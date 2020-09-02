«Барселона» предает своих легенд. Зато у Роналду будет новый Бензема

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вчера, 13:00

«Ювентус» вербует замечательного снайпера, а «Соккер.ру» возмущен бездарным подходом каталонцев.

Отношение к Луису – одна из причин ухода Месси

Бартомеу хорошо платит за пиар, как за черный, так и за белый. Следовательно, может смело предполагать, что у него на прикорме некоторые каталонские журналисты, особенно во времена пандемии, когда многие испанские крупные СМИ с завышенными тратами пострадали.

И как только война Месси и «Барселоны» перейдет в новую фазу – юридическую, увидите «джинсу» о трусливом капитане, что бежит с тонущего корабля, и стоны, что Месси предает фанатов «Барселоны». Но весь этот бред разбивается о рациональный подход.

Роналдиньо и Месси – два человека, благодаря которым у каталонцев вообще есть поклонники по всему миру, трофеи и деньги. Но не уследили за дисциплиной Дино, начал крепко выпивать. Гвардиола испугался, что такая судьба ждет юного Лионеля – убрал бразильца из состава.

Но Лионель не имеет вредных привычек, у него не было никогда сложных травм, в 33 года с его стилем игры еще можно выдать пару лет на высоком уровне. Следовательно, дело не в Месси – дал Бартомеу долгие годы, чтобы создать сильный проект на базе вечных чемпионов Хосепа, а в руководстве клуба.

Никакого предательства со стороны ветеранов не видим. Месси имеет право сменить место работы, ведь дал клубу и фанатам больше, чем любой другой игрок в истории «Барселоны» наравне с Кройфом, у него точно должен быть свободный выбор. Особенно после того, как клуб обшелся с его близким другом Суаресом. Луис не Лионель, но это как Бензема из «Барселоны». Поймешь важность, когда потеряешь?

Уругваец – хулиган, не всегда стабилен, но речь о легенде футбола. В мире только у десятка игроков больше 400 голов за карьеру на любом профессиональном уровне, и Луис Суарес – на пятом месте, хотя играл в АПЛ и Серии А. Ни Куман, ни Бартомеу не имели права принимать решения о расставании с самим Суаресом вот так легко, даже не поговорив. Проявление неуважения, что все расскажет об истинном уровне менеджеров.

«Барселона» с такими людьми у руля обречена, Луису даже лучше уйти. Причем учтите, что никто не спорит – Суарес перестал вписываться, а без Месси не сыграет, как Бензема без Роналду. Ему тоже нужен новый вызов, так что разрыв контракта выгоден и самому уругвайцу.

Чтобы убрать Суареса, Бартомеу снова дорого заплатит

Устроили шапито-шоу. Кто-то придумал, не хочется верить в правдивость, что Брейтуэйт – гениальный форвард каталонцев, за которого хорошо заплатили, обратился к руководству с просьбой забрать себе «десятку» после ухода Месси. Смешно, но символично – в клубе, где такой бардак, и запасной может быть настолько неадекватным, и Суареса на пик формы не вернут.

Но ведь Луис в неважном для себя состоянии выдал сезон, в котором забил 21 гол и отдал 12 ассистов в 36 матчах. А когда у него была травма, то «Барселоне» стало сложнее. Так что Бартомеу легко может сам себя выпороть, выбросив 14 млн евро из казны клуба — говорят, столько придется заплатить Суаресу за досрочный разрыв соглашения, чтобы расстаться не летом 2021-го, когда истечет контракт.

Но кто предложил уругвайцу это соглашение? Бартомеу. Или будет осенний компромисс, или зимой, засев на скамейку у Кумана, нападающий начнет переговоры с новым клубом, а летом 2021-го легенда уйдет свободным агентом. Но Луису лучше не ждать, как и «Барселоне» — обе стороны потеряют. Поэтому форвард, в отличие от Месси, появился на медицинский осмотр и не игнорирует тренировки.

Суарес поступает грамотно. Ему выгодно получить 14 млн евро и статус свободного агента. А поскольку интересы форварда, что пришел в «Барселону» за шикарную для «Ливерпуля» сумму – 82 млн евро, представляет хитрый адвокат Бальби, то Луису уже подыскали новый клуб.

Роналду нужен новый напарник, Луис подходит на роль Бензема

Вспомните форвардов, с которыми играл Криштиану. И Руни, и Тевес, будучи на поле вожаками и эгоистами, одновременно никогда не имели проблем с игрой на классного напарника в атаке. Зато у Роналду всегда были проблемы в сборной Португалии, ведь там таких людей не хватало. И были проблемы с рядом нападающих «Реала» до Бензема, который уступал Криштиану.

