«Бордо» — «Нант»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Новый сезон Лиги 1 откроется матч, в котором сыграют «Бордо» и «Нант». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок, который состоится 21.08.2020.
«Бордо»
«Бордо» закончил прошлый сезон чемпионата Франции двенадцатой строчке в турнирной таблице. Команда показала следующие результаты: 9 побед, 10 ничьих и девять поражений.
В актив себе атака «Бордо» занесла 40 точных ударов, а защита пропустила 34 мяча. Отметим, что пяти предыдущих домашних матчах команда не побеждала – 3 ничьи и 2 поражения.
«Нант»
Для «Нанта» минувшей сезон в Лиге 1 завершился тринадцатой строчкой. В 28-и сыгранных поединках эта команда девять раз отпраздновала победу. Еще в четырех матчах с участием «Канареек» фиксировалась ничья и в четырнадцати случаях они уступали.
«Нант» вошел в список команд, которые мало забивали в прошлой кампании – 29 голов при 45 пропущенных мячах.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бордо» — 2.510
- Ничья – 2.960
- Победит «Нант» — 3.360
Статистика
- «Бордо» не проигрывал дома «Нанту» в шести матчах подряд – 5 побед и 1 ничья.
- «Нант» не забивал голов в двух предыдущих гостевых матчах против «Бордо».
- Три последних домашних матча «Бордо» закончились вничью.
Прогноз
В пользу «Бордо» говорит успешная игра дома против «Нанта». «Канарейки» давно не добивались успеха в логове соперника. Добавляя сюда проблемы гостей с реализацией голевых моментов, шансы на успех хозяев смотрятся весьма привлекательно.
В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(0) можно разместить с коэффициентом 1.699.