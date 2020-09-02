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«Барселона» предает своих легенд. Зато у Роналду будет новый Бензема

вчера, 13:00
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«Ювентус» вербует замечательного снайпера, а «Соккер.ру» возмущен бездарным подходом каталонцев.

Отношение к Луису – одна из причин ухода Месси

Бартомеу хорошо платит за пиар, как за черный, так и за белый. Следовательно, может смело предполагать, что у него на прикорме некоторые каталонские журналисты, особенно во времена пандемии, когда многие испанские крупные СМИ с завышенными тратами пострадали.

И как только война Месси и «Барселоны» перейдет в новую фазу – юридическую, увидите «джинсу» о трусливом капитане, что бежит с тонущего корабля, и стоны, что Месси предает фанатов «Барселоны». Но весь этот бред разбивается о рациональный подход.

Роналдиньо и Месси – два человека, благодаря которым у каталонцев вообще есть поклонники по всему миру, трофеи и деньги. Но не уследили за дисциплиной Дино, начал крепко выпивать. Гвардиола испугался, что такая судьба ждет юного Лионеля – убрал бразильца из состава.

Но Лионель не имеет вредных привычек, у него не было никогда сложных травм, в 33 года с его стилем игры еще можно выдать пару лет на высоком уровне. Следовательно, дело не в Месси – дал Бартомеу долгие годы, чтобы создать сильный проект на базе вечных чемпионов Хосепа, а в руководстве клуба.

Никакого предательства со стороны ветеранов не видим. Месси имеет право сменить место работы, ведь дал клубу и фанатам больше, чем любой другой игрок в истории «Барселоны» наравне с Кройфом, у него точно должен быть свободный выбор. Особенно после того, как клуб обшелся с его близким другом Суаресом. Луис не Лионель, но это как Бензема из «Барселоны». Поймешь важность, когда потеряешь?

Уругваец – хулиган, не всегда стабилен, но речь о легенде футбола. В мире только у десятка игроков больше 400 голов за карьеру на любом профессиональном уровне, и Луис Суарес – на пятом месте, хотя играл в АПЛ и Серии А. Ни Куман, ни Бартомеу не имели права принимать решения о расставании с самим Суаресом вот так легко, даже не поговорив. Проявление неуважения, что все расскажет об истинном уровне менеджеров.

«Барселона» с такими людьми у руля обречена, Луису даже лучше уйти. Причем учтите, что никто не спорит – Суарес перестал вписываться, а без Месси не сыграет, как Бензема без Роналду. Ему тоже нужен новый вызов, так что разрыв контракта выгоден и самому уругвайцу.

Чтобы убрать Суареса, Бартомеу снова дорого заплатит

Устроили шапито-шоу. Кто-то придумал, не хочется верить в правдивость, что Брейтуэйт – гениальный форвард каталонцев, за которого хорошо заплатили, обратился к руководству с просьбой забрать себе «десятку» после ухода Месси. Смешно, но символично – в клубе, где такой бардак, и запасной может быть настолько неадекватным, и Суареса на пик формы не вернут.

Но ведь Луис в неважном для себя состоянии выдал сезон, в котором забил 21 гол и отдал 12 ассистов в 36 матчах. А когда у него была травма, то «Барселоне» стало сложнее. Так что Бартомеу легко может сам себя выпороть, выбросив 14 млн евро из казны клуба — говорят, столько придется заплатить Суаресу за досрочный разрыв соглашения, чтобы расстаться не летом 2021-го, когда истечет контракт.

Но кто предложил уругвайцу это соглашение? Бартомеу. Или будет осенний компромисс, или зимой, засев на скамейку у Кумана, нападающий начнет переговоры с новым клубом, а летом 2021-го легенда уйдет свободным агентом. Но Луису лучше не ждать, как и «Барселоне» — обе стороны потеряют. Поэтому форвард, в отличие от Месси, появился на медицинский осмотр и не игнорирует тренировки.

