Голкипер, судья и тренер. Три года Алексея Поликанова в воротах «Торпедо»

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сегодня, 12:00

«Соккер.ру» публикует новую серию рассказов о голкиперах «Торпедо». На очереди один из героев сезона 1960 года, в котором автозаводцы сделали дубль.

Воспитанник московской ФШМ Алексей Поликанов мог стать и динамовцем. Но нескольких тренировок в составе «бело-голубых» восемнадцатилетнему юноше оказалось достаточно, чтобы понять – за спинами Льва Яшина и Владимира Беляева можно просидеть всю футбольную жизнь. Поэтому Алексей отправился в Орехово-Зуево, где провёл два сезона в воротах «Знамени Труда».

В 1959 году Виктор Маслов позвал Алексея в «Торпедо». Альберту Денисенко нужен был хороший дублер, а в перспективе и преемник. И надо же, уже в своём первом торпедовском сезоне Алексей, игравший неброско, но надежно, вытеснил из основы именитого коллегу. Из десяти матчей, что выпали на долю Алексея Анатольевича в чемпионате-59, он отыграл на ноль семь и пропустил всего четыре мяча.

В 1960 году торпедовцы сделали золотой дубль – взяли Кубок и впервые выиграли первенство страны. И хотя Анатолий Глухотко сыграл больше матчей, решающие встречи, в которых определялась судьба трофеев, провёл Алексей Поликанов. Правда, в финале Кубка с тбилисскими динамовцами Поликанов сыграл неудачно, пропустил три не самых сложных мяча, чем несколько осложнил свои шансы стать первым номером автозаводцев.

В 1961 году Виктор Маслов снова предпочёл Поликанову сибиряка Глухотко. Алексей Анатольевич довольствовался редкими выходами на замену. К тому же в команде появился талантливый Анзор Кавазашвили. Когда Маслова убрали за второе место и проигрыш в финале Кубка, Поликанов понял, что ему нужно уходить. Новый тренер Георгий Жарков видел его только третьим вратарём. Алексей Анатольевич уехал в Ленинград, где отыграл четыре сезона за «Динамо». Заканчивал карьеру чемпион СССР в саратовском «Соколе».

После завершения выступлений Алексей Анатольевич стал судьей. Но ошибся (а с кем не бывает) и был дисквалифицирован. Поликанов стал тренером в юношеской сборной Союза, а также трудился в футбольной федерации Ленинграда, который стал его вторым домом.

С вратарями «Зенита» Алексей Анатольевич работал недолго, да и время это было очень непростым для питерского клуба. В 1993 году «Зенит» играл в российской первой лиге. Однако и Юрий Окрошидзе, и Андрей Александров наверняка запомнили уроки мастера.

После ухода на пенсию, Алексей Поликанов продолжил работать на благо петербургского футбола – готовит вратарей в зенитовской СДЮШОР . И возможно, кто-то из будущих вратарей «Зенита» потом с гордостью скажет, что учился у Алексея Поликанова. Как, например, воспитанник «Зенита», ныне защищающий цвета «Сочи», Николай Заболотный. Или Михаил Кержаков, Андрей Зайцев и многие-многие другие. Почти все ученики Алексея Анатольевича нашли применение своим силам в профессиональных клубах.

А теперь о других вратарях, выступавших в «Торпедо» в конце пятидесятых — начале шестидесятых. С некоторыми дублёрами Альберта Денисенко (Рафаэлем Матевосяном и Борисом Гореловым) вы уже успели познакомиться. Представлю и остальных. В 1956 году ворота «Торпедо» защищали сразу четыре вратаря. Василий Иванов и Борис Рюмин сыграли по одному матчу. Иванов пропустил в родном городе Тбилиси четыре мяча от местных динамовцев, а его первая игра в составе автозаводцев оказалась последней. Но Константин Бесков не забыл Василия и возобновил с ним сотрудничество уже в ЦСКА в 1961 году. А в 1960 году Василий Иванов был напарником спартаковца Валентина Ивакина. Борис Рюмин сыграл неполную встречу с ЦДСА. У Денисенко игра не пошла, и после двух пропущенных мячей Константин Бесков решил заменить вратаря. Рюмин пропустил ещё два. Больше ни в «Торпедо», ни где-то ещё в высшей лиге он не играл.

