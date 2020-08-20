«Бордо» — «Нант»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:23

Новый сезон Лиги 1 откроется матч, в котором сыграют «Бордо» и «Нант». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок, который состоится 21.08.2020.

«Бордо»

«Бордо» закончил прошлый сезон чемпионата Франции двенадцатой строчке в турнирной таблице. Команда показала следующие результаты: 9 побед, 10 ничьих и девять поражений.

В актив себе атака «Бордо» занесла 40 точных ударов, а защита пропустила 34 мяча. Отметим, что пяти предыдущих домашних матчах команда не побеждала – 3 ничьи и 2 поражения.

«Нант»

Для «Нанта» минувшей сезон в Лиге 1 завершился тринадцатой строчкой. В 28-и сыгранных поединках эта команда девять раз отпраздновала победу. Еще в четырех матчах с участием «Канареек» фиксировалась ничья и в четырнадцати случаях они уступали.

«Нант» вошел в список команд, которые мало забивали в прошлой кампании – 29 голов при 45 пропущенных мячах.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бордо» — 2.510

Ничья – 2.960

Победит «Нант» — 3.360

Статистика

«Бордо» не проигрывал дома «Нанту» в шести матчах подряд – 5 побед и 1 ничья.

«Нант» не забивал голов в двух предыдущих гостевых матчах против «Бордо».

Три последних домашних матча «Бордо» закончились вничью.

Прогноз

В пользу «Бордо» говорит успешная игра дома против «Нанта». «Канарейки» давно не добивались успеха в логове соперника. Добавляя сюда проблемы гостей с реализацией голевых моментов, шансы на успех хозяев смотрятся весьма привлекательно.

В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(0) можно разместить с коэффициентом 1.699.