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Рамос рвётся к мировому рекорду. Футболисты с наибольшим количеством матчей за сборную

вчера, 10:21
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник
Буффон Джанлуиджи
Буффон Джанлуиджи
Вратарь
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Через годик-другой Серхио возглавит рейтинг.

Футболисты, перевалившие за сотню матчей в футболке национальной сборной, заслуживают уважения, ведь это красноречивое доказательства класса, подтвержденного стабильностью на длительном временном отрезке. К примеру, в отечественном футболе только пять таких примеров: Олег Блохин — единственный супергвардеец сборной СССР, а в футболке российской команды чаще всех выходили Василий Березуцкий (101 матч), Игорь Акинфеев (111), Виктор Онопко (108) и Сергей Игнашевич (127).

А вот мировой «список 100+» включает на сегодняшний день 519 фамилий — всех невозможно запомнить, здесь у каждой страны свои герои. Больше всего национальных гвардейцев у Саудовской Аравии и США — по 17 футболистов, перешагнувших отметку в 100 матчей за сборную. Впечатляет! Любопытно, что в топ-10 не нашлось места «звездно-полосатым», а представитель Саудовской Аравии всего один. Первые четыре места в десятке достались выходцам из арабского мира:

1. Ахмед Хасан (Египет) — 184 матча

2. Ахмед Мубарак (Оман) — 179

3-4. Мохамед Аль-Деайя (Саудовская Аравия) — 178

3-4. Бадер Аль-Мутава (Кувейт) — 178

5. Клаудио Санчес (Мексика) — 177

6-7. Джанлуиджи Буффон (Италия) — 176

6-7. Хусам Хасан (Египет) — 176

8. Амер Шариф (Иордания) — 173

9. Серхио Рамос (Испания) — 172

10. Иван Уртадо (Эквадор) — 168

Уверен, половина фамилий из этого списка ни о чем не говорят читателю, который не обременяет себя периодическим чтением справочников и запрятанных на периферии «Википедии» статей. Да и при всем уважении к футболистам из Египта, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта и Иордании есть большие вопросы к уровню турниров, в которых они набивали статистику.

Впрочем, всё зависит от точки зрения, да и вряд ли стоит мешать всех в одну кучу. Между двумя лидерами огромная пропасть: Ахмед Хасан — четырехкратный победитель Кубка Африканских Наций, а у его ближайшего преследователя Ахмеда Мухамеда спорная клубная карьера в Саудовской Аравии и Катаре, зато много-много матчей за слабую сборную Омана.

Международные карьеры обоих Ахмедов длились по 16 лет с хвостиком, а самый долгоиграющий в представленной десятке, да и вообще в истории — Иван Уртадо. Между первым и последним матчем эквадорца за сборную прошло 22.5 года. А вот футболисту из Ямайки Дюрранту Брауну и корейцу Ким Хо Гону хватило шести лет, чтобы войти в список «100+». В разных конфедерациях неодинаковый подход к составлению календаря, да и уровень футбола разный, поэтому после знакомства с мировыми лидерами концентрируемся на европейских. Здесь звездные фамилии и великие чемпионы вперемешку с национальными героями:

1. Джанлуиджи Буффон (Италия) — 176 матчей

2. Серхио Рамос (Испания) — 172

3-4. Икер Касильяс (Испания) — 167

3-4. Виталий Астафьев (Латвия) — 167

5. Криштиану Роналду (Португалия) — 164

6. Мартин Рейм (Эстония) — 157

7. Лотар Матеус (Германия) — 150

8. Андерс Свенссон (Швеция) — 148

9. Робби Кин (Ирландия) — 146

10. Анатолий Тимощук (Украина) — 144

Джанлуиджи Буффон — лидер среди европейцев, но итальянский голкипер после двух десятилетий в «Скуадре Адзурре» завершил международную карьеру, зато продолжают играть за свои сборные Серхио Рамос и Криштиану Роналду. Для защитника сборной Испании вчерашний матч против Украины стал 172-м в футболке «Красной Фурии», а еще Серхио забил свои 22-й и 23-й голы за сборную Испании.

По количеству матчей Рамос уже уверенно лидирует среди соотечественников, а среди действующих игроков у него нет достойных конкурентов. При этом защитник ворвался в топ-10 бомбардиров сборной Испании за всю историю: благодаря голам в ворота Андрея Пятова капитан мадридского «Реала» обошел Хулио Салинаса и сравнялся с Альфредо Ди Стефано. Следующие цели защитника-бомбардира: Эмилио Бутрагеньо (26 голов), Фернандо Морьентес (27) и Фернандо Йерро (29).

Но сейчас речь не о результативных подвигах Рамоса, о которых уже сложены легенды, а о его великолепной международной карьере, у которой есть все шансы стать самой выдающейся в мировом футболе. Серхио осталось всего лишь 12 матчей до мирового рекорда Ахмеда Хасана, причем испанец сейчас мог расположиться уже вплотную к лидеру, если бы его не притормозила 10-месячная пауза в международном футболе из-за пандемии, в том числе перенос Евро-2020.