Суарес поступает грамотно. Ему выгодно получить 14 млн евро и статус свободного агента. А поскольку интересы форварда, что пришел в «Барселону» за шикарную для «Ливерпуля» сумму – 82 млн евро, представляет хитрый адвокат Бальби, то Луису уже подыскали новый клуб.

Роналду нужен новый напарник, Луис подходит на роль Бензема

Вспомните форвардов, с которыми играл Криштиану. И Руни, и Тевес, будучи на поле вожаками и эгоистами, одновременно никогда не имели проблем с игрой на классного напарника в атаке. Зато у Роналду всегда были проблемы в сборной Португалии, ведь там таких людей не хватало. И были проблемы с рядом нападающих «Реала» до Бензема, который уступал Криштиану.

Никого не напоминает? Суарес мог забивать еще больше, если бы не учитывал потребности Месси – в лучшие годы у Луиса была дикая меткость. Но уругваец подружился с Лионелем, а теперь ищет себе нового идеального напарника. В «Барселоне» его не хотят видеть, даже не поговорили с глазу на глаз. Но раз Куману уругваец не нужен – пора переезжать. Причем Рональд может быть прав, ведь отношение Луиса к работе без Месси в заявке точно изменится.

С другой стороны, тут вопрос неуважения к легенде. Суарес перейдет в новый клуб и, скорее всего, речь о «Ювентусе». Подписать статусного свободного агента – сделка в стиле клуба Аньелли. Но даже если придется заплатить какие-то деньги за трансфер Луиса, то это выгодный для чемпионов Италии контракт, ведь Игуаин уходит, не подошел, а Пирло нужен крутой снайпер, чтобы разгрузить Роналду и к Дибале добавить пусть не всегда готового физически, но хищного Суареса.

С учетом, что у «Ювентуса» финансовые проблемы, как почти у всех – то есть за тем же Холандом раньше следующего года не пойдут, то уругваец – хороший временный вариант. Они и к Кавани присматривались, но Эдинсон решил, что ему отношения с фанатами «Наполи» важнее. А Роналду важно увидеть в штрафной «Ювентуса» человека, который расторопнее, чем Игуаин. Конечно, в Турине прекрасно знают, что Суарес не Эйнштейн – долго работал с психологом, поскольку имел очевидные проблемы.

О нем отзываются как о капризном ребенке – впрочем, такие же отзывы слышали и о Месси, и о Роналду, что не мешает всей тройке быть невероятно крутыми футболистами. У всех один минус – немолодые для нашего вида спорта, но у всех общий плюс – в зрелом возрасте каждый может решиться на смену клуба вслед за Криштиану. Есть ли у уругвайца варианты лучше? Луис Суарес вряд ли впишется в схему «Манчестер Сити».

Гвардиола, который загремит на карантин в Англии, поскольку летал в Испанию убеждать Месси заключить контракт со своим нынешним клубом, скорее поставит на других нападающих – или на Агуэро, еще одного друга Месси, или на новичка. А вот 33-летний Суарес может стать новым напарником Роналду, который никогда не любил играть вместе с Игуаином, хотя прекрасно взаимодействовал с Бензема. Суарес в атаке эгоистичнее, чем Карим, но у него полно опыта, и он прекрасно знает, как сосуществовать с легендами уровня Лионеля или Криштиану.

Пирло и Роналду точно спросили, хотят ли видеть в команде Суареса, и поверьте, оба хором ответили: «Да, конечно». Тот факт, что Луис набрал лишний вес и растерял форму за время карантина – на совести тренеров «Барселоны». Тот факт, что с ним даже не соизволили лично поговорить, чтобы прощание смотрелось красиво, как подобает в случае с легендами – камень в огород лично Бартомеу. «Барселона» некрасиво обходится со своими легендами, и нежелание найти компромисс в истории с Месси – подтверждение.

