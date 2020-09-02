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«Зениту» не понравился лимит «8+17». Квоту на легионеров снова пересмотрят

вчера, 16:00
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Формула с восемью легионерами предсказуемо навредила чемпиону. Детали – на «Соккер.ру»

Не лимит воспитал молодежь

Какое отношение к Сафонову, Максименко, Дивееву, Карпову, Евгеньеву, Марадишвили, Кучаеву, Чалову, Облякову, Умярову, Уткину, Сулейманову, Рыбчинскому, Магкееву, Соболеву или Глушенкову имеет старый или новый лимит? Никакого, как не имел к поколениям Миранчуков или Дзюбы.

Разговор, что только благодаря лимиту российские клубы вкладывали деньги в академии – бред. Во-первых, траты на школы не самые высокие почти у всех, маленький процент от бюджета. Во-вторых, а как иначе? Любой клуб строит свою академию, закон футбола.

Готовые таланты всегда в основе. Одновременно речь о банальной смене поколений, поэтому пошла своя молодежь. Гильерме, Семенов, Жирков или Дзюба немолодые уже, а Игнашевич, Денисов, Березуцкие, Самедов и Кержаков завершили карьеры. Не лимит стал причиной.

Полное снятие ограничений создаст в РПЛ реальный рынок, но этого панически боятся «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». Ведь может выйти так, что за 20 млн евро в год Карпин соберет в «Ростове» чемпионский состав из одних легионеров, а в Санкт-Петербурге не справятся за 220 млн евро, нюхая угловые флажки.

Также полная отмена лимита невозможна, ведь его привязали к политике «импортозамещения». Но лимит «8+17» взялся от фонаря в последний момент, ведь только его одобрили, другие формулы ранее забраковали.

«Зенит» сильно разволновался

После перехода на схему с восемью легионерами в заявке первым вред ощутил Семак. По-хорошему «Зенит» провалил два матча подряд с «Динамо» и «Локомотивом». Неважно сыграл против «Ротора», средне – против «Ростова», чуть лучше – против ЦСКА, но уже не 0:4 выиграл.

Суммарная оценка за все туры – второе место после «Спартака». Что могут сделать, чтобы короткая серия, удобно разорванная матчами сборных, не привела к провалу в ЛЧ? Семак ссылался на то, что не может поставить всех легионеров в основу, объясняя поражения прошлого сезона, а теперь скажет, что восьми иностранцев мало.

Сантос, Малком, Ловрен, Азмун, Дриусси, Барриос и Ракицкий – железная основа, но это уже 7 человек. Восьмой – бесполезный пока Ригони. Но дальше вмешиваются травмы и дисквалификации. Ерохин и Сутормин в ЛЧ не спасут. А если одновременно в еврокубках не смогут сыграть Ловрен и Ракицкий, то в центре защиты будут Дзюба и Тимощук?

Новый лимит категорически не подходит «Зениту», а поскольку у них прямой доступ к Дюкову – пошли разговоры, что «ведущие клубы РПЛ» лоббируют новую схему. Но тут важно разобраться, реально ли все «за» или петербуржцы хотят убедить, что остальные с ними согласны?

«8+17» помешает в Европе

«Зениту» в идеале нужно расстаться с Ригони и заполучить двух легионеров, лучше – троих. Но даже у чемпионов нет административного ресурса, чтобы резко изменить закон. Но для работы на двух фронтах восьми легионеров мало, в шестом туре все ползали полем, основы у каждого богатого клуба нормальные, а вот резерв – так себе, особенно по меркам ЛЧ и ЛЕ.

Сразу об этом говорили. Хотя предыдущий лимит был еще хуже, поэтому отмахнулись от «10+15» или даже «10+17», ведь заявки шире, чем 25 человек. Но сейчас видно, что восьми человек многим клубам будет в итоге мало. Один легионер надолго вылетел из-за травмы, второй не в форме – остается шесть.

Становится хуже, чем было, ведь раньше одного сильного иностранца мог подменить другой, а теперь всех берут строго для основы. Предсказать форму игрока невозможно, так что гранды РПЛ, если захотели еще раз пересмотреть лимит, правы. Остается лишь спросить: где раньше были и почему такие нерешительные?

