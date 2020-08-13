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«Локомотив» интересуется колумбийским вингером Вергарой

13 августа 2020, 21:48

Вингер «Америки» (Кали) Дуван Вергара может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает колумбийский журналист Карлос Артуро Аранго.

По его информации, «железнодорожники» готовы перебить предложение, которое по 23-летнему игроку делал неназванный немецкий клуб.

В нынешнем сезоне Вергара забил 2 мяча в 8 играх за «Америку». Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 1,1 млн евро.

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alexgurzan
alexgurzan
13 августа в 23:04
Доброго времени суток.
Будьте любезны, воздержитесь от использования рекламных гиперссылок в своих записях. В текстовом варианте доспустимо, но не более того.
Заранее спасибо за понимание.
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
13 августа в 22:59
Не много стоит. Можно и приобрести.
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