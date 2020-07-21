Находка по фамилии Глухотко. Пропавший без вести вратарь «Торпедо»

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сегодня, 11:23

«Соккер.ру» продолжает рассказ о вратарях «Торпедо». На очереди одна из самых таинственных фигур в нашем футболе.

Недолгим, но ярким было пребывание этого голкипера в «Торпедо». Всего три сезона. Но в эти три сезона уместились золото и Кубок шестидесятого, а также серебро с финалом шестьдесят первого. И теперь, когда болельщики «Торпедо» вспоминают о самом первом чемпионстве своей любимой команды, они непременно назовут фамилию Глухотко, правильно поставив ударение. И, наверное, вспомнят каламбур — «вратарь Глухотко — для нас находка».

Анатолия Глухотко нашли в Сибири, где тот выступал за клуб «Металлург» из своего родного города Сталинска (ныне Новокузнецк). Своей игрой, далеко не классической, но очень яркой и надежной, Анатолий Константинович напоминал кассилевского Антона Кандидова. Тот тоже был самородком и самоучкой. И внешне новый страж торпедовских ворот напоминал актера Григория Плужника, исполнителя главной роли в фильме «Вратарь». И хотя в действиях Анатолия было много лишних движений, играл он надёжно. Реакцией обладал потрясающей. Смело бросался в ноги, рискуя получить травму. Впрочем, столкновение с крепким Глухотко не сулило ничего хорошего и форварду. А ещё от него исходил какой-то оптимизм. Поэтому «Дед» (Виктор Александрович Маслов) с лёгким сердцем отпустил в Минск Альберта Денисенко и усадил на лавку Алексея Поликанова.

Глухотко попал в «Торпедо» волею случая. Вот как описывает появление Анатолия Константиновича в команде его напарник Алексей Анатольевич Поликанов.

Мы жили в Сочи, а тренировки проходили в Адлере. В один из дней вратарь Лазунов пропустил тренировку. Стали разбираться. После этого Лазунов пришёл к главному тренеру Виктору Маслову и попросил отпустить его из команды. Наставник не стал удерживать игрока. Так за полмесяца до начала чемпионата наша команда осталась с одним вратарем. В этот период Маслов и узнал, что в провинциальном клубе из Новокузнецка есть своеобразный голкипер. Он и позвал его в «Торпедо». Глухотко быстро откликнулся на предложение мэтра советского футбола. В Москву приехал могучий атлет с кудрявыми дымчатыми волосами. Он своеобразно ловил мяч: как бы хлопая в ладоши. Уже по этому приёму можно сказать, что о вратарской технике сибиряк понятия не имел. Напоминал деревенского паренька. Он был очень уверенным в игре и не признавал футбольных авторитетов. Потренировавшись с нами всего две недели, Маслов на второй матч чемпионата, который мы проводили в Ростове-на-Дону, поставил Глухотко. И тот выдал блестящую игру. В целом Толя был человеком самобытным, ярким от природы и с очень устойчивой психикой. И если на тренировках у него мячи иногда проскакивали в сетку, то в игре, наоборот – липли к рукам. Про нас в команде так говорили: «Что у нас за вратари? Одному на тренировках не забьёшь: всё ловит и отбивает. А другой всё пропускает. Но в игре всё получается с точностью до наоборот». Так что Глухотко для нас был действительно находкой. Вне поля в общении Толя был весёлым и открытым человеком. Он мог сказать правду в глаза любому, невзирая на лица. Он отыграл у нас два сезона.

Но в разгар своего первого торпедовского сезона Анатолий Константинович получил серьёзную травму – перелом ключицы. Произошло это в товарищеском матче между «Торпедо» и западногерманским «Шальке». Форвард немцев прямыми ногами врезался в голкипера автозаводцев. Торпедовцы отомстили за своего голкипера, разгромив далеко не слабейший немецкий клуб со счетом 8:1. Но восстановление Глухотко шло очень тяжело. Ключица никак не хотела срастаться. Анатолий перенёс несколько операций, в итоге пришлось поставить в ключицу пластик. Конечно, травма испортила впечатление от первого сезона в классе А, в котором Глухотко стал чемпионом страны и обладателем Кубка. Ведь решающие матчи ему пришлось пропустить.

В 1961 году Анатолий залечил травму и сыграл во всех матчах, кроме одного – в Ташкенте против «Пахтакора». В нём ворота автозаводцев защищал Поликанов, и они уступили 0:1. Глухотко провёл весь сезон ровно, за исключением встречи в Тбилиси, где он пропустил шесть мячей от динамовцев (4:6). Но сам очень переживал из-за этой неудачи. Именно четыре очка разделили в турнирной таблице чемпиона и серебряного призёра – киевское «Динамо» и московское «Торпедо».

Сезон-62 оказался последним для Анатолия в составе «Торпедо». Осенью его призвали в армию. Глухотко отправился в ЦСКА , где он играл нечасто. И Вячеслав Соловьёв, и сменивший его по ходу сезона Валентин Николаев, предпочитали видеть в воротах Йонаса Баужу. Анатолия, привыкшего в «Торпедо» к постоянной игровой практике, подобная ситуация угнетала. После года пребывания в ЦСКА , Глухотко отправился в ростовский СКА . И там он не был основным. Ворота ростовчан чаще защищал Анатолий Иванов.

Дослуживал Глухотко в Севастополе, в классе Б. Вернуться в «Торпедо» не удалось, там царил бывший сменщик Анатолия Константиновича Анзор Кавазашвили. Глухотко уехал в Минск, где уже закончил играть Альберт Денисенко. Четыре сезона Глухотко защищал ворота минчан, после чего выступал за белорусские клубы второй лиги до 35 лет. Наверняка столь одарённый голкипер заслуживал лучшей судьбы. Но биографию, увы, не перепишешь.

А потом Анатолий Константинович исчез. Был человек — и нет человека. Говорили, что спился. Говорили, что умер в Новокузнецке. Но никаких документальных подтверждений смерти чемпиона СССР нет. Замечательный журналист и торпедовский летописец Владимир Ергаков пытался найти самого Глухотко (или хотя бы его родственников или друзей) — тщетно. Вроде бы фамилия редкая, а никаких контактов. Во многих источниках, также и в Википедии, в графе дата смерти Глухотко стоит вопрос. Но раз никаких подтверждений смерти Анатолия Константиновича нет, то будем считать его живым. Сейчас ему 82 года.