Икер Касильяс объявил о завершении карьеры

Бывший голкипер «Реала», «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении игровой карьеры.
Важен путь, который ты проходишь, и окружающие тебя люди, а не итог, к которому ты приходишь, так как путь связан с работой и усилиями.
Думаю, я могу сказать без каких-либо сомнений, что о моем пути и итоге карьеры можно только мечтать.
Касильяс сыграл за «Реал» в 510 матчах. Пять раз становился чемпионом Испании в составе мадридского клуба, два раза выигрывал Кубок, четыре — Суперкубок. Трижды Икер победил в Лиге чемпионов.
Играя за сборную Испании, Касильяс стал чемпионом мира 2010 года и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012).
В 2015 году он перешел в «Порту». Стоит отметить, что в 2019 году на тренировке у Икера случился инфаркт, после чего он на поле не выходил.
Реал очень не хорошо обошелся с ним
Реал очень не хорошо обошелся с ним
Все мадридисты Икера просто любят,без лишних пафосных слов!
Лучший голкипер 21 века и в истории Мадрида!
Все мадридисты Икера просто любят,без лишних пафосных слов!
Лучший голкипер 21 века и в истории Мадрида!
Хороший вратарь. У него был только один недостаток...мадридский недостаток...
Хороший вратарь. У него был только один недостаток...мадридский недостаток...
Давай, Икер, ты был крутым вратарем. Одним из лучших в истории.
Давай, Икер, ты был крутым вратарем. Одним из лучших в истории.