Тедеско и Цорн. Оставить или расстаться?

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вчера, 13:00

Доменико задержится, если возьмет Кубок России, но «Соккер.ру» не удивлен разговорам о переменах.

Разумеется, Алекперов и Федун разочарованы ходом сезона. «Спартак» вложил много денег в новый состав, но полное отсутствие хоть какой-то последовательности и системы в клубе снова привело к неудачам. Не столько на дистанции – в 2020 году шли неплохо, сколько к провалу в дерби – а это всегда болезненно, особенно если влетел нестабильному ЦСКА .

Перемены в руководстве, о которых часто говорят «спартаковские» инсайдеры, не удивят. Но разве будут доказательством, что всё под контролем, и завтра будет лучше, чем вчера? «Спартак» действовал методом перебора годами, но лишь раз тот случайно сработал. Поэтому важно понять, а есть ли смысл убирать Цорна и Тедеско? Очевидно лишь одно: в окружении Федуна точно есть люди, «копающие» под немецкий дуэт.

За отставку. Странная игра после паузы

Тедеско собрал ряд побед, но скорее дежурных, чем выдающихся. И соперники не были самыми опасными, и сами успехи не всегда впечатляли однозначностью. А вот провал в дерби ранил Федуна, поскольку команда Гинера подошла к матчу в глубоком кризисе, но на поле были живее, чем Бакаев и компания. Конечно, тренера «Спартака» в этом случае подставили футболисты. Плана «Б» у Тедеско не было, его вина. Но если бы Максименко не ронял мяч в ворота, если бы Зобнин не отмахивался от Облякова, если бы Соболев и другие форварды сыграли против далеко не идеальной защиты Акинфеева агрессивнее – ЦСКА мог вместо победы получить ничью. И провал превращается в рабочий результат.

Против. Состав набрали для Кононова

Набирал, конечно, Цорн, но с учетом того, что ему и Федуну обещал показать белорусский тренер. Собрали людей для «4-3-3», а пригласили посреди сезона тренера с «3-5-2», который фактически получил одного «своего» новичка – Соболева. И теперь выставляют претензии? Ну да, это же Тедеско взял Тиля, не понимая, где будет его место. Это же Доменико вытащил в Москву чемпиона мира Шюррле, что не спешил играть в футбол за «Спартак». Нельзя вешать на наставника грехи, которые он не совершал. И логично дать время, раз состав – не его.

За отставку. Не опробовали мастодонта

Сделать «Спартак» командой, которую побаиваются арбитры, реже ругают за тактические проколы и чаще хвалят за серии побед, основанные на предельной концентрации футболистов, можно и нужно. Но в РПЛ такую операцию превращения богатого клуба в успешный может провернуть один человек – Курбан Бердыев. Все грехи тренера Федун знает, но окружение наставника его покинуло, если опытный чемпион России зайдет в «Спартак», то без багажа прошлого. Москвичам не хватает порядка, не хватает точечных трансферов за копейки с попаданием в зону ЛЧ . Бердыев играл в еврокубках с «Ростовом», а «Спартак» — не «Рубин», куда сильнее по составу, забросить его на второе место проще.

Против. Между чемпионатами нет паузы

Допустим, пригласят они любого – иностранца, Парфенова, Бердыева, Карпина, хоть Семина. Сколько тренер получит времени на подготовку? Нисколько – старт следующего сезона запланирован на начало августа. Максимум затянут до 7 числа, команды получат две недели на перезагрузку. Ни о каких трансферах, что всё сразу изменят, речь не идет. Федун же сказал, что «Спартак» «будет выживать». Конечно, им проще, что УЕФА изменило финансовые правила – при необходимости деньги на правого латераля в клуб вкачают, но менять все руководство за неделю – глупо. Это может ничего не дать, а вот старт сезона провалят.

