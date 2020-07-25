Шесть голов от «Спартака» и фиаско в «Золотом матче». Приключения Эдуарда Шаповаленко в «Торпедо»

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вчера, 16:43

«Соккер.ру» продолжает серию рассказов о вратарях «Торпедо». На очереди Эдуард Шаповаленко.

С Эдуардом Васильевичем наши читатели уже дважды встречались. В серии рассказов, посвящённых вратарям «Зенита» и ЦСКА . Теперь же вы узнаете об игре Шаповаленко за его родную команду.

Воспитанник «Торпедо» Эдуард Шаповаленко не успел толком поиграть за дубль родного клуба, ведь получил повестку в армию. Два года Эдуард отслужил в дубле ЦСКА , ни разу не сыграв за основу. Отслужив срочную, он уехал в Кишинёв, где провёл три прекрасных сезона в воротах местной «Молдовы». Шаповаленко обладал превосходными данными для того, чтобы вырасти в голкипера очень высокого класса. Рослый, подвижный и гибкий, с хорошей реакцией, отлично читающий игру. В Кишинёве молодой вратарь, соскучившийся по серьезным играм, получил превосходную практику. Оборона «Молдовы» не отличалась сверхпрочностью, работы у Эдуарда Васильевича было предостаточно. Шаповаленко очень много выручал кишинёвцев, пропускал сравнительно немного для вратаря команды, не входившей в первую десятку.

Особенно удавались Эдуарду матчи с «Торпедо». В них воспитанник автозаводцев пытался доказать родному клубу, что может быть полезен ему. И в 1964 году москвичи снова позвали Шаповаленко. Эдуарду Васильевичу предстояла нелегкая конкуренция со своим ровесником Анзором Кавазашвили. Надо сказать, что после появления такого мастеровитого напарника Анзор заметно прибавил.

Почти весь сезон-64 играл Кавазашвили. На долю Шаповаленко выпала концовка первенства и «Золотой матч» с тбилисским «Динамо». Почему Виктор Марьенко доверил ворота именно Эдуарду Васильевичу, вы уже знаете.

«Торпедо» уступило в дополнительное время со счетом 1:4. Многие очевидцы «Золотого матча» в Ташкенте винят Шаповаленко в первом голе, который был забит Ильей Датунашвили прямым ударом с углового. Но сам Эдуард Васильевич считает, что в этом эпизоде нарушили правила, атаковав голкипера в момент приёма мяча.

Нам потом на базу в Мячково много фотографий того момента привозили. Гол на снимках есть, а Шаповаленко в воротах нет. Это не я мимо мяча проскочил, это меня откровенно затоптали. «Динамо» выпал реальный шанс стать чемпионом, они особо не церемонились. Интересно, что Датунашвили подавал правой ногой со своего правого фланга. Мяч закручивался к воротам хитрым ударом внешней стороной стопы. Такого у нас в футболе ещё не было. Был Лобановский, но он подавал с левого края и правой ногой, мяч всегда летел в ворота по дуге. А здесь удар был резаный, с непредсказуемой траекторией.

В остальных трёх мячах вины Шаповаленко нет. Но осадок после той встречи остался, во многом помешал дальнейшей карьере этого очень способного вратаря.

В золотом чемпионате-65 Шаповаленко играл нечасто. Зато в 1966 году оказался основным голкипером. Игроки сборной готовились к чемпионату мира в Англии, пропустили немало встреч в первом круге. Эдуард Васильевич справился со своей миссией успешно, не его вина, что «Торпедо» сдало свои чемпионские полномочия и откатилось на шестое место. В шестьдесят седьмом году Кавазашвили и Шаповаленко играли примерно поровну – 21 и 17 матчей, но этот сезон Эдуард Васильевич вряд ли мог занести себе в актив. Шесть мячей в игре со «Спартаком» чего стоят. А время шло. Двадцатисемилетнему голкиперу уже надоела роль второго, Шаповаленко покинул «Торпедо» уже навсегда. Эдуард Васильевич перешёл в «Зенит», где был основным на протяжении трёх сезонов. Заканчивал Шаповаленко в Липецке.

Из Эдуарда Васильевича получился прекрасный детский тренер. На протяжении тридцати с лишним лет Шаповаленко работал в спортивной школе «Чертаново», где прошёл путь от тренера до директора. Среди учеников Эдуарда Васильевича есть два известных вратаря – Александр Гутеев и Андрей Саморуков.

Виктор Абаев начинал в «Торпедо», потом уходил в «Спартак», затем вернулся. В 1967 году Виктор Борисович провёл свой единственный матч в составе автозаводцев. В игре против ереванского «Арарата» он заменил Шаповаленко за двадцать минут до конца встречи при счете 0:2. Окончательный результат 0:5.

Абаев покинул «Торпедо» одновременно с Шаповаленко. Путь Виктора Борисовича лежал в Ярославль, где он отыграл два сезона в воротах «Шинника». Дальнейшая карьера Абаева-старшего прошла в Смоленске и Волгограде. А об Абаеве-младшем (сыне Виктора Борисовича) вы ещё сможете прочитать.

В 1966 году на тренировках в «Мячково» был замечен динамовец Валерий Балясников, но за «Торпедо» он так и не сыграл. Воспитанник клуба Николай Нугаев за четыре сезона провёл немало матчей за дубль, но в основе появился лишь однажды. В матче второго тура чемпионата-70 он сыграл против «Зари» и пропустил два мяча. Автозаводцы уступили 0:2, а карьера 22-летнего Нугаева подошла к концу.

В 1968 году в состав «Торпедо» влился динамовский вратарь Михаил Скоков. В составе «бело-голубых» он играл нечасто – 24 матча за пять лет, а становиться вторым Беляевым Скокову не хотелось. В 1968 году Михаил Владимирович играл довольно часто – 17 матчей (у Кавазашвили – 26). Скоков отличился и в финале Кубка СССР , но сыграл чуть больше минуты. Валентин Иванов заменил Кавазашвили в самом конце встречи с «Пахтакором». Михаил едва успел добежать до ворот, как ему пришлось выручать «Торпедо». Срезка Виктора Шустикова могла привести к автоголу, но Скоков сумел вытащить мяч, летевший в угол ворот. «Торпедо» выиграло хрустальный трофей, а Михаил установил оригинальное достижение. Он стал единственным вратарем, выигравшим Кубок в двух сезонах подряд, но в разных командах. Годом ранее Скоков заменил Яшина в финале «Динамо» (Москва) – СКА (Ростов).