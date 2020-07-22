«Алания», «Депортиво» и «Блэкберн». Ищем потерявшихся чемпионов

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сегодня, 16:00

«Соккер.ру» расскажет о судьбе футбольных сенсаций, ведь экс-чемпион Испании вылетел в третий дивизион.

«Депортиво» оказался в Сегунде Б

Фанаты со стажем помнят великий камбэк «Депортиво» против «Милана» в апреле 2004 года – помнится, тот матч смотрел в лобби отеля, и вокруг все удивлялись, что великую команду Анчелотти после домашней победы 4:1 уничтожают неизвестные случайному футбольному зрителю Пандиани, Валерон, Луке и Фран. Но та команда Хавьера Ируреты умела играть в футбол и отвечать за свои ошибки.

Ведь за четыре года до этого были чемпионами Испании. В мае этого года клуб из Ла-Коруньи отмечал двадцатую годовщину титула. В 2000-м году победили «Барселону», «Валенсию» и «Реал». Борьба была плотной, но Макай, Паулета, Джалминья, Флавио Консейсау, Донато и Фран сделали всё, чтобы случилась сенсация. Но всё закончилось, как тренерская карьера Ируреты – на эмоциях в 2008-м ушёл из «Сарагосы» и не вернулся к работе.

«Депортиво» тоже на вершину больше не поднимался с начала века. А теперь и вовсе скатился. Футболисты соперника по матчу Сегунды заболели коронавирусом. Матч перенесли, а конкуренты, которые могли выбить клуб из Ла-Коруньи в третью лигу автоматически своими победами, сыграли. «Депортиво» оказался в третьей лиге, став всего вторым после «Бетиса» 50-х чемпионом, которого ждала подобная судьба. Жаль, в прошлом сезоне пытались вернуться в Примеру, а теперь сделали прыжок назад…

«Ланс» и «Осер» - во второй лиге

Французский чемпионат называют «фермерским», тогда как именовать Лигу 2? Хуторянской? В 90-х у французов было больше разных чемпионов, а не один, как сейчас, что лишь для «Монако» сделал исключение. После «Марселя» в девяностых выиграли ПСЖ , «Нант», «Осер», «Монако», затем «Ланс» и «Бордо». Потом был период «Лиона», но два десятилетия назад было весело.

«Нант» сейчас середняк высшей лиги, как и «Бордо». «Монако» мечтает о рывке наверх после падения. Остаются «Ланс» и «Осер», и оба прошлый сезон провели в Лиге 2. Бывшая команда Даниэля «Друида» Леклерка сенсационно впервые выиграла чемпионат Франции накануне чемпионата мира в стране – классическая сенсация, Шмицер и Дробняк помогли, но быстро скатились.

А вот «Осер» держался на Ги Ру – крепкого дедушке здоровья, в отличие от Леклерка, он ещё жив. Ги возглавлял клуб без перерыва с 1964 года по 2000, хотя был наставником и до этого, и после – до 2005, но самый большой успех пришел в 1996-м. В составе были Уэст, Гома, были будущие чемпионы мира Блан, Диомед и Гиварш. Лямуши выпал из окончательной заявки, но тоже тому «Осеру» помогал. И если «Ланс» поднялся в элиту, то клуб Ги Ру остался – проведет 9-й подряд сезон в Лиге 2.

«Кайзерслаутерн» в «трясине»

У немцев хорошие дороги, но футбольная «трясина» тоже есть, ведь третий дивизион далек от первого по всему, кроме разве что верности фанатов отдельных клубов. Хотя даже в третьей лиге есть бывшие чемпионы Германии. Если «Штутгарт» завоевал право вернуться в Бундеслигу, а «Вердер» сохранил прописку в высшей лиге, обыграв соперника в переходном плей-офф, то «Кайзерслаутерн» глубоко.

А ведь у Рехагеля в 1998-м – популярный год для футбольных сюрпризов, ведь на Францию против Бразилии тоже не все ставили, была крутая команда, что только поднялась из второй лиги. «Красные дьяволы» обошли «Баварию» на два пункта, хотя уже через год соперник будет в финале Лиги чемпионов на «Камп Ноу». Но драматичные развязки были не в новинку тем мюнхенцам, поэтому отдали титул Сфорце, Маршаллу и легендарному Бреме.

«Дьяволы» были крутыми, а сейчас на 10-м месте в третьей лиге, хотя в турнире победу смогла одержать даже «Бавария 2». 2 июня «Кайзерслаутерну» исполнилось 120 лет, это старый, солидный клуб с большим стадионом, с давними поклонниками. Но пока в поисках своего Клоппа – чтобы повысил в классе, удалось найти спонсоров и выйти в Бундеслигу 1. В 2018-м впервые в истории оказались в третьей лиге, и путь наверх клуба Фрица Вальтера будет непростым.

Бродяги из «Блэкберна» вне АПЛ

В XXI веке в АПЛ тоже случаются сенсации – «Лестер» и «Ливерпуль» выиграли чемпионства, хотя первых никто не считал фаворитами, а вторые ждали «золота» тридцать лет, что позволяет шутить о «сенсационности» трофея Клоппа. Но в 90-х в АПЛ был один неожиданный чемпион, ведь «Лидс» победил еще до образования новой лиги. И речь о «Блэкберн Роверс» Кенни Далглиша.

Саттон и Ширер знали свое дело в атаке – забили 15 и 34 гола соотвественно, Флауэрс помогал в воротах, Ле Со и норвежец Берг – в защите, Шервуд – центре поля. В той команде не было ничего невероятного, но опередили на один пункт МЮ и стали чемпионами. Спустя 25 лет они в Чемпионшипе и куда чаще проигрывают, чем побеждают после карантина. «Блэкберн» в середине таблицы – 10 место, но предпосылок для возвращения пока нет.

«Алания» мечтает о подъеме в ФНЛ

Команда Спартака Гогниева, что стал главным тренером, подала заявку на участие во второй лиге. В своей зоне заняли промежуточное второе место – чемпионат в ПФЛ не доиграли. Первое место не заняли, но могут подняться в ФНЛ , ведь недобор участников. Пока ждут официального решения и вынуждены присматриваться к стадиону за пределами Владикавказа. Родная арена на реконструкции, так что «барсам» нужен новый временный дом.

Ожидание затянулось, очередь в ФНЛ большая – есть «Олимп-Долгопрудный», есть КАМАЗ . Понятно, что «Алании» могут отдать предпочтение, достаточно решения исполкома РФС , никаких четких норм на случай непредвиденных обстоятельств в регламенте, разумеется, нет. Если у «Алании» получится, то станет 22-м участником второй лиги. Большие деньги не появились, но клубы пытаются возродить после расформирования в 2016-м и воссоздания в прошлом году.

Если привычные чемпионы с множеством титулов обычно избегают таких приключений, как вторая или третья лиги – не считая истории, как у «Ювентуса», то неожиданным чемпионам, а в этом списке все удивили победами в известных лигах, приходится куда сложнее. Жаль, что «Депортиво» неожиданно так низко пал. Вряд ли «Осер», «Кайзерслаутерн» или «Блэкберн» в ближайшие годы ждет подъем в высшие дивизионы в их странах. Зато не были расформированы, как самый неожиданный чемпион в истории российского футбола.