кажется, даже Месси знает, что пока не победит на мундиале, то будет жить в тени Марадоны. Это два гения. Да, Месси выиграл больше на клубном уровне, но ему нужно выиграть чемпионат мира, чтобы добиться такого же абсолютного признания.

`О:

Мы еще 15 лет назад знали, что он станет великим. Я очень счастлив за него, поскольку он добился всего собственным тяжелым трудом. Горжусь и счастлив видеть историю, которую он написал, она еще не закончилась. Будет очень трудно, даже невозможно превзойти его наследие. Месси — это инородный элемент в земном футболе. Ему нет аналогов, он такой один.

Месси. Я играл как вместе с ним, так и против него — за «Рому» в противостоянии с «Барселоной». Он всё видел раньше других. Он просто инопланетянин.

Лео ни с кем нельзя сравнить. Он даже на тренировках делает уникальные вещи. От боковой линии хорошо видно поле, но часто Месси принимает такое решение, о котором ты бы никогда и не подумал. И оно работает! Его было очень легко тренировать.

Быть Месси очень тяжело. Никто не может поставить себя на его место, как никто не мог поставить себя на место Марадоны в то время. Невозможно понять, о чём они думают, чем живут. Лео играет на высочайшем уровне уже много лет. Он получает по ногам, но встаёт и продолжает играть, всегда много работает. Он гораздо больше, чем просто футболист или атлет. Он – пример профессионала, серьёзного, честного, корректного. Я считаю, что Месси – гораздо больше чем просто великий футболист.

Я восхищаюсь игрой Месси. Он никогда не упрекал меня за то, что я иногда жестко играл против него. Лео можно только восхищаться, потому что неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы появился еще один такой игрок. «Золотой мяч» должны вручать только ему. Каждый год.

Что касается тренировок Месси, то я не мог сказать ему, как нужно обводить, пасовать или наносить удар, потому что он художник. Работая с Лионелем, нужно было всего лишь давать инструкции относительно прессинга и позиции на поле, так как больше ему ничего не требовалось.

Не помню, чья была фраза, но кто-то однажды сказал: «Месси — это Месси, Иньеста, Хави и Бускетс». Я тоже так считаю. Месси не «девятый номер», но он один из лучших бомбардиров, он не «десятка», но отдаёт огромное количество результативных передач. Он невысокого роста, но забивает головой. Месси хорош абсолютно во всём. Мы думали, что он плохо играет правой ногой, но потом видели невероятные голы. Он бы даже на позиции вратаря хорошо бы играл!

Криштиану Роналду – выдающийся футболист, но те, кто утверждает, что он лучше Месси, ничего не смыслят в футболе либо просто лукавят. Месси уникален, неповторим и неподражаем. Такие игроки появляются раз в 50-100 лет. В детстве он упал в котёл с футбольной гениальностью.

Лионель — прекрасный игрок, а с учетом его карьеры, он является величайшим футболистом на Земле. Он вытворяет такие вещи, которые можно повторить только на PlayStation. Месси является лучшим футболистом мира на протяжении многих лет.

Хуан Пабло Сорин:

К счастью, мне довелось поиграть вместе с ним. Он инопланетянин, нет способа его остановить. Я очень горжусь тем, что был рядом, когда он делал свои первые шаги в сборной. Надеюсь, вместе с ним мы достигнем результата в большом турнире. Думаю, что не только аргентинцы, но и фанаты со всего света ждут от него какой-нибудь серьёзной победы со сборной.

Неймар:

Месси – невероятный игрок. Он лучший из всех, кого я когда-либо видел. Нет ничего странного в том, что он выиграл шесть «Золотых мячей», ведь он долгие годы играет на высочайшем уровне. Нужно сделать отдельный «Золотой мяч» специально для него.

Мне говорили, что в «Барселоне» есть парень, который делает невероятные вещи на футбольном поле. До прихода в «Барселону» я его не видел, но как только мы познакомились и я посмотрел на него в деле, то сразу понял, что с ним мы выиграем всё. Лионель уникален. Подобных ему футболистов в природе больше нет. Пока Месси чувствует себя в комфорте — можно не сомневаться, что он всегда поможет своему клубу. Месси — хищник с лицом ангела. Все, чего он достиг, вызывает неподдельное восхищение. Наверное, лет так через шестьсот кто-нибудь сможет превзойти его рекорды. Наверное.

Дэвид Эспинар, директор «Вальядолида»:

Месси – это оспа, от которой нет вакцины.

Месси находится на вершине уже 15 лет. На самой вершине! Люди могут говорить: «Но он не покидал „Барселону“». Да, так и есть, но его партнёры по команде менялись, а он всё еще там. Для меня Месси – лучший игрок всех времён. Абсолютно. Для меня.

И это только лучшие комплименты Лео за последний год! Если охватить всю карьеру, то наберется на приличную книжицу. Не обязательно выбирать сторону и сравнивать Месси с Пеле, Марадоной или Роналду, но любить футбол и не любить игру Лионеля — странное извращение. Не будем спорить, не будем использовать превосходных степеней и смайлики с козлом, давайте просто воспользуемся мудрым советом Гари Линекера и насладимся. Закат карьеры Месси уже не за горами. Смотрите сейчас, чтобы потом рассказывать потомкам.