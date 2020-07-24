Грузинский волшебник «Торпедо». Расцвет карьеры Анзора Кавазашвили

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«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях московского «Торпедо». Эта глава посвящена прекрасному футболисту, которому недавно исполнилось восемьдесят лет.

Анзор Кавазашвили уже дважды становился героем публикаций в блоге «Наша биография» — как вратарь «Зенита» и как голкипер «Спартака». Но сейчас мы расскажем о торпедовском периоде биографии Анзора Амберковича.

Кавазашвили защищал ворота многих команд, но знаменитым вратарем и игроком сборной СССР он стал именно в «Торпедо». Батумский паренек по имени Анзор довольно быстро попал в главную команду Грузии – тбилисское «Динамо». Кавазашвили, успевший стать лучшим вратарем на представительном турнире в Италии, надеялся с ходу завоевать место в динамовских воротах. Но не тут-то было. И конкуренция во вратарской бригаде тбилисцев была очень острой, и радикулит спутал все карты 18-летнему Анзору. А играть хотелось. Кавазашвили отправился в ленинградский «Зенит», где и получил столь нужную молодому вратарю игровую практику.

Переходу в «Торпедо» поспособствовал Слава Метревели, пригласивший юного Анзора в гости. В компании находился и наставник автозаводцев Виктор Александрович Маслов. В 1961 году Анзор стал торпедовцем. Но заиграть в новом клубе суждено было не сразу. В воротах автозаводцев властвовал Анатолий Глухотко, а на подхвате был Алексей Поликанов – оба чемпионы Союза. Да тут еще травма бедра, полученная на сборах, оказалась так некстати. В двух первых торпедовских сезонах Анзор Амберкович играл нечасто. Но после того, как нескольких игроков «Торпедо», в том числе и Глухотко, забрали в ЦСКА , Кавазашвили стал основным голкипером автозаводцев.

Уверенный в себе, подвижный, прыгучий, намертво ловивший самые сложные мячи Анзор Кавазашвили очень быстро завоевал любовь торпедовских болельщиков. «Он может творить чудеса», — говорили о нем. И действительно, Анзор иногда вытаскивал такие мячи, что заставлял аплодировать даже соперников.

В 1964 году «Торпедо» после двух неудачных сезонов прекрасно провело чемпионат. Автозаводцы набрали одинаковое количество очков с другим лидером – тбилисским «Динамо». Согласно регламенту чемпион страны должен был определиться в дополнительном матче, который проводился в Ташкенте. Ворота «Торпедо» защищал не Кавазашвили, а второй вратарь Эдуард Шаповаленко, который сыграл не лучшим образом и пропустил четыре мяча. Почему же тренер Виктор Марьенко не поставил в ворота Анзора? Наиболее распространенная, она же неверная, версия такова: в матче второго круга чемпионата 1964 года «Торпедо» уступило в Тбилиси 1:3, и Кавазашвили провел эту встречу не лучшим образом. Возникли сомнения. Вот и не поставили Анзора на золотой матч.

Но сам Анзор Амберкович объяснил ситуацию несколько иначе.

Разместилось «Торпедо» на базе местного «Пахтакора», охрану хозяева поставили. А меня время от времени «ходоки» на КПП стали выдергивать. То брат, то еще какой-нибудь родственник, то знакомый. И каждый работу проводил: «Анзори, Тбилиси в первый раз может золото выиграть. Давай, пропусти. Всю жизнь помнить будем». Устал я от такого жесткого прессинга безмерно. Пришел к Аркадию Вольскому – секретарю парткома ЗИЛа – и говорю: «Не могу больше. Соотечественники сдать игру требуют. А если гол пропущу? Вы же подумаете – нарочно. Может, Шаповаленко поставите. Он сейчас в форме». Аргументы вескими посчитали, и меня на лавке оставили. Проиграли – 1:4. Меня же до сих пор сомнения одолевают: верно ли поступил.

1965 год стал одним из самых успешных в биографии Анзора Кавазашвили. Победа в чемпионате СССР , вызов в сборную страны и получение звания заслуженного мастера спорта. Кавазашвили играл бесподобно. В том же 65-м Анзор Амберкович взял свой первый «Огонёк».

После золотого сезона-65 «Торпедо» начало сдавать свои позиции. Были на то причины и объективные, и не очень. Например, в 1966 году все футболисты сборной СССР проходили сборы, в то время когда их команды играли в чемпионате. Анзор находился в составе главной команды страны и не мог помочь автозаводцам. На самом успешном для советской сборной чемпионате мира Кавазашвили сыграл две встречи — с командами КНДР и Чили. Из Англии он вернулся с бронзовой медалью, которые тогда давали за четвёртое место.

Став призёром чемпионата мира, Кавазашвили по-прежнему оставался безупречен в играх за свой клуб. Даже в чемпионате-67, когда автозаводцы рухнули на 12-е место, Анзор Амберкович был признан «Огоньком» лучшим вратарем страны.