Любой адекватный руководитель не вставал бы в позу, не подключал Тебаса и не грозил судами, а сел бы за стол переговоров и юридически оформил самую дорогую сделку с «Манчестер Сити» из возможных. Но боссы каталонского клуба ведут себя трусливо – не подали в отставку после 2:8 в ту же ночь, тянули с немедленным увольнением Сетьена, нашли нового стрелочника Кумана, провалили кейс Месси – Лионель не появляется в расположении клуба, будет унизительный для клуба суд, и неуважительно обошлись с Суаресом.

Форвард выиграл 13 трофеев, сделал 97 ассистов и забил 198 голов за «Барселону». У Луиса нет идеальной репутации, но он, как и Серхио Рамос, – великий чемпион. «Ювентус» продемонстрирует правильное отношение и получит Суареса, что легко может набрать на новом месте форму и выдать мощный сезон. А «Барселона» кого в нынешних условиях заманит? Иммобиле продлил контракт с «Лацио», Обамеянг теперь настроен остаться в «Арсенале», а Гризманн на острие – деньги на ветер. В этой истории «Барселона» лишь проигрывает, а Суарес может выиграть Скудетто и после Месси сыграть с Роналду.

Уругваец легко получит сатисфакцию за то, как неумно и некрасиво с ним обходится «Барселона». К нему были объективные игровые претензии, но футболистов готовит тренерский штаб – Сетьену стоило следить за формой Луиса и давать ему грамотные установки. Но в целом Месси и его друг правы – с уругвайцем обошлись некрасиво, и это еще один повод не иметь дела с ФК «Барселона».

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Drakulа
Drakulа
сегодня в 10:04
Касильяс ушел после Десимы..Через год) Роналду пошел после 3 ЛЧ подряд,а мосся бежит после 8-2...
амурец
амурец
сегодня в 02:09
единственно в чём прав автор, что поступили с Суресом не красиво, а сам с Суарес ещё может попылить и в Ювентусе и в любом другом клубе
Я знаю у кого бомбит
Я знаю у кого бомбит ответ h8you (раскрыть)
вчера в 20:56
Только нам зачем этот пенсак? КАк и Алвес проваляет дурака и получит дармовой титул на чужом горбу(((((
Estiva
Estiva
вчера в 19:42
для Суареса сравнение с Бензема оскорбительно, он сам превосходил Роналду как минимум в двух сезонах, а вы его называете "личным Бензема"...
Hamman
Hamman
вчера в 19:12
Хватит пороть чушь что Месси хочет уйти из-за ситуации с Суаресом. Месси уходит потому что ему недвусмысленно дали понять что в команде теперь главный тренер который не будет вилять хвостом перед ним. Месси снимают с должности серого кардинала, вот он и взбрыркнул. Спад и не хилый предсказывали Барселоне уже давно. И не один президент клуба в этом виноват, немалая доля вины лежит и самой команде. Не было у барсы лидера на поле. Но глорам аргентинца это не очевидно.
И хватит каждый раз для примера приводить Реал. Да, в Реале с легендами не сюсюкаются, но и пинка под зад не дают...
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ h8you (раскрыть)
вчера в 17:30
В рассвете сил он играл за Ливерпуль, а в Ювентус он перешёл, как и Роналду, на старости лет заработать много бабла)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:28
Очень хорошая статья, всё, как есть, на самом деле... Спасибо автору за отличную статью, хотя и читать это всё - печально. Печально, что человек, который занимает пост Президента Барселоны, делает всё возможное и невозможное, чтобы "уничтожить", "испепелить" команду, которая совсем недавно была лучшей из лучших команд Мирового футбола. Печально, что от этой команды осталось только одно - название...

Автору спасибо за статью!
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
вчера в 17:25
Ривалдо, вот кто меня вдохновил болеть за сей клуб... но не многие видели в прямом эфире его игру.
Рони - это волшебник и полубог дриблинга... он делал шоу и влюблял в себя своей игрой.
Месси - машина по забиванию голов, неважно как но назабивал он ... хватит надолго помнить)
.... а вот теперь ждем новую личность и что то мне подсказывает ждать нужно будет годика 3 не меньше)
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 16:07, ред.
Багров как всегда в своем репертуаре, все вокруг виноваты, только один мой Месси белый и пушистый!

