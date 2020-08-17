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Принес Кубок чемпионов, получил кличку в честь обезьяны. 10 фактов о следующем тренере «Барсы»

17 августа 2020, 11:47
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Сетьен отправляется пасти коров, а вместо него на «расстрельную» должность заступает не чужой человек для клуба. И это не Хави. «Соккер.ру» встречает Кумана.

Обесчещенный самурай делает харакири, и если бы у боссов «Барселоны» во главе с Бартомеу был хотя бы намек на честь, реакция на дикое поражение от «Баварии» была бы однозначной: освободить все руководящие посты в клубе, назначить «временное правительство» и организовать внеочередные президентские выборы.

Бартомеу мог бы даже пойти на них, чтобы в честной борьбе завоевать еще один шанс, проиграть и уйти в тень, сохранив хотя бы остатки репутации. Хосеп знает, что проиграет, поэтому впился в свое кресло ногтями, а после будоражащего вылета из Лиги чемпионов Бартомеу принесет в жертву и сожжет на ритуальном костре Кике Сетьена, который априори был обречен на провал.

Хави, который в будущем обязательно поработает тренером «Барселоны», открещивается от сотрудничества с нынешними руководителями «сине-гранатовых», поэтому Бартомеу пришлось искать компромиссный вариант. Рональд Куман — достаточно известный тренер и не чужой человек для «Барсы». Берем! Сегодня голландца заметили в аэропорту Барселоны.

Скоро ситуация прояснится, а пока напоминаем о Снежинке и Тинтине. Итак, 10 фактов о Рональде Кумане. Поехали!

1. Звонок от Йохана Кройфа в новогоднюю ночь

В 1988 году Кройф приступил к сборке знаменитой «Команды-мечты» в Барселоне, и в первых рядах он мечтал подписать своего соотечественника Кумана, который идеально вписывался в игровую концепцию Йохана: Рональд был быстр, обладал шикарным длинным пасом, а еще всегда смотрел вперед, пусть и играл в центре обороны — о его результативности подробно расскажем чуть ниже.

Получив предложение «Барсы», Куман не бросился на «Камп Ноу», сверкая пятками. Вообще-то, он и так играл в сильнейшей команде Европы, ведь ПСВ в 1988 году выиграл Кубок чемпионов под руководством Хиддинка. На раздумья у Рональда ушло около года, а переломным моментом оказалась новогодняя ночь 1989 года, когда Кройф в 10 часов вечера вызвонил Кумана в гостях у родителей его жены и убедил переехать в Каталонию.

2. Принес «Барселоне» первый в истории Кубок чемпионов

Куман провел в «Барсе» 6 сезонов (264 матча, 88 голов), но его путь к успеху был тернист. «Дрим-тим» долго запрягала, Кройф искал Куману место на поле, двигал его в полузащиту, а потом снова возвращал в линию обороны, почти после каждого матча голландцы бурчали друг на друга в раздевалке на своем «костлявом» языке. Но кто сейчас об этом вспомнит? Зато у всех в памяти удар Рональда Кумана со штрафного в финале Кубка чемпионов 1991/92. Этот гол в ворота «Сампдории» впервые сделал «Барсу» клубным чемпионом Европы.

3. Самый известный представитель футбольной семьи

Рональд появился на свет в семье профессионального футболиста Мартина Кумана, который в 60-е и 70-е годы прошлого века стал легендой «Гронингена», сыграв за этот клуб более 500 матчей. Старший брат Рональда по имени Эрвин тоже немало лет отдал «Гронингену», а еще играл за ПСВ и бельгийский «Мехелен», три десятка раз надевал футболку сборной Нидерландов, с которой выиграл Евро-1988. Сам Рональд тоже начинал в «Гронингене», а потом в его карьере были «Аякс», ПСВ, «Барселона» и «Фейеноорд», большие победы и россыпь голов.

4. 252 гола за карьеру. Куман — невероятно результативный защитник

Учитывая, что Куман большую часть карьеры провел в центре защиты, у него просто фантастическая результативность: 252 гола в 763 официальных матчах за клубы и сборную, то есть в среднем 0.33 гола на игру, забитый мяч в каждом третьем матче. В «Барселоне» Рональд в двух сезонах забил по 19 голов, а блестящий сезон-1987/88 в ПСВ, увенчанный «Золотым треблом», включил в себя 26 точных ударов Кумана.

