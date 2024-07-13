Пасынок советского футбола. Турнир, который побоялись назвать Суперкубком

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вчера, 15:21

Как разыгрывался Суперкубок в Советском Союзе.

Вот уже больше 20-ти лет каждый сезон в Высшей лиге российского футбола начинается с матча за Суперкубок. Но сейчас мало кто помнит, что и в СССР существовал аналогичный турнир. Правда он иначе назывался, да и проводился не регулярно. Слишком сложно было найти место для Кубка сезона в футбольном календаре.

В 70-тые годы прошлого столетия популярная в Союзе газета «Комсомольская правда» выступила с инициативой провести встречу чемпиона и обладателя Кубка страны. Федерация футбола СССР сначала настороженно отнеслась к этой идее. Но потом взяла верх иная точка зрения. Если во многих европейских странах подобный турнир существует, то мы чем хуже. И в 1977-м году было принято соответствующее решение.

Первый блин комом

Дать новому турниру громкое имя Суперкубок как-то не решились. Назвали Кубок сезона. В первом историческом розыгрыше встречались два «Динамо» — чемпион СССР , команда из Киева и столичный коллектив, выигравший летом Кубок страны. Встреча также проводилась на стадионе «Динамо» — в Тбилиси. Но претенденты были не слишком рады подобной встрече, ради которой пришлось отложить уход в отпуск. Может быть поэтому матч выдался не слишком зрелищным. Судьбу трофея решил единственный гол полузащитника москвичей Александра Минаева.

Всё как-то прошло буднично. Киевляне, двумя годами раньше выигравшие Кубок Кубков и Суперкубок Европы, торопились в отпуск. Не столь избалованные трофеями москвичи были более мотивированы. Да и болельщикам Кубок сезона, говоря современным языком, как-то не зашёл. Может быть, поэтому следующий розыгрыш трофея состоялся через три с лишним года.

Чёрная метка для Старухина

На этот раз «Комсомольская правда» серьёзно подготовилась к встрече чемпиона СССР 1980-го года киевского «Динамо» и донецкого «Шахтёра», выигравшего Кубок в олимпийском году. Матч за Кубок сезона, запланированный на 17 марта, должен был стать прелюдией чемпионата 1981-го года. Не случаен был и выбор проведения — Симферополь. Местной «Таврии» вскоре предстояло дебютировать в высшей лиге, поэтому интерес к футболу в Крыму был очень высок. В газете ежедневно выходили материалы, посвящённые предстоящей встрече.

Началу матча предшествовало чествование Олега Блохина, покорившего отметку в 200 голов. Но лучший бомбардир в истории советского футбола смог отличиться только в серии послематчевых пенальти. В основное время ничья 1:1. В конце первого тайма самый рослый участник матча (195 см) Александр Бойко вывел киевлян вперёд, а через 9 минут после перерыва Сергей Кравченко восстановил равновесие.

Серия пенальти началась с неудачи лидера горняков Виталия Старухина. Лучший футболист и лучший бомбардир чемпионата 1979 не смог переиграть Юрия Роменского, обладателя самой длинной сухой серии в СССР — 1089 минут. Все остальные пенальтисты были точны. «Динамо» выиграло 5:4 и пополнило коллекцию трофеев новым экспонатом. А промах Старухина во многом ускорил досрочный уход знаменитого нападающего из футбола. Тренер «Шахтёра» Виктор Носов решил, что «Бабуся» староват и взял курс на омоложение команды. В разгар сезона 1981 Виталий Старухин завершил карьеру в 33 года.

Турнир в антракте

И снова в истории проведения Кубка сезона была поставлена пауза. Опять же из-за насыщенности календаря. Вспомнили о турнире только в 1984-м. Но время для встречи чемпиона СССР 1983-го «Днепра» и обладателя Кубка страны того же года «Шахтёра» смогли найти только во время летнего недельного перерыва в чемпионате страны-84. Нельзя сказать, что соперники были в восторге от перспективы сыграть два матча за три дня. Кроме того, уже сменился обладатель Кубка. Им стало московское «Динамо», обыгравшее «Зенит». И у динамовцев возник вопрос, почему «Шахтёр», а не мы. Но было решено, что «Динамо» поборется за Кубок сезона через год с новым чемпионом СССР .

В Донецке «Шахтер» победил 2:1. В ответном матче «Днепр» вышел вперёд на 70-й минуте. Николай Федоренко поразил ворота своей бывшей команды. Но за минуту до конца матча, когда в Днепропетровске собирались праздновать, капитан горняков Михаил Соколовский сравнял счёт 1:1, и трофей отправился в Донецк.

Утешение для «Зенита»

В 1984 чемпионом СССР впервые стал ленинградский «Зенит». Именно ему предстояло побороться за Кубок сезона 1985 с московским «Динамо». Но в 1985 ленинградцы показывали игру далёкую от чемпионской. «Динамо», в котором сменился тренер — вместо Александра Севидова пришёл Эдуард Малофеев, тоже было не до трофея, — бело-голубые вели борьбу за выживание. К тому же Малофеев отказался от услуг многолетнего лидера Валерия Газзаева.

