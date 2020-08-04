Икер Касильяс объявил о завершении карьеры

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04 августа 2020, 14:47

Бывший голкипер «Реала», «Порту» и сборной Испании объявил о завершении игровой карьеры.

Важен путь, который ты проходишь, и окружающие тебя люди, а не итог, к которому ты приходишь, так как путь связан с работой и усилиями. Думаю, я могу сказать без каких-либо сомнений, что о моем пути и итоге карьеры можно только мечтать.

Касильяс сыграл за «Реал» в 510 матчах. Пять раз становился чемпионом Испании в составе мадридского клуба, два раза выигрывал Кубок, четыре — Суперкубок. Трижды Икер победил в Лиге чемпионов.

Играя за сборную Испании, Касильяс стал чемпионом мира 2010 года и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012).

В 2015 году он перешел в «Порту». Стоит отметить, что в 2019 году на тренировке у Икера случился инфаркт, после чего он на поле не выходил.