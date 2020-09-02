«Зениту» не понравился лимит «8+17». Квоту на легионеров снова пересмотрят

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вчера, 16:00

Формула с восемью легионерами предсказуемо навредила чемпиону. Детали – на «Соккер.ру»

Не лимит воспитал молодежь

Какое отношение к Сафонову, Максименко, Дивееву, Карпову, Евгеньеву, Марадишвили, Кучаеву, Чалову, Облякову, Умярову, Уткину, Сулейманову, Рыбчинскому, Магкееву, Соболеву или Глушенкову имеет старый или новый лимит? Никакого, как не имел к поколениям Миранчуков или Дзюбы.

Разговор, что только благодаря лимиту российские клубы вкладывали деньги в академии – бред. Во-первых, траты на школы не самые высокие почти у всех, маленький процент от бюджета. Во-вторых, а как иначе? Любой клуб строит свою академию, закон футбола.

Готовые таланты всегда в основе. Одновременно речь о банальной смене поколений, поэтому пошла своя молодежь. Гильерме, Семенов, Жирков или Дзюба немолодые уже, а Игнашевич, Денисов, Березуцкие, Самедов и Кержаков завершили карьеры. Не лимит стал причиной.

Полное снятие ограничений создаст в РПЛ реальный рынок, но этого панически боятся «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». Ведь может выйти так, что за 20 млн евро в год Карпин соберет в «Ростове» чемпионский состав из одних легионеров, а в Санкт-Петербурге не справятся за 220 млн евро, нюхая угловые флажки.

Также полная отмена лимита невозможна, ведь его привязали к политике «импортозамещения». Но лимит «8+17» взялся от фонаря в последний момент, ведь только его одобрили, другие формулы ранее забраковали.

«Зенит» сильно разволновался

После перехода на схему с восемью легионерами в заявке первым вред ощутил Семак. По-хорошему «Зенит» провалил два матча подряд с «Динамо» и «Локомотивом». Неважно сыграл против «Ротора», средне – против «Ростова», чуть лучше – против ЦСКА , но уже не 0:4 выиграл.

Суммарная оценка за все туры – второе место после «Спартака». Что могут сделать, чтобы короткая серия, удобно разорванная матчами сборных, не привела к провалу в ЛЧ ? Семак ссылался на то, что не может поставить всех легионеров в основу, объясняя поражения прошлого сезона, а теперь скажет, что восьми иностранцев мало.

Сантос, Малком, Ловрен, Азмун, Дриусси, Барриос и Ракицкий – железная основа, но это уже 7 человек. Восьмой – бесполезный пока Ригони. Но дальше вмешиваются травмы и дисквалификации. Ерохин и Сутормин в ЛЧ не спасут. А если одновременно в еврокубках не смогут сыграть Ловрен и Ракицкий, то в центре защиты будут Дзюба и Тимощук?

Новый лимит категорически не подходит «Зениту», а поскольку у них прямой доступ к Дюкову – пошли разговоры, что «ведущие клубы РПЛ » лоббируют новую схему. Но тут важно разобраться, реально ли все «за» или петербуржцы хотят убедить, что остальные с ними согласны?

«8+17» помешает в Европе

«Зениту» в идеале нужно расстаться с Ригони и заполучить двух легионеров, лучше – троих. Но даже у чемпионов нет административного ресурса, чтобы резко изменить закон. Но для работы на двух фронтах восьми легионеров мало, в шестом туре все ползали полем, основы у каждого богатого клуба нормальные, а вот резерв – так себе, особенно по меркам ЛЧ и ЛЕ .

Сразу об этом говорили. Хотя предыдущий лимит был еще хуже, поэтому отмахнулись от «10+15» или даже «10+17», ведь заявки шире, чем 25 человек. Но сейчас видно, что восьми человек многим клубам будет в итоге мало. Один легионер надолго вылетел из-за травмы, второй не в форме – остается шесть.

Становится хуже, чем было, ведь раньше одного сильного иностранца мог подменить другой, а теперь всех берут строго для основы. Предсказать форму игрока невозможно, так что гранды РПЛ , если захотели еще раз пересмотреть лимит, правы. Остается лишь спросить: где раньше были и почему такие нерешительные?