Не вы ли персофаны Месси, первые кричали, что надо избавиться от Суареса, что он самый худший реализует моменты во всей Европе? Поздравляю, ваша мечта сбылась, он уходит!
Что, и в этом, вашем давнем желании, вы обвините Бартомеу???

Теперь, когда он уходит, процетирую твою фразу Багров: "Поймешь важность, когда потеряешь"!
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответ Лунный Волк (раскрыть)
вчера в 16:05
Охотно верю. Бартомеу засланный казачок, не иначе. По другому его поступки охарактеризовать невозможно. Просто уничтожил клуб. Низвёл до атомов. После него придётся долго восстанавливать =/
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 16:03, ред.
Читаю и злость берёт на Бартомеу. Какой же подонок оказался у руля великой команды. Просто казёл, именно КААЗЗЁЁЛЛ! =/
Лунный Волк
Лунный Волк
вчера в 15:52
Испания разваливает Барсу за желание Каталонии отделиться.
h8you
h8you ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 15:08
он на повышение ушел в расцвете сил
h8you
h8you
вчера в 15:05
это когда суарес играл в серии-а
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 14:56
ошалеть ) я думал Кусарес бесплатно уйдет, а он оказывается еще 14 лямов прихватит с собой с клуба ))))))))) ахахаахахаха, гениальный президент у барсы )))
FROBI
FROBI ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 14:53, ред.
Причем здесь Рауль? и Реал? Может, еще Йерро вспомнишь?
Как раз тут ты вообще мимо кассы. В Мадриде таких скандалов не полыхало. По одной простой причине: там не пудрили мозг, а торговались и в случае недоговорённости СРАЗУ отпускали.
Рауля не гнали. С ним состоялся разговор Моуринью, который объяснил, что будет строить автобус и ставку на бегунков помоложе, поэтому игровое время Рауля сократится. Что тут неясного? То есть он мог почётно досидеть кумиром на заменах, но предпочёл доиграть в другом месте. И получилось вполне достойно.
Более того, включи архивное видео - 23.08.2013 Реал - Аль Садд, и посмотри, как его провожали... Фиеста, а не ужас, о котором ты лепишь.
В других случаях с мадридскими легендами шла обычная торговля. Понятно, что заключать дорогой контракт с ветераном - ни к селу, ни к городу... Вот и уходили люди дозарабатывать на свой век, точно так же, как сейчас едут по аравиям и штатам. В чём проблема?
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:48
Похоже что Бартамеу агент Переса,он реально разваливает Барселону
Ну впринципе молодец!
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 14:13
Так устроено человечество. Деньги портят многих. А уж если к деньгам добавить - Власть. Мало кто устоит.
d_fincher
d_fincher
вчера в 13:59, ред.
Раньше читал о том, как Реал поступал со своими легендами и ужасался. Самый яркий случай - с Раулем. Почему-то казалось, что Барса не такая, что они "семья", единое целое - пусть это немного и сектански выглядело со стороны.

А теперь в новостях пишут, что клуб всеми способами мешает Месси уйти. Что легенды клуба уволены, а с ними даже не поговорили, не сказали в глаза. Что команда внутри полностью игнорирует ситуацию с несколькими игроками. Еще вчера они пели о том, что Лео гений - а теперь они молчат. А уж болельщики.... болельщики разделились и устроили цирк.

Барса поступает со своими игроками не лучше Реала. Всё это пиар - про "семью" - там, где деньги, нету искренних чувств и ценностей. Крайне редко.
Tasso su un bastone
Tasso su un bastone ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 13:48
    Tasso su un bastone
    Tasso su un bastone
    вчера в 13:47
    Гнома свергли и рабы, получив свободу, разбегаются.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 13:20
    Если Юве подпишет Суарес, да ещё и бесплатно то это будет сильно..
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 13:12
    Чёрная пятница в Барселоне)
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    вчера в 13:04
    Жаль Ливерпуль не вернул Суареса домой
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