Но одновременно не нужно никакого отката к семи легионерам одновременно ради 12 в заявке. Хватит меньшего количества, и российские футболисты не пропадут – их завышенным контрактам новый лимит не стал помехой. Ведь «Зенит» прав, что у схемы с 8 легионерами есть побочные эффекты.

В Санкт-Петербурге говорят, что Осипенко из «Ростова» оценили по стоимости Ловрена. А взять дешевого иностранца в резерв не могут, ведь нужен легионер в атаку, раз Кокорина перехватил «Спартак», а Ригони не второй Данни. В «Зенит» вкачивают столько, что глупо провалить сезон из-за неумного лимита.

При этом правила обходят постоянно. Бразильцы – россияне. Казахи не иностранцы, а узбеки – легионеры. Белорусы – нет, украинцы – да. Логики нет, никто не думает о развитии футбола, нет открытия спортивных школ в регионах, программы воспитания педагогов, контроля расходования государственных денег в клубах на юношеский сектор. Но «детям лимита» платят щедро.

И как прикажите обойти португальцев в таблице коэффициентов УЕФА, если ничего из предыдущего абзаца не сделали, а новый лимит остается благом для агентов и бездельников? Неслучайно предложили «10+20», заявка состоит из 27-30 человек. В прошлом сезоне «Зенит» использовал 28 человек, а «Спартак» — 34 футболиста.

Люди, которые предлагают добиваться успехов в РПЛ и Европе, имея в заявке 8 легионеров, половину которых легко потерять в лазарете и после удалений по ходу сезона, не разбираются в футболе. Фанатам нужны не лозунги, а реальные шаги по развитию детско-юношеского футбола. И нужна успешная игра.

Если ее обеспечат Влашич, Малком, Жиго, Вандерсон, Кангва, Кварацхелия, Нобоа, Сантос, Кабелла, Деспотович, Крыховяк и Ларссон, то это вообще никак не пересекается с темой сборной. Черчесову нужно 23 человека, в РПЛ за сезон играет 500. Даже если забить все составы иностранцами, надо найти 20 человек из 300, ведь Черышев, Головин и Алексей Миранчук из топ-5.

В РФС предлагают потратить миллиарды евро из казны государства на завышенные зарплаты с трансферными суммами, сознательно обрезать шансы ведущих клубов в еврокубках, чтобы только сохранить «8+17»? Тогда авторы упрямой идеи – вредители.

Есть компромиссное решение

Хватит 10 легионеров в заявке при 8 одновременно на поле. Почему не 12 и 7 в основе? А будет 5 легионеров на лавке, это глупо. Причем учтите, что изначально говорили о «10+15»! Впрочем, есть и альтернативный взгляд на проблему. Пока новый лимит испугал лишь «Зенит» — у них проблемы, некем усилить игру и боятся четвертого места в ЛЧ.

У «Спартака» в основе 4 легионера. У ЦСКА будет где-то 5. У «Сочи» лишь 3 иностранца сразу, у Жоаозиньо российский паспорт. У «Динамо» полный набор легионеров, как у всех богатых клубов, но в основе будет 5-6. Похоже, на данный момент новый лимит стал проблемой «Зенита», который боится, что в новых условиях конкуренты сократят отрыв.

Даже если правила разрешают сразу ставить 8 иностранцев, то на практике все иначе. Тедеско доверял россиянам, как и Ганчаренко. Новиков каждого таланта из школы «Динамо», где сам работал, подтянет в основу, как только юный игрок будет готов. А легионеры в адекватном количестве нужны для развития лиги, всюду они есть.

Плюс надо зарабатывать, тот же Влашич в любой момент спасет ЦСКА от финансового коллапса. И конкуренция с приезжими важна, чтобы местные не зазнались. Только грамотный баланс сработает, так что в будущем в идеале увидим выход на «10+20» с восемью иностранцами на поле одновременно, чтобы и фактор травм учли, и в Европе были шансы, и сборная справилась без «обрусевших» из-за старого лимита бразильцев.

В России с десяток вратарей начали сезон лучше, чем Гильерме, но для Черчесова номер один – Маринато. Так что лимит никогда не был о сборной или развитии россиян, он помогает осваивать бюджеты, ведь гарантирует завышенные суммы трансферов и зарплаты. Но до чего же медленно доходит до клубов, РПЛ и РФС!