Но одновременно не нужно никакого отката к семи легионерам одновременно ради 12 в заявке. Хватит меньшего количества, и российские футболисты не пропадут – их завышенным контрактам новый лимит не стал помехой. Ведь «Зенит» прав, что у схемы с 8 легионерами есть побочные эффекты.

В Санкт-Петербурге говорят, что Осипенко из «Ростова» оценили по стоимости Ловрена. А взять дешевого иностранца в резерв не могут, ведь нужен легионер в атаку, раз Кокорина перехватил «Спартак», а Ригони не второй Данни. В «Зенит» вкачивают столько, что глупо провалить сезон из-за неумного лимита.

При этом правила обходят постоянно. Бразильцы – россияне. Казахи не иностранцы, а узбеки – легионеры. Белорусы – нет, украинцы – да. Логики нет, никто не думает о развитии футбола, нет открытия спортивных школ в регионах, программы воспитания педагогов, контроля расходования государственных денег в клубах на юношеский сектор. Но «детям лимита» платят щедро.

И как прикажите обойти португальцев в таблице коэффициентов УЕФА , если ничего из предыдущего абзаца не сделали, а новый лимит остается благом для агентов и бездельников? Неслучайно предложили «10+20», заявка состоит из 27-30 человек. В прошлом сезоне «Зенит» использовал 28 человек, а «Спартак» — 34 футболиста.

Люди, которые предлагают добиваться успехов в РПЛ и Европе, имея в заявке 8 легионеров, половину которых легко потерять в лазарете и после удалений по ходу сезона, не разбираются в футболе. Фанатам нужны не лозунги, а реальные шаги по развитию детско-юношеского футбола. И нужна успешная игра.

Если ее обеспечат Влашич, Малком, Жиго, Вандерсон, Кангва, Кварацхелия, Нобоа, Сантос, Кабелла, Деспотович, Крыховяк и Ларссон, то это вообще никак не пересекается с темой сборной. Черчесову нужно 23 человека, в РПЛ за сезон играет 500. Даже если забить все составы иностранцами, надо найти 20 человек из 300, ведь Черышев, Головин и Алексей Миранчук из топ-5.

В РФС предлагают потратить миллиарды евро из казны государства на завышенные зарплаты с трансферными суммами, сознательно обрезать шансы ведущих клубов в еврокубках, чтобы только сохранить «8+17»? Тогда авторы упрямой идеи – вредители.

Есть компромиссное решение

Хватит 10 легионеров в заявке при 8 одновременно на поле. Почему не 12 и 7 в основе? А будет 5 легионеров на лавке, это глупо. Причем учтите, что изначально говорили о «10+15»! Впрочем, есть и альтернативный взгляд на проблему. Пока новый лимит испугал лишь «Зенит» — у них проблемы, некем усилить игру и боятся четвертого места в ЛЧ .

У «Спартака» в основе 4 легионера. У ЦСКА будет где-то 5. У «Сочи» лишь 3 иностранца сразу, у Жоаозиньо российский паспорт. У «Динамо» полный набор легионеров, как у всех богатых клубов, но в основе будет 5-6. Похоже, на данный момент новый лимит стал проблемой «Зенита», который боится, что в новых условиях конкуренты сократят отрыв.

Даже если правила разрешают сразу ставить 8 иностранцев, то на практике все иначе. Тедеско доверял россиянам, как и Ганчаренко. Новиков каждого таланта из школы «Динамо», где сам работал, подтянет в основу, как только юный игрок будет готов. А легионеры в адекватном количестве нужны для развития лиги, всюду они есть.

Плюс надо зарабатывать, тот же Влашич в любой момент спасет ЦСКА от финансового коллапса. И конкуренция с приезжими важна, чтобы местные не зазнались. Только грамотный баланс сработает, так что в будущем в идеале увидим выход на «10+20» с восемью иностранцами на поле одновременно, чтобы и фактор травм учли, и в Европе были шансы, и сборная справилась без «обрусевших» из-за старого лимита бразильцев.

В России с десяток вратарей начали сезон лучше, чем Гильерме, но для Черчесова номер один – Маринато. Так что лимит никогда не был о сборной или развитии россиян, он помогает осваивать бюджеты, ведь гарантирует завышенные суммы трансферов и зарплаты. Но до чего же медленно доходит до клубов, РПЛ и РФС !