В 1957 году напарником Денисенко был Виктор Симаков. Уроженец Челябинска проходил службу в ОДО (Свердловск), в составе которого и сыграл четыре матча в высшей лиге. В «Торпедо» Симаков провёл один сезон, сыграл в одной встрече – с «Крыльями», пропустил один мяч. Затем долго странствовал по Союзу — Харьков, Кишинев, Витебск, снова Кишинев, Рязань, Минск (где снова оказался дублером Денисенко), Запорожье.

В 1958 году вратарскую бригаду автозаводцев наряду с Денисенко составляли 24-летний Арнольд Сорокин и 18-летний Эдуард Шаповаленко. Оба воспитанники клуба. Сорокин заменил травмированного Денисенко в игре пятого тура с тбилисскими динамовцами, потом сыграл ещё семь встреч. Пропускал немало — 16 голов в восьми играх, и возможно, поэтому закрепиться в черно-белых рядах не смог. В дальнейшем Арнольд Иванович защищал ворота запорожского «Металлурга» и рижской «Даугавы». Что касается Шаповаленко, то рассказ об Эдуарде Александровиче вас ждёт впереди. Прежде чем заиграть в «Торпедо», ему пришлось отслужить срочную службу в дубле ЦСКА , а также отыграть три сезона за кишиневский «Буревестник».

В 1959 году на сбор «Торпедо» приехал вратарь барнаульского «Урожая» Борис Караваев. Сибиряк отлично выглядел в контрольной встрече с ленинградским «Адмиралтейцем». Но переход этот не состоялся. Барнаульцы не захотели отпускать Караваева, обвинив того в бегстве, а «Торпедо» в переманивании вратаря. Борис Сергеевич остался на Алтае, где получил прозвище «сибирский Яшин». Но в высшей лиге этот замечательный голкипер так и не сыграл.

В 1960 году в заявке «Торпедо» значились целых семь вратарей. Но сыграли в чемпионском сезоне лишь двое – Глухотко и Поликанов. Пришедший из «Зенита» довольно опытный Геннадий Лазунов ушёл в харьковский «Авангард» ещё до начала первого круга, не сыграв ни встречи. Столь же недолгим оказалось пребывание в клубе Андрияна Нестеренко, Григория Гауфмана и Игоря Андреса. Из всей этой троицы только последний станет более-менее известным голкипером. Поле ухода из «Торпедо» он поиграл на Украине, затем объявился в «Шиннике». В 1967 году Игорь Владимирович выступал за минское «Динамо» (был напарником Глухотко). Неплохо играл в основе, когда доверяли. Но вторая попытка закрепиться в «Торпедо» оказалась столь же неудачной, как и первая. Ни минуты в основе. Доигрывал Андрес в калининской «Волге».

И, наконец, последнему из этой семёрки была суждена славная биография – семикратный чемпион СССР , вице-чемпион Европы и первый из советских вратарей победитель европейских кубковых турниров. Вы, наверное, догадались, что речь идет о Евгении Рудакове. Но все эти успехи пришли к Евгению Васильевичу в киевском «Динамо». В родном «Торпедо» он так и не дождался своего шанса. В 1961 году Рудаков по совету Виктора Маслова уехал в николаевский «Судостроитель». Там он получил и практику, и признание, и приглашение в киевское «Динамо».

Воспитанник клуба Игорь Швыков сыграл четыре матча в чемпионате-62. Но только в одном (против «Зенита») он отыграл все 90 минут. В следующем сезоне Игорь Александрович так и не появился на поле, что наверно, и подтолкнуло его к смене клуба. Игорь уехал в горьковскую «Волгу». Но ни в ней, ни в ташкентском «Пахтакоре» он не заиграл. Швыков отправился в Сибирь, где довольно успешно выступал за красноярский «Рассвет» и томский «Томьлес». Завершив выступления, Игорь Александрович стал прекрасным детским тренером. По его учебнику «Подготовка вратарей в футбольной школе» учились сотни, если не тысячи голкиперов. За свою многолетнюю работу с юными спортсменами Игорь Александрович Швыков был удостоен звания Заслуженный тренер России.

Александр Раков на протяжении трёх лет был торпедовцем, но так и не сыграл за основной состав. Большая часть его карьеры прошла в динамовских коллективах Вологды и Кирова. После завершения выступлений Александр Александрович тренировал клубы второй лиги.