В иные годы Серхио играл по 16-17 матчей за «Красную Фурию», так что от мирового рекорда его отделяет всего ничего. А если учесть физическое состояние Рамоса, отсутствие серьезных травм по ходу карьеры, далеко не критический возраст для защитника (34 года) и желание продолжать, мы смело можем предположить, что Серхио станет первым футболистом в истории мирового футбола, который доберется до отметки 200 матчей за национальную сборную.

Шансы есть и у Криштиану Роналду, но португалец на год старше, матчей у него меньше, да и заточен КриРо скорее на рекорд по голам: ему осталось забить 10 мячей за сборную Португалии, чтобы достать Али Даеи. Наверняка среди читателей «Соккер.ру» найдется немало тех, кто искреннее пожелает Рамосу и Роналду достичь своих целей и возглавить международные списки гвардейцев и бомбардиров соответственно. Не так ли?

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:05
Отличный игрок, лидер и капитан команды!
Hamman
Hamman ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 16:02

Смотри на руки, кто кого держит
Parvizio
Parvizio
вчера в 14:43
Рамос мразь
prinzЫп
prinzЫп ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 14:18
Отвечу так, хотя уже написал, что ДА, иногда он играет грязновато и даже чуть подленько, НО...........
1. В современном футболе, миллиард таких случаев, просто футболисты играющие так же, или намного хуже Рамоса, не так известны, потому и не говорят о них.
2. Если бы Рамос не играл ТАК, как он играет, то это был бы НЕ Рамос, а какой-нибудь Семёнов, из-за которого вчера сборная России получила 2 гола и чуть не сыграла в ничью.
3. Если бы Рамос не играл ТАК, то его бы давно не было бы в Реале и тем более в сборной Испании.....
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 13:53
Рамос мразь мирового футбола!
neukomm
neukomm ответ NGYRZ (раскрыть)
вчера в 13:51
Я и говорю, что он не настолько грязный, насколько подлый. Тоже в одной из ЛЧ ему, якобы, попали ему по лицу, так он такую трагедию разыграл для удаления соперника, хотя касания даже не было, Рамос специально симулировал. Если б тогда был Вар, его бы самого удалили. И таких случаев очень много. Довольно мерзкое поведение, и это не игровые эпизоды, это именно преднамеренный подлог.
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 13:26
Живая Легенда мирового футбола!
neukomm
neukomm ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 12:41
Высокоинтеллектуальный ответ, чё уж
NGYRZ
NGYRZ ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 12:38
Что там вспоминать та? обычный игровой эпизод падения в борьбе за мяч, коих бывают тысячи в футболе каждый день, в котором Салах просто неудачно преземлился на руку и повредил её.
Салах в след.сезоне сам чуть ноги не оторвал сопернику, пытаясь выбить мяч, но никто не говорит, что он грязный игрок!

Рамос не грязный игрок, он просто не успевает в игровых моментах и фолит вот и все.

Грязный игрок, это Диего Коста, но никак не Рамос.
vinyardrip
vinyardrip ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 12:29
Грязно и подло играют судьи. Не нра резалт? Ну сорки , чё уж
neukomm
neukomm ответ prinzЫп (раскрыть)
вчера в 12:16
Он играет не просто грязно, но часто подло. Вспомнить ЛЧ против Ливерпуля. Ставить его в пример как порядочного и честного футболиста не получится. Но как боец и профессионал - да.
Agamaga
Agamaga
вчера в 11:51
Всем желаю достичь своих целей, благородных!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:25
Дат рамос-легенда, когда он уйдёт тяжело будет сборной и реалу заменить его
prinzЫп
prinzЫп
вчера в 11:05, ред.
Это верно! Если честно, то я никогда не был болельщиком сборной Испании, или фанатом Серёги (Рамоса), но мне всегда нравился Реал Мадрид и соответственно знаю игроков этого клуба. Помню Рамоса ещё совсем молодым, когда появился "на горизонте" Реала и сборной Испании. Играл он грязновато, но всегда был классным игроком. Сейчас уже заматерел, уже МУЖЧИНА и хоть иногда и проскакивают огрехи юности (играть грубовато), но играет очень стабильно. Профессионал на 100%!!
Что касается КриРо, то он действительно великий и великолепный игрок! Мне нравился МЮ и помню его появление в этом клубе. Его манера игры многим не нравилась (и до сих пор есть такие), но то, во что превратился этот парень, это мягко говоря....впечатляет... И сейчас, несмотря на возраст, он практически лучший нападающий и футболист в мире! Это все благодаря постоянным тренировкам до 10-го пота и желанием усовершенствоваться ещё и ещё. Такими людьми (игроками, футболистами) как Роналду и Рамос, можно только восхищаться! Уважения, футбольного долголетия обоим, удачи, побед и крепкого здоровья!!
u8uhdfkk3dc5
u8uhdfkk3dc5
вчера в 10:52
Удачи тебе, костолом и рональде
Ведь вы судьбы матчей вершите,
Поменьше горчичников, больше пенальти
И прочих судейских ошибок.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 10:27
Рвись, Рамос!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:25
Рамос древний,ему ли не бить такие рекорды!
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