Пока сам «Зенит» не потерял Дриусси, пока не загоняли Азмуна и не сыграли без Ракицкого разок – не заметили, что их предупреждали. Восьми легионеров мало для заявки клуба из еврокубков, двенадцати – много, десяток с ограничением на выход в основе до восьми в РПЛ – золотая середина.

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NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ RTS-25 (раскрыть)
сегодня в 09:33
Менталитет наших игроков в эру лимита простой: "Получать побольше, играть поменьше"
Сколько было таких перспективных?
Из-за лимита Зенит скупал пачками этих "перспективных"
И что вышло? Им дали шанс показать себя, а они сдулись, деньги для них стали важнее
Лимит зло. Из-за лимита игроки оценивают есть ли у них шанс играть, и сколько денег можно запросить
Без лимита они будут вынуждены бороться за место на поле и оклад побольше. И от этого выигрывает сам игрок, ведь в условиях конкуренции развитие идет быстрее, чем в условиях лимита, где тебя и так выпустят
yasukuni
yasukuni ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 05:21
Естессно, кто еще кроме выгребной ямы имени Дюкова может правила чемпионата водокачки прямо на ходу поменять? Они ведь сделают это буквально за неделю, к началу еврокубков.
LOpp
LOpp
вчера в 23:29
А что ещё Зениту не нравится?
RTS-25
RTS-25
вчера в 23:29
А гражданам России, Великой России, есть место в российском чемпионате?
Три и не больше должно быть иностранца. Но иностранцы с хорошим опытом игры. Например, Златан и Суарес принесут пользы больше, нежели никому не известная "будущая надежда".
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 22:52
Единственный результат лимита - завышенные з/п, стоимости трансферов и низкий профессионализм детей лимита.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:47, ред.
— Идея с расширением числа легионеров до 12 в заявке прежде всего вызвана тем, что клубам хочется сыграть успешно на международном уровне, где, к сожалению, наши успехи не так велики, — сказал "Известиям" Кирьяков. — В последнее время там сплошь одни разочарования. Так что в какой-то мере это оправданно. Думаю, в виде исключения можно попробовать это сделать. Но не знаю, как это будет выглядеть по отношению к другим клубам. Тут надо всем прийти к какому-то единому знаменателю, сесть и обсудить вопрос, чтобы это не затрагивало интересы клубов из середины и нижней части турнирной таблицы. Наверняка кто-то будет против, потому что богатые клубы, которые могут себе позволить такие трансферы, в этом плане получают преимущество.
Так богатые клубы и в АПЛ и в Италии и в Испании все имеют преимущества но там никто не стонет как это делает господин Иванов из Урала, а сам за последние два дня подписал иностранцев допустим в том же Зените если будет много легов то там не будет Ерохина или Сутормина которые сидят на лавке и зря получают деньги и тода им придётся перейти в тот же Урал или Ротор и будут играть и будет всем польза
pachkevi4
pachkevi4 ответ ekliziast (раскрыть)
вчера в 22:01
много легов в химках,роторе,арсенале,уфе...?В конце концов в ФНЛ проявляйся.Ну так где игроки?Кто им не дает играть?Играй хоть удавись.Просто головы маленькие и ноги кривые..Хоть полностью запрет введи,но если Бог не дал...
pachkevi4
pachkevi4 ответ ekliziast (раскрыть)
вчера в 21:10
в советские времена,друже,и в Европе были лимиты.Почитай историю.Например,в Италии с 1963 по 1980 вообще был запрет на легионеров.И в таблице коэф. Италия занимала место ниже 10-ки.Так что...
ekliziast
ekliziast ответ Pashok00786 (раскрыть)
вчера в 21:08
Глупости не пиши.Дело не в неграх или россиянах . Если не давать играть своим , то они и не будут играть.Проще купить иностранцев , если конечно есть деньги. У газпрома их валом , потому им и надо много легов.
Pashok00786
Pashok00786 ответ ekliziast (раскрыть)
вчера в 20:58
Тогда чемп России скатится еще ниже...в футбол должны играть те кто умеет играть ...если негр играет лучше то он должен играть а не русский ...если русский хочет играть пусть станет лучше негра....это называется конкуренция...в совецкое время игроки были лучше так как были развиты футбольные и тренерские школы..сейчас этого нет...убери легов и россеяне играть лучше не станут только хуже...осознайте это уже...
cska1948
cska1948
вчера в 20:30
