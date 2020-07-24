Последний еврокубок «канониров». Выступление «Арсенала» в сезоне-1993/94

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сегодня, 08:00

«Соккер.ру» рассказывает о последнем международном успехе лондонского клуба.

Вы уже могли прочитать о том, как завершился первый чемпионат Англии в формате Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» стал чемпионом после долгой паузы. «Арсенал» же пришёл на финиш только десятым, но преуспел в другом. Оба Кубка — Англии и английской Лиги – достались команде Джорджа Грэма. В обоих случаях соперником лондонцев был «Шеффилд Уэнсдей».

В Кубке Лиги «канониры» выиграли у «сов» 2:1 за счёт голов Пола Мерсона и Стива Морроу. Финал Кубка Англии растянулся на два матча. В первой встрече гола Иана Райта оказалось недостаточно, Дэвид Хёрст восстановил равновесие, которое продержалось до финального свистка. По схожему сценарию шла переигровка. Гол Райта в первом тайме, ответный мяч Криса Уоддла после перерыва. В основное время ничья, но этот раз регламентом были предусмотрены дополнительные полчаса и пенальти. До 11-метровых дело не дошло, за минуту до завершения дополнительной 30-минутки Энди Линигэн принёс «Арсеналу» победу и путёвку в Кубок кубков.

Должность главного тренера «канониров» уже семь лет занимал бывший полузащитник команды шотландец Джордж Грэм. О его приходе в «Арсенал» и успехах наш сайт уже рассказывал. Неудача в самом первом чемпионате Премьер-Лиги едва не поставила Грэма на грань увольнения, но после выигрыша Кубка Англии убирать тренера было уже не с руки.

Об изменениях в составе. Ветеран и рекордсмен по количеству сыгранных матчей в футболе с пушкой на груди Дэвид О’Лири ушёл в «Лидс». Из «Кристал Пэлас» прибыл другой ирландец — полузащитник Эдди МакГолдрик. Остальные перемены в составе нельзя было назвать существенными.

Ворота «Арсенала» находились под присмотром Дэвида Симена, не так давно ставшего первым номером английской сборной. Бывший голкипер английской молодёжки Алан Миллер мог заменить Симэна в случае разных неприятностей. Роскошная линия обороны, сформировавшаяся ещё в начале девяностых и просуществовавшая почти десять лет, — Ли Диксон справа, Найджел Уинтербёрн слева. В центре Тони Адамс и Мартин Киоун. А также Стив Боулд, Стив Морроу и Энди Линигэн. Полузащита — Рэй Парлор, Эдди МакГолдрик и чемпион Европы Джон Йенсен. На подхвате Пол Дэвис, Дэвид Хиллиер, Иан Селли и Андерс Лимпар. Ближе к линии атаки играл Пол Мерсон, один из самых талантливых футболистов того времени. К сожалению, Пол отличался не только своим мастерством. Пить он тоже был горазд.

Пара основных нападающих — Йан Райт и Кевин Кэмпбелл. Спутать двух темнокожих форвардов было сложно — юркий, резкий Иан и несколько прямолинейный, тяжёлый на вид Кевин. Усилить атаку мог Алан Смит (не путайте с его полным тёзкой из «Лидса» и «Манчестер Юнайтед», тот Алан ещё учился в школе). Арсенальский же Смит при росте метр девяносто один неплохо играл не только головой. Он был хорош и в обводке, и в подыгрыше. Артём Дзюба чем-то напоминает его. Ещё два резервиста — Пол Диков и Нил Хини. По ходу сезона Лимпар перебрался в «Эвертон», а Хини — в «Саутгемптон».

Сезон открывался на «Уэмбли» матчем за Черити Шилд с чемпионом «Манчестер Юнайтед». На восьмой минуте Марк Хьюз завершил точным ударом атаку, которую начал Деннис Ирвин и продолжил Эрик Кантона. Чемпионы продолжали давить. Андрей Канчельскис на своём правом фланге издевался над Найджелом Уинтербёрном и создавал один момент за другим для Кантона Хьюза. И только мастерство Симена спасало лондонцев от больших неприятностей. А за пять минут до перерыва Иан Райт получил возможность забить и не упустил её.

Как ни старался «Манчестер Юнайтед» дожать соперника в основное время, — не вышло. Дополнительные 30 минут никому успеха не принесли. А в серии пенальти сначала Дэвид Симэн отбил удар Ирвина. Но потом не попал в цель Иан Райт, а затем Симен зачем-то подошёл к точке и проиграл свою дуэль Петеру Шмейхелю. Щит (а Черити Шилд — это именно щит, а не кубок) уехал в Манчестер.

