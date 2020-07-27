«Парма» — «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:52

В 37-м туре Серии A «Парма» на стадионе «Эннио Тардини» примет «Аталанту». Представляем прогноз и вариант ставки на матч, который пройдет 28.07.2020.

«Парма»

На счету «Пармы» 46 очков и одиннадцатое место в турнирной таблице. В двух последних матчах «Крестоносцы» взяли максимум очков, обыграв «Брешию» (2:1) и «Наполи» (2:1).

Всего на счету команды 13 побед в текущем сезоне, семь ничьих и шестнадцать поражений. Дома команда одержала семь викторий. В пяти последних домашних встречах «Пармы» забивалось минимум три гола.

«Аталанта»

У команды из Бергамо 75 очков и третья строчка в рейтинге. «Аталанта» ведет сражение с «Интером» за набор серебряных наград.

В прошлом туре чемпионата Италии «Оробичи» сыграли вничью с «Миланом». Это стал третий ничейный матч для команды Гасперини в последних пяти турах.

«Аталанта» в гостях не проигрывала в девяти предыдущих поединках во всех турнирах, в которых «Оробичи» одержали шесть побед.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Парма» — 8.130

Ничья – 5.540

Победит «Аталанта» — 1.366

Статистика

«Аталанта» выиграла 4 из 5 последних матча против «Пармы».

«Парма» проиграла 6 из 10 предыдущих домашних поединков.

«Аталанта» забивала минимум 3 гола в 3 последних матчах против «Пармы».

Прогноз

На финише сезона «Парма» демонстрирует результативный футбол, регулярно забивая голы. Атака «Аталанты» лучшая в чемпионате Италии, поэтому несколько раз вскрыть оборону хозяев гости должны.