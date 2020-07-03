Мостовой: «На 75 процентов „Реал“ уже чемпион»

Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой порассуждал о шансах мадридского «Реала» стать чемпионом в этом сезоне.
Обсудили с Александром Бородюком и Ольгой Васюковой очередной испанский тур. «Барселона», конечно, поборется, но отрыв «Реала» уже немаленький да и календарь у Мадрида полегче. На 75 процентов «Реал» уже чемпион.
Отрыв «Реала» от «Барселоны» в таблице составляет 4 очка.
Нужно признать, что в целом они заслужили.
Например в классико не уступили в этом сезоне, конечно им повезло, что Барселона на их косяки отвечали своими)
Каталонцы в этом сезоне больше отметились скандалами, в этом равных точно нет.