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Икер Касильяс объявил о завершении карьеры

04 августа 2020, 14:47

Бывший голкипер «Реала», «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении игровой карьеры.

Важен путь, который ты проходишь, и окружающие тебя люди, а не итог, к которому ты приходишь, так как путь связан с работой и усилиями.

Думаю, я могу сказать без каких-либо сомнений, что о моем пути и итоге карьеры можно только мечтать.

Касильяс сыграл за «Реал» в 510 матчах. Пять раз становился чемпионом Испании в составе мадридского клуба, два раза выигрывал Кубок, четыре — Суперкубок. Трижды Икер победил в Лиге чемпионов.

Играя за сборную Испании, Касильяс стал чемпионом мира 2010 года и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012).

В 2015 году он перешел в «Порту». Стоит отметить, что в 2019 году на тренировке у Икера случился инфаркт, после чего он на поле не выходил.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ cska vperiod (раскрыть)
05 августа в 00:27, ред.
Какие пару сезонов. Написано же «..на тренировке у Икера случился инфаркт, после чего он на поле не выходил...» инфаркт, понимаешь??? инфааааркт
RUPRICHT
RUPRICHT
04 августа в 23:38
ПРИШЛО ВРЕМЯ И НУЖНО УХОДИТЬ！ИМЕЕТ КУЧУ НАГРАД И ЗВАНИЙ！ЕСЛИ НЕ ИНФАРКТ ИГРАЛ БЫ ДАЛЬШЕ НО УВЫ НЕ СУЖДЕНО！
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
04 августа в 20:56
Легенда футбола, удачи и здоровья!
ilyafrom
ilyafrom
04 августа в 19:44
Удачи тебе Великий.
Реал очень не хорошо обошелся с ним
eleven LC
eleven LC
04 августа в 19:09
Жаль что Великий Икер закончил свою карьеру не в Мадриде!
Все мадридисты Икера просто любят,без лишних пафосных слов!
Лучший голкипер 21 века и в истории Мадрида!
gentlewolf
gentlewolf
04 августа в 18:43
Легенда, факт! Удачи в послефутболе, здоровья и успехов в какой нибуть хорошей близкой к футболу профессии.
112910415
112910415
04 августа в 18:31
большая красивая карьера
Legend 6
Legend 6
04 августа в 17:49
Касильясу здоровья и удачи.
Хороший вратарь. У него был только один недостаток...мадридский недостаток...
Igo0rek
Igo0rek
04 августа в 17:41
Лучший вратарь в 21 веке! Ну, за 19 лет 21 века...
CSKA2012
CSKA2012
04 августа в 17:28
Славная была охота, удачи Икер!
valt134
valt134
04 августа в 16:48
Уважаю Касильяса. Сильный вратарь и оставил яркий след в футболе.
aventure61
aventure61
04 августа в 16:42
    sv_1969
    sv_1969
    04 августа в 16:41
    Достойная была карьера!
    Caniggia
    Caniggia
    04 августа в 16:36
    Закончил карьеру он ещё в 2019, после инфаркта, это и так было понятно, с такими вещами шутить нельзя. Великий вратарь! Здоровья и удачи!
    Стеллс
    Стеллс
    04 августа в 15:48
    Лучший вратарь,которого я видел.Карьера тоже достойная,теперь начинается другая.Успехов!
    kotmyshka
    kotmyshka
    04 августа в 15:35
    Звоночек прозвенел, значит, пришло время... Удачи!
    LOpp
    LOpp
    04 августа в 15:24
    титулов собрал прилично
    Conzor
    Conzor
    04 августа в 15:18
    Удпачи Касильясу!
    Incredulous
    Incredulous
    04 августа в 15:14
    Прощай, легенда! Один из лучших вратарей в истории футбола!
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    04 августа в 15:08
    Воротчик был мирового масштаба, думаю что и тренером вратарей в каком-нибудь клубе мог в дальнейшем много пользы принести.
    cska vperiod
    cska vperiod
    04 августа в 15:05
    Мог ещё пару сезонов где-нибудь поиграть.
    Louie
    Louie
    04 августа в 15:04
    Жаль конечно, но и здоровье не позволяет дальше играть. Великий кипер.
    Rheinfall
    Rheinfall
    04 августа в 15:03
    Вот она живая Легенда не только Реала но и мирового футбола! Икер выиграл практически всё что можно в футболе. Всех благ тебе , Икер в дальнейшем жизненном пути!
    drug01
    drug01
    04 августа в 15:02
    Хорошего отдыха и здоровья
    d_fincher
    d_fincher
    04 августа в 14:58
    В таком клубе как Реал ни Касильяс, ни Рауль, ни любой другой свой испанский игрок не имеет шансов достойно закончить карьеру. Реал - это фабрика по производству побед. Там нет места душе. А болельщики у Мадрида эталон капризности.

    Давай, Икер, ты был крутым вратарем. Одним из лучших в истории.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    04 августа в 14:48
    мировой кипер
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