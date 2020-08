Прощай, Легенда! 10 лучших моментов в карьере Икера Касильяса

«Соккер.ру» прощается с испанским вратарем, который объявил об уходе из футбола.

Объявление Касильяса о завершении футбольной карьеры не стало неожиданностью. Фактически Икер завязал с футболом больше года назад, последний матч чемпион мира и Европы провел в апреле прошлого года в составе «Порту», потом был сердечный приступ, реабилитация и 15 месяцев бездействия, которые завершились сегодняшним сообщением Касильяса:

Напоследок Икер получил медаль за победу в чемпионате Португалии, хотя ни разу даже не попал в заявку «Порту» в чемпионском сезоне, а впереди у Касильяса наверняка возвращение в мадридский «Реал». Но сегодня не имеет смысла заглядывать в будущее великого вратаря, куда правильнее обернуться назад и вспомнить главные вехи его выдающейся карьеры.

Это было так давно, что сейчас может показаться неправдой. Касильяс присоединился к «Реалу» в 1990 году, когда ему было всего лишь 9 лет. Талантливый мальчишка прошел небольшой просмотр в академии и начал сезон-1990/91 в цветах «Королевского клуба». Икер присоединился к команде Антонио Мескиты, который первым рассмотрел в Касильясе огромный вратарский талант.

30 лет назад Касильяс стал самым юным футболистом во всей футбольной вертикали «Мадрида», за следующие 8 лет он прошел путь от детских команд к юношеским, заслужил вызов в «Реал Мадрид С», а вскоре и в «Кастилью». По пути к своей мечте кадет Икер штамповал рекорды в разных возрастных категориях.

День X настал 12 сентября 1999 года, когда Джон Тошак выпустил Касильяса в основе на матч против «Атлетика» в Бильбао. Основной на тот момент вратарь «Мадрида» Бодо Илгнер не мог играть из-за травмы, поэтому место в воротах доверили дебютанту. В 18 лет и 155 дней Касильяс стал самым молодым вратарем в истории «Реала», дебютировавшим в Примере. Встреча на «Сан-Мамесе» завершилась со счетом 2:2, первый гол в карьере Икер пропустил от Хулена Герреро, а потом в его ворота забил одноклубник Жереми Нжитап.

Всего через 8 месяцев после дебюта в профессиональном футболе Касильяс уже играл в финале Лиги чемпионов против «Валенсии». В сезоне-1999/2000 Илгнер так и не вернулся в ворота, место в которых застолбил за собой ловкий тинейджер. Встреча с «Валенсией» завершилась со счетом 3:0, для «Реала» это был восьмой Кубок чемпионов в истории, а для Касильяса — первый трофей в карьере. Финал в Париже состоялся через четыре дня после 19-го дня рождения Икера. Он по-прежнему остается самым молодым вратарем в решающих схватках Лиги чемпионов.

Первая Лига чемпионов в 19 лет, а первая победа в Ла Лиге — в 20. В сезоне-2000/01 «Реал» в 28-й раз стал сильнейшим клубом Испании, а Касильяс впервые выиграл национальный чемпионат. Сыграл в 34 матчах, пропустил 37 голов, 12 раз уходил с поля «сухим». В 2000 году Касильяс выиграл первую индивидуальную награду в карьере — трофей Браво, вручавшийся лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

После двух блестящих сезонов у молодого вратаря немного закружилась голова, в сезоне-2001/02 наступил первый деликатный момент в мадридской карьере Икера. В середине сезона Дель Боске, посчитав, что Касильяс снизил к себе требования, усадил молодую звезду в запас и доверил ворота «Реала» крепкому голкиперу Сесару Санчесу.

Сейчас мало кто помнит игру Санчеса в «Реале», но многим врезался в память момент триумфального возвращения Касильяса в ворота «Реала». 15 мая 2002 года, «Реал» играет в Глазго финал Лиги чемпионов против «Байера», счет 2:1, и немцы дерзко лезут в атаку, а в середине второго тайма «Реал» теряет из-за травмы Сесара Санчеса. И тут мы вступаем в область легенд.

Касильяс быстро переодевается, решительно выходит на поле. В глазах его скачут искорки злости и желания показать, кто тут №1. И такой шанс предоставляется Икеру, который в последние минуты матча совершает три блестящих сэйва, защищает победный счет и после финального свистка дает волю эмоциям, которые катятся по щекам слезами. Это был чудный миг преодоления.

Личный выбор Икера. Человек, который играл и побеждал в финалах чемпионата мира, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, выбрал календарную игру против «Атлетико» из Бильбао в 34-м туре Ла Лиги сезона-2007/08. Честно говоря, это действительно было впечатляющее представление! «Реал» выиграл 3:0, но Икер проделал гигантскую работу, справившись с несколькими опаснейшими ударами, в том числе отразил пенальти.

С высоты времен легко смотреть на Испанию как на доминирующую силу в мировом футболе в 2008-2012 годах, однако до победы на Евро-2008 «Красная Фурия» была в статусе «вечно симпатичных неудачников, вылетающих в четвертьфинале». И с чемпионатом Европы могли попрощаться после своей «любимой» стадии, но Касильяс не позволил. Игра против Италии завершилась со счетом 0:0 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти Икер отразил удары Ди Натале и Де Росси. Многие в Испании считают, что именно это стало поворотным моментом и положило начало «золотому веку» испанского футбола.

«Золотая эра» пришлась на расцвет Касильяса. Евро-2008 он выиграл в 27 лет, Евро-2012 — в 31 год. На турнире в Польше и Украине Икер был не только вратарем, но и капитаном «Красной Фурии». Через несколько лет Касильяс станет третьим после Беккенбауэра и Дешама футболистом, которому покорились Лига чемпионов, чемпионат Европы и чемпионат мира в качестве капитана.

Победа на Евро у испанцев все-таки была, пусть и в далеком 1964-м, но успех на мундиале в ЮАР действительно заставил эту футбольную страну сойти с ума. Икер, нейтрализовавший в финале выход Арьена Роббена один на один при счете 0:0, был предельно эмоционален:

«Реал» 12 лет ждал десятую победу в Лиге чемпионов, она пришла 24 мая 2014 года. Мадридское дерби в финале, явная ошибка Икера Касильяса в эпизоде с голом Година и секунды до поражения «Реала». Но бравый Серхио Рамос одним кивком головы заставил всех забыть об ошибке своего предшественника на капитанском мостике «Королевского клуба». В овертайме «сливочные» выиграли крупно, а Касильяс первым поднял трофей «Большие уши». Третья и последняя его победа в Лиге чемпионов, на три-пит эпохи Зидана Касильяс не остался.

Came as a boy who had a dream and left as a legend, San Iker Casillas Fernández 🐐 pic.twitter.com/i81xrlY5kp