«Арсенал» начал чемпионат с оглушительных 0:3 на «Хайбери» от «Ковентри Сити». Все три гола записал на свой счёт Найалл Куинн. Но после этого ушата холодной воды последовала серия из четырёх побед — над «Тоттенхэмом» и «Шеффилд Уэнсдэй» в гостях и над «Лидсом» и «Эвертоном» дома. Команда сразу поднялась на второе место. Затем были ничья с «Блэкберном», разгром «Ипсвича» 4:0, и можно было начинать европейскую кампанию.

В 1/16 финала, а Кубок кубков начинался именно с этой стадии, команде Грэма попался датский «Оденсе». На родине Ганса Христиана Андерсена все три мяча забили лондонцы. Сначала Киоун поразил свои ворота, а потом Райт и Мерсон — чужие — 2:1. Хороший результат для матча в гостях. Но из Дании команда вернулась уставшей. Может, оттого и проиграли «канониры» на «Олд Траффорд». Гола Кантона оказалось достаточно. У «Саутгемптона» лондонцы выиграли за счёт гола Мерсона. Однако в ответной игре с «Оденсе» хоязева упустили победу. Но ничьей хватило для выхода в одну восьмую финала.

А потом наступила какая-то странная полоса. «Арсенал» сыграл четыре раза подряд в ничью со счётом 0:0 — с «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Олдхэмом» и «Норвичем». В промежутке между вторым и третьим матчами «канониры» довольно легко разбили бельгийский «Стандард» 3:0. Дубль Райта и гол Мерсона. В ответной встрече «Арсенал» и вовсе разошёлся — 7:0 в Льеже. Кэмпбелл забил два, а Смит, Селли, Мерсон, Адамс и МакГолдрик - по одному мячу. Так был проложен мост в еврокубковую весну.

По возвращению из Бельгии «канониры» проиграли «Астон Вилле» на «Хайбери». До наступления нового 1994 года они успели проиграть «Ковентри» и «Лидсу», поделить очки с «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом». Шансы на чемпионство становились иллюзорными. Полномочия владельца Кубка Лиги «Арсенал» сложил в конце ноября, проиграв «Астон Вилле». В феврале команда Грэма завершила поход за Кубком, уступив в переигровке «Болтону» 1:3.

Самое любопытное, что в чемпионате «Арсенал» поправил свои дела, выдав потом беспроигрышную серию из 19 встреч. Проиграв «Лидсу» 18 декабря, лондонцы не знали неудач вплоть до 30 апреля. Команда Джорджа Грэма пришла на финиш четвёртой. Отставание от чемпиона, а им снова стал «Манчестер Юнайтед», составило 21 очко.

Так уж вышло, что главным турниром стал Кубок кубков. Трофей, к которому «Арсенал» приближался, но которым никогда не владел. Единственный раз лондонцы покоряли европейскую вершину в 1970 году, когда выиграли Кубок ярмарок. Жребий отправил «Арсенал» на свидание с «Торино». Четвертьфинальный барьер оказался очень высоким и скользким. Всё решил единственный мяч Тони Адамса, забитый на «Хайбери». Встреча в Турине завершилась нулевой ничьей. Но соперник в полуфинале достался не менее серьёзный — «Пари Сен-Жермен». Двухраундовый спор начинался в Париже. Было важно, кто забьёт первым. И это сделал Иан Райт на 35 минуте. В начале второго тайма Давид Жинола сделал счёт равным. Ничья 1:1 сделала фаворитом английский клуб.

ПСЖ не успел освоиться на поле «Хайбери», как получил гол от Кевина Кэмпбелла. Навес Ли Диксона с правого фланга и вовремя подставленная голова Кэмпбелла. У парижан оставалось 83 минуты, чтобы отыграться. Но оборона «канониров» в этот вечер была непроходима. Гола Кэмпбелла оказалось достаточно для выхода в финал. Вот только Иан Райт перестарался, получил ненужную жёлтую карточку. В решающем матче он сыграть не мог.

«Арсенал» начинал европейский поход в Дании, в Дании его и заканчивал. Но не в Оденсе, на родине великого сказочника, а в столице страны Копенгагене. Райта в стартовом составе заменил Алан Смит, которому и суждено было решить судьбу Кубка. На 20 минуте рослый форвард воспользовался ошибкой капитана «Пармы» и расстрелял ворота Луки Буччи. Все попытки итальянской команды что-то изменить были пресечены Тони Адамсом и его товарищами. «Арсенал» выиграл 1:0 и вернулся в Лондон с заветным трофеем. Который оказался вторым и пока последним европейским кубков в коллекции «канониров». Они штурмовали вершины и с Арсеном Венгером, и с Унаи Эмери были в шаге от победы в Лиги Европы. Но повторить достижение Джорджа Грэма не удалось ни тому английскому по составу и духу «Арсеналу», ни интернациональным бригадам, пришедшим им на смену.