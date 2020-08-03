«Брентфорд» — «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:25

«Брентфорд» и «Фулхэм» сыграют в финальном матче плей-офф, за право подняться в АПЛ . Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Брентфорд»

«Брентфорд» на стадии ½ финала прошел валлийский «Суонси». После поражения в гостях с минимальным счетом (0:1), «Пчелы» добились необходимой победы в ответном поединке (3:1).

В Чемпионшипе команда финишировала на третьем месте. На ее счету 24 победы, 9 ничьих и 13 поражений. Показатели голов следующие – 80:38.

Отметим, что три из пяти предыдущих поединков этой команды завершались с прохождением ставки на ТМ(2,5).

«Фулхэм»

Команде из Лондоне также на стадии полуфинала достался представитель Уэльса «Кардифф». «Дачники» обыграли соперника в гостях со счетом 2:0, после чего, проиграли в ответной встрече 1:2.

Регулярный сезон «Фулхэм» закончил на четвертой строчке в рейтинге. В активе команды 23 победы и 12 ничьих. Еще в 11 поединках лондонцы терпели неудачи. В 46 матчах «Дачники» забили 64 гола, пропусти 48 мячей.

Отметим, что «Фулхэм» забивал минимум один гол в четырех из пяти предыдущих поединках.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» — 2.120

Ничья – 3.290

Победит «Фулхэм» — 3.700

Статистика

«Фулхэм» не побеждал «Брентфорд» в пяти последних матчах – 3 поражения и 2 ничьи.

В 5 из 6 последних очных встречах команд забивалось не больше двух голов.

«Брентфорд» выиграл два последних матча у «Фулхэма» и не пропускал голов.

Прогноз

В завершившемся сезона «Бретнфорд» дважды обыграл «Фулхэм». «Пчелы» были сильней своего соперника дома и в гостях. На финальный матч команды выйдут с максимальным настроем, но номинальные хозяева не могут рассчитывать на основного форварда Александра Митровича.

Предлагаем взять ставку на победу «Бретнфорда» с коэффициентом 2.120, поскольку «Пчелы» в последних поединках выглядели более уверено, чем их оппонент.