Никого не напоминает? Суарес мог забивать еще больше, если бы не учитывал потребности Месси – в лучшие годы у Луиса была дикая меткость. Но уругваец подружился с Лионелем, а теперь ищет себе нового идеального напарника. В «Барселоне» его не хотят видеть, даже не поговорили с глазу на глаз. Но раз Куману уругваец не нужен – пора переезжать. Причем Рональд может быть прав, ведь отношение Луиса к работе без Месси в заявке точно изменится.

С другой стороны, тут вопрос неуважения к легенде. Суарес перейдет в новый клуб и, скорее всего, речь о «Ювентусе». Подписать статусного свободного агента – сделка в стиле клуба Аньелли. Но даже если придется заплатить какие-то деньги за трансфер Луиса, то это выгодный для чемпионов Италии контракт, ведь Игуаин уходит, не подошел, а Пирло нужен крутой снайпер, чтобы разгрузить Роналду и к Дибале добавить пусть не всегда готового физически, но хищного Суареса.

С учетом, что у «Ювентуса» финансовые проблемы, как почти у всех – то есть за тем же Холандом раньше следующего года не пойдут, то уругваец – хороший временный вариант. Они и к Кавани присматривались, но Эдинсон решил, что ему отношения с фанатами «Наполи» важнее. А Роналду важно увидеть в штрафной «Ювентуса» человека, который расторопнее, чем Игуаин. Конечно, в Турине прекрасно знают, что Суарес не Эйнштейн – долго работал с психологом, поскольку имел очевидные проблемы.

О нем отзываются как о капризном ребенке – впрочем, такие же отзывы слышали и о Месси, и о Роналду, что не мешает всей тройке быть невероятно крутыми футболистами. У всех один минус – немолодые для нашего вида спорта, но у всех общий плюс – в зрелом возрасте каждый может решиться на смену клуба вслед за Криштиану. Есть ли у уругвайца варианты лучше? Луис Суарес вряд ли впишется в схему «Манчестер Сити».

Гвардиола, который загремит на карантин в Англии, поскольку летал в Испанию убеждать Месси заключить контракт со своим нынешним клубом, скорее поставит на других нападающих – или на Агуэро, еще одного друга Месси, или на новичка. А вот 33-летний Суарес может стать новым напарником Роналду, который никогда не любил играть вместе с Игуаином, хотя прекрасно взаимодействовал с Бензема. Суарес в атаке эгоистичнее, чем Карим, но у него полно опыта, и он прекрасно знает, как сосуществовать с легендами уровня Лионеля или Криштиану.

Пирло и Роналду точно спросили, хотят ли видеть в команде Суареса, и поверьте, оба хором ответили: «Да, конечно». Тот факт, что Луис набрал лишний вес и растерял форму за время карантина – на совести тренеров «Барселоны». Тот факт, что с ним даже не соизволили лично поговорить, чтобы прощание смотрелось красиво, как подобает в случае с легендами – камень в огород лично Бартомеу. «Барселона» некрасиво обходится со своими легендами, и нежелание найти компромисс в истории с Месси – подтверждение.

Любой адекватный руководитель не вставал бы в позу, не подключал Тебаса и не грозил судами, а сел бы за стол переговоров и юридически оформил самую дорогую сделку с «Манчестер Сити» из возможных. Но боссы каталонского клуба ведут себя трусливо – не подали в отставку после 2:8 в ту же ночь, тянули с немедленным увольнением Сетьена, нашли нового стрелочника Кумана, провалили кейс Месси – Лионель не появляется в расположении клуба, будет унизительный для клуба суд, и неуважительно обошлись с Суаресом.

Форвард выиграл 13 трофеев, сделал 97 ассистов и забил 198 голов за «Барселону». У Луиса нет идеальной репутации, но он, как и Серхио Рамос, – великий чемпион. «Ювентус» продемонстрирует правильное отношение и получит Суареса, что легко может набрать на новом месте форму и выдать мощный сезон. А «Барселона» кого в нынешних условиях заманит? Иммобиле продлил контракт с «Лацио», Обамеянг теперь настроен остаться в «Арсенале», а Гризманн на острие – деньги на ветер. В этой истории «Барселона» лишь проигрывает, а Суарес может выиграть Скудетто и после Месси сыграть с Роналду.