Дуэль с командой сына Сталина, разгромы от «Динамо» и «Спартака». История команды ВМС в чемпионате СССР

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вчера, 17:46

«Соккер.ру» рассказывает о единственном сезоне клуба ВМС в элите советского футбола.

Сегодня в День военно-морского флота мы вспомним одну из необычных, уже забытых команд. Все знают, как сегодня называется ЦДСА. Наверняка слышали все про команду военных лётчиков – ВВС. Правда, футбольный ВВС не был столь силён, как хоккейный. Но ведь была ещё военно-морская команда. Правда, просуществовала она недолго – всего семь с половиной лет. И большую часть своей недолгой жизни ВМС играл в Москве. Только в 1952-м военных моряков перевели в Ленинград.

ВМС провёл лишь один сезон в классе А. В 1950 году моряки уверенно выиграли соревнования в классе Б, опередив ближайшего соперника горьковское «Торпедо» на 8 очков. Что весьма солидно, если учесть, что в турнире участвовали 14 клубов (чемпионат состоял из 26 туров), а за победу давали два очка. Оба коллектива получили право сыграть в классе А, где всё ещё длилось противостояние ЦДКА (с 1951-го ЦДСА) Бориса Аркадьева и московского «Динамо» Михаила Якушина.

В классе А тогда играло 15 команд. Два круга по 14 встреч каждый. Было решено, что сильнейший дивизион покинут не два, а три клуба. Это обстоятельство в итоге и сгубило интересную команду Юрия Ходотова.

Юрий Николаевич Ходотов прославился ещё до Великой Отечественной войны. В 1938 году 24-летний сын знаменитого актёра Александринского театра возглавил сталинградский «Трактор», став самым юным тренером в истории отечественного футбола. За короткий срок он сумел сделать заводскую команду сильнейшей в классе Б. Молодой наставник смело шёл на эксперименты. Например, он прибегал к различным невиданным доселе у нас тактическим схемам. Мог проявить характер и усадить в запас главную звезду волжан – Александра Пономарёва. Усадить и вернуть. Через год «Трактор» играл уже в классе А и взлетел на невиданную высоту – на четвёртое место. Только в 1993 году «Ротор» смог превзойти это достижение. Про тот довоенный «Трактор» будет отдельный рассказ.

После войны Юрий Николаевич вернулся в Сталинград, но тот «Трактор» был не столь удачен. После двух лет работы Ходотов перебрался в Москву. И тут предложение возглавить молодой и амбициозный клуб.

Немного о составе ВМС. Два в какой-то степени легендарных вратаря – Владимир Савин и Евгений Самсонов. Не слышали? Владимир Павлович Савин впоследствии стал прекрасным тренером в ленинградской СДЮШОР «Смена». Среди учеников заслуженного тренера России немало сильных игроков, в том числе и Вячеслав Малафеев. Евгений Борисович Самсонов больше прославился как гребец. Трёхкратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпиады в Хельсинки, которая прошла через год после дебюта ВМС в классе А. Третий вратарь – ленинградец Юрий Уваров. Который через несколько лет, уже будучи игроком «Адмиралтейца» вошёл в историю нашего футбола, как первый обладатель бороды в классе А.

В обороне выделялся бывший спартаковец Серафим Холодков. Рядом с ним играли Геннадий Дуганов, приглашённый из столичного «Торпедо», и капитан команды Павел Худояш — настоящий моряк. Во время Великой Отечественной войны Павел Иванович служил матросом на крейсере «Красный Кавказ», был награждён орденом Славы. Худояш играл за ВМС со дня основания, мог действовать на любой позиции – защитника, полузащитника, нападающего. Резервисты Пётр Маслов, Виктор Матвеев и Александр Западенец.

В средней линии играли делегированный ЦДКА Владимир Почтовик и Евгений Ларин, известный по выступлениям за «Локомотив». В запасе Виталий Потатков, Василий Крайнов и Владимир Сучков. Пятёрка нападающих – Анатолий Клыш, Евгений Горбунов, Евгений Бологов, Виктор Рогов и Михаил Дидевич – «Дед», главная звезда моряков. Михаил Степанович провёл несколько сезонов в ЦДКА . Но как пробиться в состав, если там играют Владимир Дёмин, Алексей Гринин, Григорий Федотов, Всеволод Бобров, Валентин Николаев? Однажды, заменяя травмированного Боброва, Дидевич трижды поразил ворота «Зенита». Но игровой практики уроженцу Краматорска не хватало. И золотой медали ему всякий раз не доставалось. Тогда награды вручали только футболистам, сыгравшим не менее половины матчей. А Дидевичу совсем немного не хватало для этого норматива. В итоге 24-летний «Дед» перебрался из армейской команды во флотскую. Запасные нападающие – Дмитрий Чихрадзе, Евгений Борисов и Александр Мурашов.

