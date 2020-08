Принес Кубок чемпионов, получил кличку в честь обезьяны. 10 фактов о следующем тренере «Барсы»

Сетьен отправляется пасти коров, а вместо него на «расстрельную» должность заступает не чужой человек для клуба. И это не Хави. «Соккер.ру» встречает Кумана.

Обесчещенный самурай делает харакири, и если бы у боссов «Барселоны» во главе с Бартомеу был хотя бы намек на честь, реакция на дикое поражение от «Баварии» была бы однозначной: освободить все руководящие посты в клубе, назначить «временное правительство» и организовать внеочередные президентские выборы.

Бартомеу мог бы даже пойти на них, чтобы в честной борьбе завоевать еще один шанс, проиграть и уйти в тень, сохранив хотя бы остатки репутации. Хосеп знает, что проиграет, поэтому впился в свое кресло ногтями, а после будоражащего вылета из Лиги чемпионов Бартомеу принесет в жертву и сожжет на ритуальном костре Кике Сетьена, который априори был обречен на провал.

Хави, который в будущем обязательно поработает тренером «Барселоны», открещивается от сотрудничества с нынешними руководителями «сине-гранатовых», поэтому Бартомеу пришлось искать компромиссный вариант. Рональд Куман — достаточно известный тренер и не чужой человек для «Барсы». Берем! Сегодня голландца заметили в аэропорту Барселоны.

Скоро ситуация прояснится, а пока напоминаем о Снежинке и Тинтине. Итак, 10 фактов о Рональде Кумане. Поехали!

1. Звонок от Йохана Кройфа в новогоднюю ночь

В 1988 году Кройф приступил к сборке знаменитой «Команды-мечты» в Барселоне, и в первых рядах он мечтал подписать своего соотечественника Кумана, который идеально вписывался в игровую концепцию Йохана: Рональд был быстр, обладал шикарным длинным пасом, а еще всегда смотрел вперед, пусть и играл в центре обороны — о его результативности подробно расскажем чуть ниже.

Получив предложение «Барсы», Куман не бросился на «Камп Ноу», сверкая пятками. Вообще-то, он и так играл в сильнейшей команде Европы, ведь ПСВ в 1988 году выиграл Кубок чемпионов под руководством Хиддинка. На раздумья у Рональда ушло около года, а переломным моментом оказалась новогодняя ночь 1989 года, когда Кройф в 10 часов вечера вызвонил Кумана в гостях у родителей его жены и убедил переехать в Каталонию.

2. Принес «Барселоне» первый в истории Кубок чемпионов

Куман провел в «Барсе» 6 сезонов (264 матча, 88 голов), но его путь к успеху был тернист. «Дрим-тим» долго запрягала, Кройф искал Куману место на поле, двигал его в полузащиту, а потом снова возвращал в линию обороны, почти после каждого матча голландцы бурчали друг на друга в раздевалке на своем «костлявом» языке. Но кто сейчас об этом вспомнит? Зато у всех в памяти удар Рональда Кумана со штрафного в финале Кубка чемпионов 1991/92. Этот гол в ворота «Сампдории» впервые сделал «Барсу» клубным чемпионом Европы.

3. Самый известный представитель футбольной семьи

Рональд появился на свет в семье профессионального футболиста Мартина Кумана, который в 60-е и 70-е годы прошлого века стал легендой «Гронингена», сыграв за этот клуб более 500 матчей. Старший брат Рональда по имени Эрвин тоже немало лет отдал «Гронингену», а еще играл за ПСВ и бельгийский «Мехелен», три десятка раз надевал футболку сборной Нидерландов, с которой выиграл Евро-1988. Сам Рональд тоже начинал в «Гронингене», а потом в его карьере были «Аякс», ПСВ , «Барселона» и «Фейеноорд», большие победы и россыпь голов.

4. 252 гола за карьеру. Куман — невероятно результативный защитник

Учитывая, что Куман большую часть карьеры провел в центре защиты, у него просто фантастическая результативность: 252 гола в 763 официальных матчах за клубы и сборную, то есть в среднем 0.33 гола на игру, забитый мяч в каждом третьем матче. В «Барселоне» Рональд в двух сезонах забил по 19 голов, а блестящий сезон-1987/88 в ПСВ , увенчанный «Золотым треблом», включил в себя 26 точных ударов Кумана.

5. Кубок чемпионов с двумя разными клубами

Куман выиграл Кубок чемпионов дважды: в 1988-м с ПСВ , а четыре года спустя с «Барсой». В обоих финалах именно Рональд открывал счет, только если в матче «Барселона» — «Сампдория» голландец забил на 112-й минуте ударом со штрафного, и его команда выиграла 1:0, то в 1988-м ПСВ и «Бенфика» дотянули до серии пенальти после нулей в основное и дополнительное время. Куман мощным и точным ударом с «точки» положил начало серии, которую его команда выиграет со счетом 6:5.

6. Получил прозвище в честь гориллы-альбиноса

С середины 60-х годов и до самой своей смерти в 2003-м главной звездой зоопарка Барселоны был горилла-альбинос по прозвищу Снежок (или Снежинка). Остроумные болельщики «Барсы» быстро заметили сходство между обезьяной и голландским защитником — оба блондинчики, и к Куману быстро прикипела кличка «Снежинка».

When he played for Barcelona, Ronald Koeman had the nickname «Snowflake» after a gorilla with the same name. #EFC pic.twitter.com/FLbwX3MwgF