За отставку. Федун слушает свое окружение

В системе десятилетиями твердят, что есть незаменимые, и вообще все новые и чужие – плохие. К этому привыкли, такие глупости повторяют постоянно. Поэтому окружение Федуна, если на этих людей имеют выходы агенты, что оторваны от кормушки «Лукойла», изначально сформировало мысль: «Тедеско – человек Цорна. А раз так, то Томас за всё в ответе». Также вы видели парочку акций на тему «нерусские тренеры – зло РПЛ » и «Цорн обворовывает „Спартак“». Также знаем, что Федун не из тех, кто всегда берет на себя ответственность, зато легко её перекладывает на тренеров и менеджеров. Цорн и Тедеско с первого дня в клубе в сантиметре от ухода из «Спартака», «советникам» они не нравятся.

Против. Вместо Цорна и Тедеско не назначат гениев

Может, Смородскую поставят, а помощниками жен миллиардеров? Замена Тедеско и Цорна на очередных «великих» местных специалистов, которые будут делать то, что все их предшественники – пытаться понравиться Федуну, устраивая браваду, как Аленичев или Измайлов. Если эти специалисты великие, почему после «Спартака» первого в какой-то АЕК , как Карреру, не взяли, а отметился лишь нетрезвым вождением в «Енисее»? А если Измайлов – «топ-менеджер», как говорила одна известная в футболе Тина, то почему тянет лишь на роль неофициального советника русского миллиардера, владеющего кризисным «Монако»? Проблема российских менеджеров в футболе часто в том, что они – редкостные приспособленцы. А ещё любят деньги, тогда как тот же Тедеско – о футболе. По Цорну такой уверенности нет, но он не традиционный клещ из числа российских управленцев из РПЛ .

Мнение читателей. Вы бы отправили Цорна и Тедеско в отставку в августе?

Если игнорировать факты – куда «Спартак» запихнул Кононов перед уходом, как странно ведут себя даже самые опытные в молодой команде – вроде Зобнина, сколько было потерь – от чемпионской основы за считанные годы почти никого не осталось, то всегда можно сказать, что Тедеско работает ужасно. Вот только Доменико ничем не отличается сейчас от Слуцкого или Семака в моменты, когда их ЦСКА и «Зенит» играли плохо, поскольку этому были объяснения.

Вообще-то на дворе мировая пандемия, что убила минимум 529 тысяч человек – на самом деле больше, поскольку есть страны, которые при огромном населении декларируют столько же случаев за месяцы, как в Нью-Йорке за неделю, читай, врут. «Спартак» простаивал месяцами, физически не готовы – как, в принципе, все команды РПЛ . Но Тедеско для перехода из фазы Кононова в фазу Карреры достаточно выиграть два матча – против «Зенита» и в финале Кубка России.

«Спартак» может прибавить в следующем сезоне, даже если в этом останется без трофеев или места в Лиге Европы. В кои-то веки состав настолько юный, что логично доверять тренеру, если видна связь с коллективом, но нет репутации тотального неудачника. Цорн тоже не притащил в команду только плохих футболистов, да и выполнял приказ руководства – набрать молодых. Федун грезит успехом под столетие клуба, но подход пятилеток не сработает, если допустят ошибку и неудачно заменят тренера и (или) генерального директора.

У Цорна шансов сохранить пост больше, чем у Тедеско – Доменико могут отправить в отставку, оставив Томаса. Но сам факт, что стаи финансовых шакалов активно их атакуют, не учитывая, какой на дворе сложный год, настораживает. Место-то гиблое. Гиблое давно даже для обаятельных везунчиков, вроде Карреры. Или упрямых и уверенных, вроде Карпина. Руководство «Спартака» может объявить Цорна и Тедеско крайними уже 19 числа, если «Зенит» докажет очевидный статус фаворита и легко разберется со «Спартаком» в Кубке России, но умный ли это будет шаг?

Летних сборов не будет, готовых директора и нового тренера нет, денег на новичков нет, состав молодой и персональных ошибок немало. В таких условиях «Спартак» может выиграть стратегически, поступив для себя нетипично – спокойно проанализировать ошибки и двигаться дальше. У состава точно есть потенциал, и если не перессорятся тренеры с футболистами, то попытаются спасти сезон в кубке, а через год будут заметно выше в таблице. Вот только с каким тренером и директором?