Европейские гранды в панике. Клубный ЧМ – катастрофа для «Манчестер Сити», «Реала» и «Интера»

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10 июля 2025, 09:38

Дорого заплатят за летние неудачи.

Турнир в непростых погодных условиях на далеком от Европы континенте был опасной затеей. Клубы не играют в режиме национальных сборных, у них другой график подготовки. Перед Евро и ЧМ всегда есть небольшая пауза для отдыха, ведь смещают календари чемпионатов. В случае с Клубным мундиалем провели жестокий эксперимент. Его результаты непредсказуемы и волнуют известных тренеров. Клопп сделал апокалиптический прогноз о серии травм, а Гвардиола боится загадывать:

Матч за матчем, месяц за месяцем. Быть может, в ноябре, декабре или январе нас ждёт катастрофа. Мы будем измотаны, а Клубный чемпионат мира нас уничтожит. Не знаю, такое случается впервые в нашей жизни.

Кроме физического дискомфорта и сложных травм, как у плеймейкера «Баварии» Мусиалы, есть ещё вопрос пошатнувшейся морали. «Челси» и ПСЖ проще пережить нагрузки, эти команды в финале. Получили положительные эмоции, порадовали фанатов, обкатали в серьезных матчах идеи тренеров. Заработали денег, тоже приятный бонус. Но есть серьезные клубы, для которых Клубный ЧМ стал катастрофой на поле и сильным психологическим ударом для самоуверенных уставших звезд.

«Манчестер Сити»

Гвардиола вылетел от Индзаги, но это обманчивая формулировка. Футболисты «Манчестер Сити» проиграли парням из «Аль-Хиляля». У соперника не все мастера серьезного уровня. Подопечные Гвардиолы виноваты, что не пробили марокканского голкипера Буну, который раньше играл за «Севилью». У «горожан» проблемы не только с реализацией шансов, а также с обороной. Слишком много перестановок и нет надежного голкипера. Были позитивные моменты – понравились новички Шерки и Рейндерс. Стратегически у Гвардиолы есть козырь в лице Холанда в АПЛ , а другие фавориты турнира ищут правильного снайпера. Но даже после купания в океане и отдыха «Манчестер Сити» не сыграл на уровне ПСЖ , и это факт.

«Реал»

«Сливочные» испытали на себе прессинг парижского клуба, им не понравилось. «Реал» испортил полуфинал турнира. Испанцы не сумели навязать подопечным Луиса Энрике свой футбол, как пыталась сделать «Бавария». Две жесткие ошибки центральных защитников Асенсио и Рюдигера подарили Дембеле ассист и гол в дебюте встречи, а второй мяч хавбека Руиса добил «Реал». Игра была сделана. После матча дерзкий Витинья буднично заявил, что недоволен разницей 4:0, парижане могли забить больше. Мбаппе не отошел от болезни. Форма Винисиуса и Родриго не понравилась новому тренеру Алонсо. Единственным светлым пятном в атаке стал молодой форвард Гарсиа. У «Реала» фундаментальные проблемы в полевых линиях.

«Интер»

«Реалу» чуть проще, поскольку Алонсо понимает, что Клубный ЧМ – первая клеточка в настольной игре. В Мадриде будут строить команду под нового тренера, в его таланте нет сомнений. У «Интера» ситуация хуже. Они не располагают большим количеством молодых футболистов, как испанский гранд. Некоторые классные мастера запрашивают трансфер. Чалханоглу поставил клубу ультиматум, и некому его переубедить. Перспективный наставник Фабрегас ждёт более заманчивое приглашение из Англии через год, Сеск отказал «Интеру». Тренер Киву без опыта, а у него возрастной состав. Всё сложилось против румына, а вылет от «Флуминенсе» стал двойным ударом. В «Интере» боятся, что лучшие времена позади.

«Атлетико»

Предыдущие команды были в плей-офф, а Симеоне вылетел на групповой стадии. Диего нахваливал ПСЖ и «Ботафого», ведь эти команды выиграли самые престижные международные кубки на своих континентах. Вот только «Атлетико» в начале сезона победил парижан на выезде в Лиге чемпионов, а теперь влетел 0:4. И «Ботафого», который опередил мадридцев, не прошел первый этап в плей-офф. «Атлетико» мог как минимум быть в четвертьфинале мундиаля. Могли сыграть против «Челси», но команда не готова. Хотя испанцам повезло с трансфером аргентинского форварда Альвареса, Хулиан заиграл, оборона и центр поля «Атлетико» нуждаются в перестановках. Они уже начались – хавбек де Пауль уезжает в Майами.

«Бавария»

В футболе нельзя судить по одному матчу, но если собрать вместе вылет Компани от «Байера» в Кубке Германии, добавить неудачу против «Интера» в плей-офф Лиги чемпионов, а затем проанализировать поражение от ПСЖ на Клубном ЧМ , то получается показательная серия. Венсан ставит атакующий футбол, но его команде не хватает синхронности, которая есть у парижан. «Бавария» обыграла Луиса Энрике по ходу основного этапа Лиги чемпионов, в том матче Дембеле получил красную карточку. Спустя полгода с небольшим ПСЖ выдержал давление Кейна, Олисе и Киммиха, дождался огрехов обороны «Баварии» и прошел дальше. Немцы запомнят после визита в США не разгром «Окленд Сити» 10:0, а ужасную травму Мусиалы.

«Порту»

Хотя «Порту» не ставит перед собой такие амбициозные задачи, как пятерка выше, для «драконов» турнир в США тоже обернулся катастрофой. Вражеская «Бенфика» вылетела от будущего финалиста «Челси» в овертайме, когда устала и развалилась оборона. На групповом этапе «орлы» обыграли «Баварию». Их выступление лишь подчеркивает, насколько сильно подвел «Порту». Молодой тренер Анселми набрал два очка и занял третье место в группе. Он пустил в плей-офф Месси и «Палмейрас». Наставника уволили и быстро нашли замену. Итальянец Фариоли пережил сложную весну в «Аяксе», но это перспективный специалист. Президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш требовал выхода в плей-офф, но прогнозы не сбылись.