5. Кубок чемпионов с двумя разными клубами

Куман выиграл Кубок чемпионов дважды: в 1988-м с ПСВ, а четыре года спустя с «Барсой». В обоих финалах именно Рональд открывал счет, только если в матче «Барселона» — «Сампдория» голландец забил на 112-й минуте ударом со штрафного, и его команда выиграла 1:0, то в 1988-м ПСВ и «Бенфика» дотянули до серии пенальти после нулей в основное и дополнительное время. Куман мощным и точным ударом с «точки» положил начало серии, которую его команда выиграет со счетом 6:5.

6. Получил прозвище в честь гориллы-альбиноса

С середины 60-х годов и до самой своей смерти в 2003-м главной звездой зоопарка Барселоны был горилла-альбинос по прозвищу Снежок (или Снежинка). Остроумные болельщики «Барсы» быстро заметили сходство между обезьяной и голландским защитником — оба блондинчики, и к Куману быстро прикипела кличка «Снежинка».

7. Поиграл за все три клуба большой голландской троицы, а потом потренировал их

В 1995-м Рональд Куман ушел из «Барселоны» и отправился доигрывать на родину, где присоединился к «Фейеноорду». До этого в карьере защитника уже были «Аякс» и ПСВ, таким образом, Рональд стал всего лишь вторым в истории футболистом, поигравшим за каждый из клубов голландской «Большой тройки». Став тренером, Куман потренировал «Аякс», ПСВ и «Фейеноорд» — причем в такой же последовательности, как во время игровой карьеры.

8. Ранее уже входил в тренерский штаб «Барсы»

Это пришествие в «Барселону» станет для Кумана уже третьим: сначала Рональд провел на «Камп Ноу» шесть лет в качестве футболиста (1989 — 1995), а с 1998-го по 2000-й входил в тренерский штаб каталонцев, который возглавлял Луи ван Гал. Год работы с Хиддинком в сборной Нидерландов и два года с ван Галом в «Барселоне» помогли Куману набраться опыта и запустить самостоятельную тренерскую карьеру в «Витессе».

9. Самостоятельно возглавлял другой испанский клуб — «Валенсию»

Рональд Куман уже работал в Ла Лиге, у него есть неоднозначный опыт длиною в несколько месяцев в «Валенсии». Осенью голландец принял бразды правления «Лос Чес» из рук уволенного Кике Санчеса Флореса, проигравшего два матча кряду на групповой стадии Лиги чемпионов. При этом в Ла Лиге левантийцы шли в первой пятерке и чувствовали себя довольно комфортно, несмотря на серию поражений.

Совсем не так комфортно «Валенсия» ощущала себя в апреле, когда Рональд Куман покидал свой пост после поражения от «Атлетика» со счетом 1:5. Голландец оставил команду в двух очках от зоны вылета за пять туров до финиша. И в чем же неоднозначность, спросите вы? Это был бы абсолютный провал, если бы не одно обстоятельство: за несколько дней до своей отставки Рональд Куман выиграл Кубок Короля, в финале «Валенсия» переиграла «Хетафе» 3:1, а до этого выбила из турнира «Атлетико» и «Барселону».

10. Рональд — известный «перебежчик», не впервые гонится за контрактом получше

Куман — типичный «летун» среди футбольных тренеров, он не однажды бросал одно дело, когда его манили чем-то более соблазнительным. Сейчас ради «Барселоны» он бросит сборную Нидерландов, в которой сумел наладить дела после двух кряду пропущенных крупных турниров, но это не первый такой поступок Рональда. Он оставлял «Витесс» ради «Аякса» в середине сезона, точно так же поступил с ПСВ, чтобы возглавить «Валенсию». Сбежал из «Саутгемптона» в «Эвертон», где ему дали кучу денег на трансферы, но высот не достиг. Получится ли в «Барселоне»?

