11 форвардов, которые сейчас без работы. Варди в РПЛ не поедет, но Йовича можно уговорить

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08 июля 2025, 16:00

Футболисты, которые недавно стали свободными агентами.

Бывшие нападающие «Барселоны», «Реала» и «Милана» входят в число самых интересных страйкеров, которые в настоящее время доступны на правах свободных агентов. Поскольку летнее трансферное окно находится в самом разгаре, большинство клубов по всему миру будут стремиться подписать свободных футболистов, так как это довольно выгодные сделки. Давайте посмотрим на список из этих 11 нападающих, которые пока еще ищут работу.

Доминик Калверт-Льюин

После девяти лет работы на «Гудисон Парк» Калверт-Льюин теперь ищет новый вызов в карьере, поскольку его контракт с «Эвертоном» истек в прошлом месяце. Стороны ранее вели переговоры о продлении договора, но в итоге решили разойтись. Хотя в прошлом сезоне нападающий забил всего три гола, его общая статистика в Премьер-Лиге не так уж плоха: в 239 матчах высшего дивизиона он забил 72 гола. Недавно вышедшие в АПЛ «Лидс» и «Сандерленд» могут подписать нападающего, есть интерес из Шотландии — якобы на Доминика также претендуют «Селтик» и «Рейнджерс». Также есть интерес со стороны клуба из Манчестера.

Каллум Уилсон

В последние годы Уилсон часто сталкивался с травмами, но когда он в форме, он становится одним из самых опасных нападающих АПЛ . За свою карьеру в Премьер-Лиге Уилсон в среднем забивал гол каждые 184 минуты, наколотив 88 мячей в 239 матчах. Хотя 33-летний спортсмен уже близится к закату карьеры, у него еще есть порох в пороховницах.

Дэнни Ингс

После того, как в прошлом сезоне Ингс вышел в стартовом составе только в одном матче Премьер-Лиги за «Вест Хэм», никого не удивило, что контракт с ним не был продлен. 32-летнего игрока связывают с переходом в «Рэксем» в Чемпионшипе, но пока неизвестно, захочет ли Ингс уйти из АПЛ . Впрочем, там есть интересный проект от актера Райана Рейнольдса — они уже начали усиливаться к Чемпионшипу.

Лука Йович

Перейдя в «Реал» за 60 миллионов евро, Йович, теперь 27-летний, оказался на рынке свободных агентов. Можно с уверенностью сказать, что он так и не оправдал столь высокой стоимости: за три года, проведенных в Испании, он забил всего три гола. Последним клубом футболиста сборной Сербии был «Милан», где он забил 13 голов в 47 матчах. Хотя у итальянцев была возможность продлить его контракт еще на год, они решили не активировать этот пункт в договоре с сербом. Да, британцы вряд ли перейдут в клубы РПЛ , да и вообще они не захотят покидать свой чемпионат, а вот серб Йович вполне может согласиться на такое продолжение карьеры. Недавно им интересовался российский гранд.

Карлос Винисиус

После трехлетнего пребывания в «Фулхэме» Винисиус теперь ищет новый клуб. 30-летний игрок так и не раскрылся по-настоящему на «Крейвен Коттедж» и сыграл всего 13 минут в Премьер-Лиге в прошлом сезоне. Слухи связывают его с «Лидсом» и «Эвертоном», интерес также проявляет «Коринтианс».

Пако Алькасер

Проведя последние три года в лиге ОАЭ за футбольный клуб «Аль-Шарджа», Алькасер может вернуться в Европу этим летом. Бывшая звезда «Барселоны» и «Боруссии» Дортмунд в следующем месяце исполнится 32 года, и он еще способен провести несколько сезонов на высоком уровне.

Марко Арнаутович

В 2022 году «Манчестер Юнайтед» не захотел подписывать этого скандального форварда, и это понятно, ведь у Марко крайне сложный характер. Он менял академии пачками, превышал скорость, получал травмы, гоняясь за своей собакой, оскорблял клубы, за которые выступал… 36-летний футболист недавно завершил карьеру в «Интере», где забил 14 голов в 62 матчах. По словам Флориана Плеттенберга, венский «Рапид» работает над сделкой по возвращению нападающего на родину. Вероятно, скоро Арнаутович подпишет свой последний контракт в карьере.

Люк де Йонг

Хотя ПСВ предложил 34-летнему игроку новый контракт, он еще не определился со своим будущим и остается свободным агентом. Слухи связывают его с «Рейнджерс» и «Бешикташем», хотя тренер ПСВ Петер Бос надеется, что Люк останется в клубе. Бос заявил:

Люк пока не знает, что он будет делать. Я говорил с ним недавно и все еще надеюсь, что он останется с нами.

Джошуа Кинг

Выпускник академии «Манчестер Юнайтед» недавно недолгое время выступал за «Тулузу», но теперь ищет новую команду. Кинг написал у себя в соцсетях:

Было приятно носить эту футболку и играть за этот клуб. Было много взлетов и падений, но это был прекрасный опыт для меня и моей семьи... Спасибо, Тулуза.

Джейми Варди

Этим летом Варди объявил о завершении карьеры в «Лестере», став рекордсменом клуба по количеству голов — он забил 200 мячей в 500 матчах. Красивые цифры, которые, скорее всего, никто не повторит в ближайшее время. 38-летний футболист, похоже, стремится остаться в Премьер-Лиге, хотя «Рейнджерс», как пишут СМИ , заинтересованы в том, чтобы переманить опытного нападающего на «Айброкс». Также есть любопытное предложение из Испании.

Диего Коста

После ухода из «Атлетико» в 2020 году Коста редко задерживался на одном месте надолго. Он выступал за «Атлетико Минейро», «Вулверхэмптон», «Ботафого» и «Гремио», но с января остался без клуба. В свои 36 лет он уже не в расцвете сил, но, скорее всего, все еще может кому-то помочь. В Бразилии он точно сможет найти команду.