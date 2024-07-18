Последний вратарь, забивший в чемпионате СССР. Стена чемпионского «Динамо Минск»

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18 июля 2024, 11:51

Умер бывший тренер минского «Динамо» и сборной Белоруссии Михаил Вергеенко.

Печальные новости пришли из Минска. Не стало Михаила Никифоровича Вергеенко. Чемпион СССР 1982 года скончался на 75-м году жизни.

Из того золотого состава, впервые выигравшего чемпионат страны, уже нет Александра Прокопенко и Виктора Янушевского, Юрия Пудышева и Юрия Курненина, Петра Василевского. Теперь ушёл вратарь «Динамо».

Несостоявшийся уход

Тренер Эдуард Малофеев тогда создал прекрасную команду. Это и ветеран Юрий Курненин, бронзовый призёр московской Олимпиады Александр Прокопенко, капитан команды Юрий Пудышев, игроки среднего возраста — участник чемпионата мира 1982 Сергей Боровский, Сергей Гоцманов, Пётр Василевский, Виктор Сокол, Виктор Шишкин, Людас Румбутис, молодые, но уже опытные Игорь Гуринович и Виктор Янушевский, и новички — воспитанники местного футбола Георгий Кондратьев, Сергей Алейников, Андрей Зыгмантович, Юрий Трухан. А в воротах сменяли друг друга 31-летний Михаил Вергеенко и 26-летний Юрий Курбыко. Причём первым номером считался Курбыко. Вергеенко вообще мог не сыграть в том сезоне.

За спиной у Михаила Вергеенко было 14 сезонов в воротах минского «Динамо». Много было всякого. И вылет динамовцев, и возвращение их в элиту. И Спартакиада 1979 года. Серебряная медаль чемпионата Европы 1972 среди молодёжных команд. И почётный в ту пору значок мастера спорта.

Но сезон 1981 года Михаила не задался. Динамовцы долгое время не могли выиграть на своём поле. Первая победа в Минске была одержана только во втором круге. И у Малофеева, и у болельщиков были претензии к основному вратарю Михаилу Вергеенко. Терпение Эдуарда Васильевича лопнуло после двух домашних неудач с тбилисским «Динамо» (1:4) и «Араратом» (1:2). Игру с ереванцами Вергеенко даже не доиграл. Был заменён на Юрия Курбыко. Больше в том чемпионате Михаил не появлялся. Минчане заняли девятое место.

После сезона Михаил хотел закончить с футболом. Неприятно лишиться места в основе, когда тебе за тридцать. Но Эдуард Васильевич в своей эмоциональной манере убедил Вергеенко повременить с уходом. «Миша, нас ждёт незабываемый сезон», — сказал Малофеев. И оказался провидцем.

Кульминация чемпионской гонки

Минчане взяли хороший старт. Малофеев чередовал двух опытных вратарей, даже Вергеенко играл чуть чаще. К Михаилу вернулась былая уверенность. Более того, в игре с «Нефтчи» ему доверили пробить пенальти. Давненько вратари высшей лиги не подходили к точке. Но Вергеенко уверенно переиграл своего коллегу Эльхана Расулова, а минчане выиграли 3:1. Кстати, это был последний вратарский гол в высшей лиге чемпионата СССР .

Но переломным в том чемпионате оказалась встреча в Киеве. Чемпион двух последних лет «Динамо» принимало минских одноклубников. Выиграли бы киевляне — возвращались на привычное первое место. Ничья продлевала бы интригу. Вариант с победой минчан даже не рассматривался. Команда Валерия Лобановского не проигрывала на Республиканском стадионе почти три года.

Из-за участия большой группы киевлян в сборной СССР , готовившейся к чемпионату мира 1982, матч первого круга был перенесён. Командам предстояло сыграть 20 июля, в жаркий летний киевский вечер. Встреча проходила в будний день, и поэтому собрала только 19 тысяч зрителей.

Эдуард Малофеев оставил Вергеенко на лавке. Место в воротах занял Курбыко, в первом тайме несколько раз выручивший гостей. Однако вскоре после перерыва Андрей Баль нанёс точный удар головой и вывел хозяев поля вперёд. Но прошло шесть минут, и Курненин со штрафного, обведя стенку, сравнял — 1:1. Прошло 8 минут, и смуглый проворный белорусский Гарринча Александр Прокопенко забил второй мяч в ворота Виктора Чанова. Наметилась сенсация.

Но тут-то дрогнул Юрий Курбыко. Вратарь минчан неудачно отбил мяч после дальнего удара Олега Блохина. Отскок подкараулил Виктор Хлус — 2:2. И тут же Малофеев решился на замену вратаря. У бровки поля показался Михаил Вергеенко. На зелёный свитер с первым номером были наклеены две бумажные цифры — один и шесть. Постоянных номеров в Союзе не было, поэтому резервным голкиперам приходилось самостоятельно изображать 16-й номер.

Киевское «Динамо», сравнявшее счёт, отправилось забивать победный мяч. Но хладнокровный и уверенный в себе Вергеенко свёл их усилия на нет. Парировал опасные удары Олега Блохина и Владимира Бессонова. А потом Челентано — Георгий Кондратьев завершил точным ударом атаку гостей — 2:3. Этот счёт остался в силе до финального свистка.

В остальных матчах ворота минчан защищал Вергеенко. Уверенность Михаила перешла к более молодым товарищам. «Динамо» сохранило за собой первое место и впервые в истории стало чемпионом СССР . Киевляне, упустившие возможность выиграть третий чемпионат подряд, потом были очень недовольны. Сетовали на странные победы минчан на финише — в московском манеже сначала над «Динамо» 7:0, потом над «Спартаком» 4:3. Но при этом в Киеве как-то не удивлялись, что удачно игравшие на своих полях тбилисское «Динамо» и ереванский «Арарат», вдруг не оказали команде Валерия Лобановского серьёзного сопротивления — 1:5 и 2:3 соответственно.

Из вратарей в тренеры

Сезон-1983 Вергеенко начал в воротах «Динамо». Но сыграл пять матчей и уступил пост Юрию Курбыко. А осенью, когда Малофеев ушёл тренировать олимпийскую сборную, а минчан возглавил Вениамин Арзамасцев, футболистам был представлен тренер — Михаил Никифорович Вергеенко.

Михаил Никифорович входил в штабы Арзамасцева и Малофеева, был начальником команды. А в 1991 году возглавил минское «Динамо». В 1992 году Вергеенко стал первым тренером сборной независимой Белоруссии. Много лет знаменитый вратарь занимал руководящие посты в Белорусской федерации футбола.