Свой первый матч в классе А моряки проводили в Тбилиси, но в роли хозяина поля. Соперником был «Зенит», который ещё в первом тайме остался в меньшинстве. ВМС был ближе к победе, но вратарь ленинградцев Леонид Иванов помог своей команде добиться ничьей – 0:0. Посмотреть игру ВМС пришли 20 тысяч тбилисцев. Следующий матч тоже проходил в столице Советской Грузии, и снова соперником оказался клуб с берегов Невы. Динамовцы победили 1:0.

Первый исторический гол в элите записал на свой счёт Михаил Дидевич. Моряки вели в Риге 3:0, но потом позволили «Даугаве» отыграть два мяча. За первой победой последовала вторая – над тбилисским «Спартаком» – 2:1. Снова дважды отличился «Дед». Московская премьера ВМС собрала 10 тысячную аудиторию на стадионе «Динамо». «Крыльям Советов» подопечные Ходотова проигрывали 0:2. Могли бы отыграться, реализуй Горбунов 11-метровый. А так 1:2. С ЦДСА – без шансов – 0:4. После этой встречи в ворота ВМС встал гребец Самсонов, а его команда провела на равных игру с тбилисским «Динамо» 0:0.

С «Шахтёром» московским морякам не повезло, — проиграли 0:1. Но потом последовали красивая победа над «Торпедо» 2:0 и боевая ничья с киевским «Динамо». Искромётной выдалась игра с московским «Спартаком». В первом тайме ничья 3:3. Но после перерыва два гола Алексея Парамонова принесли «красно-белым» победу 5:3. В споре моряков и лётчиков ВМС оказался сильнее ВВС – 2:1. Но затем флотский коллектив был «потоплен» московским «Динамо» 1:5.

После первого круга ВМС был на одиннадцатом месте. Ниже горьковское и московское «Торпедо», тбилисский «Спартак», ленинградское «Динамо». Шансы выжить в классе А имелись. Но второй круг начался не лучшим образом – поездка в Тбилиси и одно очко в двух матчах. Против «Спартака» ВМС рассыпался — 1:6. Вот уже и зона вылета.

Могло сложиться впечатление, что команда Ходотова выбрасывала белый флаг перед сильным соперником. Но ВМС обыграл ЦДСА 1:0. Единственный мяч в ворота чемпионов уже на 4-й минуте отправил Чихрадзе. Затем ничья с «Даугавой», победа над горьковским «Торпедо».

Но потом «корабль сел на мель» – два очка в пяти матчах. За два тура до финиша московское «Торпедо» воспользовалось ситуацией и обошло ВМС. В предпоследнем туре соперники играли между собой. На седьмой минуте моряки вышли вперёд после удара Горбунова. Через полчаса ВМС вёл уже 2:0 после курьёзного автогола Льва Тарасова. Торпедовский защитник отбросил мяч своему вратарю, а Николай Берлизев куда-то отвернулся и увидел мяч только в воротах. Во втором тайме «Торпедо» устроило штурм ворот Самсонова, но будущий трёхкратный чемпион мира капитулировал лишь раз. За тур до финиша моряки поднялись на 11-е место, а автозаводцы, напротив, сползли в зону вылета.

Для сохранения прописки в дивизионе ВМС нужно было сыграть вничью с ВВС. Но лётчики не забыли проигрыш в первом круге. Тем более что на матче присутствовал куратор авиаторов Василий Сталин. На 20-й минуте Сергей Коршунов отправил первый мяч в ворота ВМС. Затем отличился Спартак Джеджелава, младший брат тренера ВВС Гайоза Джеджелавы. Но во втором тайме моряки проявили свой характер. Гол Виктора Рогова, потом точный удар Евгения Горбунова – 2:2. И всё же защита не уследила за Коршуновым за 15 минут до финального свистка – 3:2. Когда Юрий Ходотов посмотрел в итоговую таблицу, то ужаснулся. Его команда оказалась третьей с конца и была вынуждена покинуть класс А. «Торпедо» спаслось.

Второй попытки Юрию Ходотову не дали. Вскоре Юрий Николаевич уехал в Вильнюс, где продолжил работу в местном «Спартаке». ВМС, потеряв нескольких игроков, перебазировался в Ленинград. А через год министр обороны Николай Булганин и вовсе упразднил футбольную морскую команду. Многие игроки потом выступали в других коллективах. Михаил Дидевич обосновался в «Локомотиве», Павел Худояш – в «Зените». Евгений Самсонов сосредоточился на академической гребле и добился потрясающих успехов. Вот таким недолгим оказалось плавание футбольного корабля.