Оба матча также встроили в маленькое окошко среди лета. Встреча в Ленинграде прошла 30 июля. Ринат Атаулин вывел гостей вперёд уже на 5-й минуте. Но ещё до перерыва Борис Поздняков срезал мяч в свои ворота, а после перерыва Юрий Герасимов принёс «Зениту» победу 2:1. Через неделю, 5 августа, команды встречались в Москве. Судьбу матча решил единственный гол зенитовца Вячеслава Мельникова. Так «Зенит» выиграл трофей и несколько подсластил провальный сезон.

Победа, которую никто не заметил

В 1986-м году Кубок сезона удалось встроить в календарь только в середине апреля. Впервые матч проводился не на нейтральном поле, а на стадионе одного из участников. Киевское «Динамо» вело борьбу за Кубок кубков. Тем более в 1985-м команда Валерия Лобановского сделала дубль, и вторым соискателем трофея стал «Шахтёр». Внеплановая встреча команд собрала на Республиканском стадионе столицы советской Украины аудиторию в 65 тысяч.

В основное время — ничья 1:1. На удар Михаила Соколовского динамовцы ответили ударом Александра Щербакова. На 117-й минуте Сергей Кравченко вывел гостей вперёд, но менее, чем через минуту Вадим Евтушенко восстановил равновесие. В серии пенальти блеснул вратарь киевлян Виктор Чанов, в матче 1981-го года защищавший ворота «Шахтёра». На этот раз Чанов отразил три удара с точки и принёс динамовцам их второй Суперкубок СССР .

Драма Ширинбекова

Для Кубка сезона 1987 места в календаре не нашлось, поэтому розыгрыш трофея решили совместить с матчем киевского «Динамо» и московского «Торпедо» в чемпионате страны. В первом круге соперники играли в Москве, поэтому в роли хозяев выступили автозаводцы. Правда встречу перенесли с небольшого стадиона, что на улице Восточной, в «Лужники».

После 1-го тайма ничья 0:0. В начале второй половины игры роскошный удар по воротам «Динамо» нанёс Олег Ширинбеков. Но за 9 минут до финального свистка обладатель Золотого мяча 1986 Игорь Беланов сделал счёт равным — 1:1. Команды записали в таблицу по одному очку, а судьба Кубка сезона решалась в серии пенальти. К точке подошёл даже 18-летний вратарь москвичей Дмитрий Харин, переигравший опытного коллегу Виктора Чанова. Зато Чанов потащил удар Ширинбекова. Так герой матча стал его неудачником. Ибо все пять динамовцев были точны. Суперкубок остался в Киеве.

Матч, который не состоялся

Суперкубок 1988 мог стать украшением сезона. Ведь трофей должны были разыграть две самые популярные команды страны — чемпион «Спартак» и обладатель Кубка «Динамо». Решили, что команды Константина Бескова и Валерия Лобановского сыграют в марте в Кишинёве.

Но потом в столице советской Молдавии спохватились, что организация матча «Спартака» и киевлян — это не только почётная миссия, но и огромная ответственность. Особенно в свете массовых драк, устроенных болельщиками команд в киевском матче 1987-го года. Обеспечить безопасность кишинёвская милиция была не в состоянии. Тем более, что на игру собирались приехать десятки тысяч болельщиков из Москвы и Киева, и местный стадион не смог бы вместить всех желающих. Матч был перенесён один раз, другой, а потом и отменён вовсе. К большому огорчению болельщиков двух команд.

Никому не нужная встреча

Шестой розыгрыш Кубка сезона стал последним. В первый день марта 1989-го года в Сочи встретились два лауреата сезона 1988 — днепропетровский «Днепр» и харьковский «Металлист». Никакой раскрутки, никакой рекламы. На стадионе собралась 1,5 тысячи зрителей, большинству которых не было дела ни до одной, ни до другой команды.

В середине 2-го тайма соперники обменялись голами. Сначала Гурам Аджоев вывел харьковчан вперёд. Но через две минуты «Днепр» получил право на пенальти, который реализовал лучший бомбардир днепропетровцев Евгений Шахов. В дополнительное время Эдуард Сон и олимпийский чемпион Владимир Лютый принесли «Днепру» победу со счётом 3:1 и трофей в придачу.

Как видим, в советском футболе Суперкубок не прижился. Турнир проводился нерегулярно, не имел чёткого регламента, да не пользовался особой популярностью. Поэтому его упразднение никого не огорчило. Возрождён Суперкубок был в 2003-м году. Теперь он является своеобразным прологом сезона. Раньше он разыгрывался ранней весной, но с недавних пор матч за Суперкубок проходит в июле. Наверное, это единственное достоинство системы «осень-весна».