Я ещё бы понял смысл увеличения числа легионеров если бы наши клубы в ЛЧ реально боролись за выход в финал. Но даже если в заявке будут ВСЕ 25 иностранных игроков выход в финал ЛЧ нам НЕ грозит! Почему? Вспомните: Кавани к нам не поедет!" С тех пор наш чемпионат привлекательней для игроков мирового уровня НЕ стал! А без них в ЛЧ рассчитывать на успех бессмысленно.
ekliziast
ekliziast
вчера в 19:18
Я считаю , что лимит надо отменить , совсем. Ни одного иностранца недолжно быть ни в одной команде. Чемпионат России , пусть играют россияне и граждане ТС.В советское время не было легионеров и СССР в рейтинге был всегда в десятке , а сейчас ?Платить игрокам так,как средняя по стране. Одарённые будут получать больше , или перейдут топ клубы. В 90е в Европе играли не менее пятидесяти игроков , а с лимитом 3.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:05
Бояре нашлись. Петра на них нет).
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ sn_spb (раскрыть)
вчера в 18:59
Точно!Я вообще про "нюхая угловые флажки" не понял юмора.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ KamazOMvMOZG (раскрыть)
вчера в 18:58
    Pashok00786
    Pashok00786
    вчера в 18:37
    Я уже год говорю и вся футбольная соображающая общественность что лимит это ЗЛО...убивает конкуренцию ...из-за него и наши зная свою не заменимость наченют лениться...ЛИМИТ НУЖНО ОТМЕНИТЬ
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    вчера в 18:27
    Ждите дамы и господа к новому году отмену))) Дюков сделает как нужно выгоднее и лучше нашему великому зениту.
    sn_spb
    sn_spb
    вчера в 18:04, ред.
    У меня из глаз кровь пошла. Горин всегда не любил Зенит. Но это: "Ведь может выйти так, что за 20 млн евро в год Карпин соберет в «Ростове» чемпионский состав из одних легионеров, а в Санкт-Петербурге не справятся за 220 млн евро, нюхая угловые флажки."
    Горин остановись ....
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 18:03, ред.
    Семак ратующий за отмену лимита лучше бы подумал, что такого слабого тренера как он могут тоже поменять на легионера...если вся основа будет из иностранцев зачем им российский тренер да еще и нулевой?)...
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ An Jo (раскрыть)
    вчера в 17:57
    Чего? Фору кому деревенским школам? да и говорил я вообще о другом. Давай возьмём Анжи, если как ты говоришь, что там отличная школа, так почему тогда покупали третьесортных легов, а своих в состав не брали?
    andreika20133
    andreika20133
    вчера в 17:55
    Интересно как поставлен вопрос автором-------"""пошли разговоры, что «ведущие клубы РПЛ» лоббируют новую схему.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1201265/malkom-zenit""" Ведущие клубы лоббируют а статейка про Зенит. И Зенит вроде как в некрасивом виде представлен. Но почему не все остальные ведущие клубы ????
    An Jo
    An Jo ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 17:48
    у анжи своя школа, которая даст фору многим.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    вчера в 17:48
    Если провалят ЛЧ, то лимит изменят, но не в этом основная причина побед и поражений оного
    KamazOMvMOZG
    KamazOMvMOZG
    вчера в 17:45
    Легионеров нужно макс 4 человека на поле, а в команде не больше 5-6.
    Если не начать серьезно реформировать, то и футбола у нас так и дальше никогда не будет!
    Будем вечно молится то на Смоловых то Кокориных, а они играть как им вздумается.
    Андрей Негодин
    Андрей Негодин
    вчера в 17:41
    это ппц , все играют одинакова при одном лимите , но семак тренер не какой это видно, не может команду подготовить и надо сразу пересмотреть лимит , позор семаку
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 17:40
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      вчера в 17:35
      Следующим требованием Зенита (Газпром) будет убрать из всех регламентов и даже регламента УЕФА о наличии собственных академии!
      Зачем свои воспитанники, если бабла завались и можно сразу накупить игроков на несколько составов!
      СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
      СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
      вчера в 17:25
        beloff
        beloff
        вчера в 17:12
          zenit_forever2014
          zenit_forever2014
          вчера в 16:48
          Зенит? Да вы шутите....только мы против цирка....я думаю куда больше адекватных людей в нашем чемпионате. Лимит зло, которое мешает всем. А почему тогда все паспортами стали раскидываться....лимит убивает российский футбол.
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