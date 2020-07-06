4 тура, 4 очка. «Реал» всё ближе к короне, в «Барселоне» не понимают VAR

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вчера, 16:31

«Реал» и «Барселона» выиграли свои матчи в минувшем туре и продолжают заочный спор за титул. «Соккер.ру» ныряет в испанскую жару.

«Реал» после рестарта: 7 побед подряд

Команда Зинедина Зидана летом — это какой-то безотказный конвейер по производству побед. «Реал» собрал по три очка с «Эйбара», «Валенсии», «Реал Сосьедада», «Мальорки», «Эспаньола», «Хетафе» и «Атлетика». Выезд в Бильбао — традиционно сложный для «сливочных», битва с басками, если кто забыл, это тоже Эль Класико, а матчи на «Сан-Мамес» всегда получаются сложными: «Мадрид» не выигрывал в логове «Атлетика» три года, но вчера серия прервалась.

Как и в матче с «Хетафе», победный и единственный гол забил Серхио Рамос с пенальти. Вообще, последние три победы «Реала» со счетом 1:0, команда Зидана не радует результативностью и не всегда впечатляет качеством игры: матч против «Хетафе» — самый яркий пример, «сливочных» чуть не расплющило высоким прессингом соперника, но «Реал» дотерпел, дождался своего шанса и победил. В столь плотном графике, когда Зидан жонглирует именами и схемами, результат на первом месте. И он у «Мадрида» прекрасный.

Серхио Рамос забил 5 голов в последних 7 матчах

Недавно мы писали, что Каземиро и Бензема обходят Месси в гонке лучших игроков испанского сезона, но Серхио Рамос закладывает такие виражи, что даже бразилец с французом кашляют в сторонке. Капитан и центральный защитник — самый результативный игрок «Мадрида» в летних матчах, Рамос забил 5 голов, три из которых оказались победными. Остальные восемь забитых мячей распределились так: Бензема — три, Каземиро, Винисиус, Асенсио, Кроос, Марсело по одному. Трижды Серхио отправлял мяч в сетку с пенальти, один мяч забил классным ударом со штрафного, а самый первый гол после рестарта сезона отправил в ворота «Эйбара» с игры. Феноменально!

«Барселона» неожиданно легко обыграла «Вильярреал»

В 34-м туре и «Реал», и «Барселона» проводили матчи с повышенным риском потери очков. «Реал» выиграл на пустом «Сан-Мамесе» (со зрителями у «Атлетика» было бы больше шансов), а «Барселона» после двух ничьих 2:2 с «Сельтой» и «Атлетико» неожиданно легко снесла со своего пути «Вильярреал», который умеет упираться в родных стенах против больших клубов и набрал классную форму летом: до визита «Барселоны» у команды Хавьера Кальехи было пять побед и ничья в шести матчах. Месси и Ко подпортили эту статистику «Вильярреалу».

У «желтой субмарины» сразу не задалось: уже на третьей минуте Пау Торрес отправил мяч в собственные ворота, и хотя Жерар Морено быстро восстановил статус-кво, Луис Суарес еще быстрее снова вывел «блаугранас» вперед. Потом была травма Алькасера, наивная игра в обороне и новые пробоины. «Барса» вдвое перестреляла «Вильярреал» — 18 против 9, а по ударам в створ царское превосходство — 12 против 4. Шикарные голы Суареса и Гризманна, чистая и уверенная победа, которая даже для преданных поклонников каталонского клуба стала приятной неожиданностью на фоне очевидных игровых проблем и слухов о недопонимании тренерского штаба и футболистов.

Бартомеу и Сетьен не понимают VAR

VAR отнял еще один гол у «Барселоны» в матче с «Вильярреалом»: Месси забил, но повторы показали, что в ранней стадии атаки Артуро Видаль был в мизерном офсайде. При этом «Реал» получил право на пенальти в ворота «Атлетика» как раз после просмотра, в то время как самих «сливочных» одиннадцатиметровым не наказали, хотя Рамос тоже наступил на ногу Раулю Гарсии в штрафной. Не стал бы ставить знак равенства между двумя этими эпизодами, абсолютно разными по смыслу из-за динамики, однако у представителей «Барселоны» действительно были основания в очередной раз поговорить о судействе. Тему открыл президент Бартомеу:

VAR не используется так, как нам всем хотелось бы, после паузы эта система работает слишком однобоко и несправедливо, а преимущество все время получает одна и та же команда. Насколько я знаю, VAR должен помогать арбитрам, а не менять результаты в угоду одного клуба.

Кике Сетьен подхватил эстафету на пресс-конференции после матча с «Вильярреалом»:

Я все меньше понимаю VAR . По идее, в наших руках есть инструмент, который должен делать футбол справедливее, но на далее мы им не пользуемся.

Финишная прямая: за 4 тура до финиша «Барса» отстает от «Реала» на 4 очка

За четыре тура до финиша сезона «Реал» опережает «Барселону» в турнирной таблице на 4 очка, у мадридцев 77 баллов, у каталонцев — 73. Если команды придут к финишу с одинаковым количеством очков, то чемпионом станет «Реал», который имеет преимущество над «Барсой» по личным встречам (0:0; 2:0). Таким образом, при условии, что «Барселона» больше не оступится и выиграет все оставшиеся четыре матча, «Реал» может себе позволить два раза сыграть вничью или разок проиграть.

Календарь «Реала»: «Алавес» (дома), «Гранада» (в гостях), «Вильярреал» (дома), «Леганес» (в гостях).

Календарь «Барселоны»: «Эспаньол» (дома), «Вальядолид» (в гостях), «Осасуна» (дома), «Алавес» (в гостях).

«Вильярреал» в последнее время стал неудобным противником для «Реала»: у «Королевского клуба» одна победа в пяти последних матчах, но «подводники» как-то слишком легко расклеились в игре с «Барселоной», да и их подвига будет недостаточно, чтобы титул достался каталонцам. Но «Алавес», «Гранаду» и «Леганес» команда Зидана обыгрывать обязана. «Барса» запросто может выиграть оставшиеся четыре матча у команд из нижней части турнирной таблицы, но судьба титула в руках «Реала», и если «сливочные» в такой ситуации упустят первое место, это будет эпический фейл, который нескоро забудут.