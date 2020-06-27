«Уотфорд» — «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 08:06

В матче 32 тура АПЛ «Уотфорд» на стадионе «Викаридж Роуд» примет «Саутгемптон». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Уотфорд»

«Шершни» провалили текущий сезон АПЛ и на финише будут вести борьбу за выживание. С приходом на пост главного тренера Найджела Пирсона команда несколько стабилизировала свою игру и отдалилась от зоны вылета, но только на один балл.

После рестарта чемпионата «Уотфорд» сыграл вничью дома с «Лестером» (1:1), а в прошлом туре с минимальным счетом уступил в гостях «Бернли» (0:1).

«Саутгемптон»

У «Святых» более спокойное положение в турнирной таблице. С 37 очками в активе «Саутгемптон» идет на 14 месте, имея преимущество над зоной вылета в десять очков.

В первом матче после паузы подопечные Ральфа Хазенхюттля уничтожили в гостях «Норвич» (3:0), после чего без боя сдались дома «Арсеналу» (2:0).

Всего «Саутгемптон» одержал 11 побед в этой кампании, четыре раза сыграл вничью и потерпел 16 поражений.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотфорд» — 2.470

Ничья – 3.360

Победит «Саутгемптон» — 3.130

Статистика

В матче первого круга «Саутгемптон» победил дома «Уотфорд» (2:1).

3 из 5 предыдущих матчей соперников на стадионе «Уотфорда» закончились вничью.

«Саутгемптон» проиграл 3 из 5 последних гостевых матча во всех турнирах.

Прогноз

Решающим фактором в определении результата этой встречи должна сыграть мотивация. Она на порядок выше у хозяев, которым нужны очки, чтобы избежать проблем на финише сезона.

В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(0) можно разместить с коэффициентом 1.751.