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Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 09:40
После Кумана Валенсия "вошла в штопор"...
Леха Малышев
Леха Малышев ответ NGYRZ (раскрыть)
вчера в 05:59
У меня нет дана предвидения, но он президент! одного из самых лучших клубов, он обязан быть компетентным в таких вопросах и у него должна быть компетентная команда, включая психологов и т.д. И они должны просчитывать риски и вероятности. Я допускаю, что можно ошибиться в каких то моментах, но когда покупки и назначения раз за разом оказываются провальными, то появляются сомнения . Либо он некомпетентен либо отмывает бабло. Итог один с ним надо прощаться
дурман
дурман
вчера в 00:20
Очередная жертва Бармалея.
Пока его не выкурять, тренеры будут меняться
faneng
faneng
17 августа в 23:21
Проблема не том, сможет ли Куман тренировать Барселону. Проблема - в последнем абзаце статьи!!! Он бросит сборную Нидерландов ради Барселоны - так нельзя делать!!! Опыт Лопетеги показывает, что это большая ошибка: у него хорошо шли дела в сборной Испании, он купился на деньги Переса - всё, провал, карьера скомкана. То же будет и у Кумана!
FROBI
FROBI ответ shlomo (раскрыть)
17 августа в 22:27
Примерно то же самое, что Зидан.
Француз не привёл с собой кучу игроков и не изобрёл революционную тактику.
Но по крайней мере, и старики, и молодёжь стали дисциплинированнее, в отличие от мягкотелого стада.
NGYRZ
NGYRZ ответ Леха Малышев (раскрыть)
17 августа в 20:50, ред.
1. У тебя есть дар ясновидения будушего? Уверен, что нет, вот и у Бартомеу его нет!
2. Когда назначали Райкарда, Гвардиолу, какие компетенции у них были, Спарта и молодежка 8арселонны?
Да, даже назначение Вальверде было уместным и компетентным, чем этих двоих зеленых тренеров!
3.Вот тут ты прав, посадил на свою шею и ноги позволил свесить, теперь расхлебывает!
Леха Малышев
Леха Малышев ответ NGYRZ (раскрыть)
17 августа в 17:34
1) провальные трансферы
2) назначение некомпетентных тренеров
3) обожествление Месси
VAN ARM
VAN ARM
17 августа в 17:10
жаль рональда)) не сможет))
Carradona
Carradona
17 августа в 14:26
Ну и из барсы так же сбежит, кинет посредине сезона)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
17 августа в 14:22
Лет тридцать назад в любом чемпионате Водокачки человек с мало-мальски поставленным ударом автоматически получал кличку-звание - Куман.
shlomo
shlomo
17 августа в 13:59, ред.
Хорошая статья....НО теперь меня смущает только одно...Да Куман (может не гениальный) но авторитетный тренер...но что он сумеет сделать с «Барсой» сейчас, с чисткой, которую нужно провести в команде, и отсутствием денег на крупные сделки...?....единственное (на мой взгляд ) это тренер, у которого не будет дрожать рука при принятии сложных решений, а «Барселоне» такой человек теперь ой как нужен....плюс еще в том, что все знают его серьезность и приверженность к атакующему футболу.....НО...Барса к сожалению уже не та...
NGYRZ
NGYRZ
17 августа в 13:52
Кто нибудь может сказать, в чем прямая вина Бартомеу, кроме огульного уходи?!

Чистяков и Ко, выпустите статью, в которой вы конкретно опишите, в чем именно виноват президент 8арселонны, когда его команда проваливала ЛЧ?!
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
17 августа в 13:36
Да и в Европе сейчас трудно найти таких защитников, наверно невозможно
Leha-ha50
Leha-ha50
17 августа в 13:29
Грамотно разложено. Чего то сразу сомнения стали возникать по поводу Кумана.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
17 августа в 13:01
Прямой наследник Адвокаата: тоже где больше отслюнявят, туда и бежит
STVA 1
STVA 1
17 августа в 12:51
Не думаю что это выход)
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
17 августа в 12:49, ред.
ЦЗ и 26 голов за год - охренеть. Центр-форварды РПЛ с кучей пенальти еле-еле 17 забивают за сезон
razdvatri
razdvatri
17 августа в 12:32
продержится полгода
112910415
112910415
17 августа в 12:09
хуже не будет !
и это ведь не конец перемен, это ведь только начало ?!
Alhunah
Alhunah
17 августа в 12:02
очередной физручелло
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 августа в 11:50
Он и правда похож на абезьяну!
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