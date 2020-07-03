Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИспания. Примера 2019/2020

Мостовой: «На 75 процентов „Реал“ уже чемпион»

03 июля 2020, 18:21

Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой порассуждал о шансах мадридского «Реала» стать чемпионом в этом сезоне.

Обсудили с Александром Бородюком и Ольгой Васюковой очередной испанский тур. «Барселона», конечно, поборется, но отрыв «Реала» уже немаленький да и календарь у Мадрида полегче. На 75 процентов «Реал» уже чемпион.

Отрыв «Реала» от «Барселоны» в таблице составляет 4 очка. 

Подписывайся в ВК
Все новости
Кирьяков: «Чалову с такой игрой в Бундеслиге делать нечего»
03 июля 2020
Парамонов: «Остаться в РПЛ будет сложно, но рук не опускаем»
03 июля 2020
Дзюба — лучший футболист сезона. Семь причин, почему это плохо для РПЛ
03 июля 2020Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии14
Рассказов: «Раньше у меня было прозвище „Спокуха“»
03 июля 2020
Ефремов: «В ЦСКА я не воспользовался всеми шансами, которые мне давали»
03 июля 2020
Дуглас Сантос: «„Зенит“ – замечательный клуб. Я очень счастлив»
03 июля 2020
Сортировать
Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ minai (раскрыть)
03 июля 2020 в 23:56
.
minai
minai
03 июля 2020 в 23:04
Ну и что? Зенит - на 175 %.
Footbolista
Footbolista
03 июля 2020 в 21:52
Значит Барса чемпион на 25%...железная логика...
Garrincha58
Garrincha58
03 июля 2020 в 21:41
ещё играть и играть а пенальти не в каждой игре будут Реал сейчас не тот чтобы быть так уверенным
ZaZizu
ZaZizu
03 июля 2020 в 21:40
Зидан красавчик: грамотная ротация, включил грамотно прагматика и штампует победы!
матос
матос
03 июля 2020 в 21:25
согласен
PATRIOT1965
PATRIOT1965
03 июля 2020 в 20:40
Ну и что? У нас вот Зенит с первого тура чемпион.)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
03 июля 2020 в 19:18
Реал скорее всего титул уже не упустит.
Нужно признать, что в целом они заслужили.
Например в классико не уступили в этом сезоне, конечно им повезло, что Барселона на их косяки отвечали своими)
Каталонцы в этом сезоне больше отметились скандалами, в этом равных точно нет.
КЭТиК
КЭТиК
03 июля 2020 в 19:17
И.е. пока не чемпион.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
03 июля 2020 в 19:02
Барса сама себя прибила ещё зимой совершив такую странную тренерскую замену.
violent
violent
03 июля 2020 в 18:51
Роналду завершит карьеру через год.
violent
violent
03 июля 2020 в 18:50
я бы сказал на 70%
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
03 июля 2020 в 18:46
Вчера Реал дожал Хетафе и теперь сомнений мало в его титуле.
drug01
drug01
03 июля 2020 в 18:28
Можно согласиться
Zenit_84
Zenit_84
03 июля 2020 в 18:25
Ещё не вечер
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля 2020 в 18:22
Да, Барса сдала...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 