Карасева приговорили к дерби ЦСКА – «Спартак». Арбитраж превратили в ТВ-шоу

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вчера, 20:30

«Соккер.ру» констатирует – фрик-шоу раскрутили, в РПЛ остался один судья в более или менее нормальной форме.

Новые веяния времени

Судя по популярности сценарных талант-шоу и «реалити», эту жвачку для ума и отвлечения от проблем употребляют миллиарды жителей планеты. Фрик-шоу в стиле трэш-ток есть в каждой стране. Фекалий таких навалом, где-то о выборе женихов, где-то – о политике, где-то – о криминале.

И по форме вся коммуникация с болельщиками и клубами по теме судейства, а также сама работа арбитров РПЛ в новом сезоне построена по принципам шоу. Дешевого, непритязательного, низкопробного шоу с элементами фарса. Но такие форматы вечные, они работают, чтобы отвлекать от реальных проблем.

В чем принцип? Вывалить на вас такое количества отходов, что не останется возможности думать об их запахе и качестве продукта. Вроде бы так было всегда, телевизор на фоне, как в 90-х. Тут как с проваленными специальными операциями – начинается публикация десятков версий, чтобы заболтать очевидную и логичную причину.

Обратите внимание, что оценки арбитров со стороны РФС тоже менялись постоянно. Егоров признавал ошибки быстро, Кашшаи уже со скрипом, после долгой паузы. Также чиновники пошли в атаку, обвиняя фанатов, журналистов и клубы. Ну да, это фанаты правила не читали, силой мысли заставляют рефери ошибаться постоянно.

Сюжеты для судейских фрик-шоу

А есть отрезки, когда сидят тихо, извиняются перед командами за глаза. Сюжетов набралось на целый сезон фрик-шоу:

- два известных арбитра в первом же туре сделали все, чтобы «Спартак» не взял три очка в матче против «Сочи». Мягко говоря, их работа смотрелась подозрительно;

- в РФС погнали рефери на полиграф. Предмет из ток-шоу, ведь такой же бесполезный. Еськова и Казарцева спрашивали о разном и фактически двух слили;

- комментатор той игры устроил истерику в эфире вместо четкого разбора эпизодов по букве закона и был отправлен в отпуск, а в ответ получил письмо от матери рефери. Взрослый мужчина спрятался за мамину юбку, словно малыш;

- в первом туре «Ротор» получил незаконный гол в матче против «Зенита». Но на фоне скандала в игре «Спартака» ту грубую ошибку помощника рефери успешно заболтали. Подумаешь, еще одна ошибка – вот такую мысль вселяют, что ошибаются все, везде и всегда, это новая норма;

- главным экспертом по судейству в сезоне стал человек, что вызвал Широкова на бой по правилам ММА . Это не значит, что арбитр Федотов не выдает правильные оценки по ряду эпизодов, но это снова фрик-шоу. Бывший судья мечтает стать звездой в СМИ , готов бить лицо футболисту, атаковавшему его коллегу;

- Игнатьева в первом туре сбил Гильерме, это был пенальти, хотя судья VAR и главный арбитр ошибались не только в одном показательном эпизоде. Слуцкому с порога показали, как будут работать с «Рубином», чтобы случайно не стал новым «Ростовом» и не занял «чужое» место в еврокубках;

- после скандалов в матчах «Спартака» увидели решения разных рефери уже в пользу москвичей. Характер судейства в матчах «красно-белых» изменился, так что разговоры о некомпетентности – бред. Как хотят – так и судят, и прекрасно понимают, куда ветер дует;

- «Краснодар» тоже имел право предъявить претензии рефери в ряде матчей на старте. Судья Турбин напринимал решений, что вынудили «горожан» реагировать – насчитали 11 спорных эпизодов в матче против «Урала». Как легко догадаться, реакции внятной не было;

- в РПЛ попросту не пользуются правилом о забегах в штрафную площадь посторонних игроков до исполнения пенальти, поэтому имеем целый ряд скандалов. Также рефери странно раздают красные карточки, уже несколько удалений отменили. Но эти эпизоды повлияли на судьбу матчей, снова бардак;

- про такие мелочи, как пенальти, причем в две стороны – как в игре «Ахмата» и ЦСКА , уже никто не обращает внимания. Хотя Талалаев прав, бороться дают далеко не все рефери, иногда показывают формализм, а иногда разрешают грубость. Одной линии поведения нет, а она должна быть по «духу игры», как любят говорить в УЕФА ;

- Кашшаи и Калошин – люди, что от имени футбольной власти могут комментировать работу рефери и отвечать за проколы, стали готовыми героями для плохого ток-шоу. Оба увиливают и не умеют объяснять нюансы в правилах. В 21 веке в РФС не догадались записать ролики с ликбезом по новым нюансам в правилах, поэтому каждый новый повод – скандал;

- Юрий Баскаков начал комментировать эпизоды и решения рефери в матчах РПЛ с видео на канале РФС ТВ – уже прогресс, но странным образом некоторые моменты обходят вниманием, просто не включая в обзор, а вот простые эпизоды вываливают, рассказывая, что «судья принял абсолютно верное решение»;

- Еськов приостановил карьеру, а Хачатурянц – председатель судейского комитета РФС , которого даже прочили на пост главы РПЛ (правильно, рефери ведь идеально работают, надо повысить человека), отстранил Казарцева, Сухого и Москалева от матчей РПЛ из-за грубых ошибок. Но кем их заменить, если никого не готовили?

Полиграф для проверки судей бесполезен

К сожалению, в российском футболе не существует института репутации. Значит, можно творить любую дичь, отсидеться, а потом тихо вернут, где был. Понятия – для себя, закон – для остальных. В принципе, арбитры этим и пользуются. Знают, что никакой полиграф не будет доказательством предполагаемой взятки или любой другой выгоды в суде.

Суда тоже не будет, поэтому Казарцева для проформы прогонять через ФНЛ , а потом после «очень успешных поединков без единой ошибки» рефери вернется в РПЛ . Почти все возвращались, кто правильно себя вел. Как это? Так, чтобы руководство было довольно, а на правосудие или клубы – плевать. На «Спартаке» показали, что умеют.

Обратите внимание, что вам также не сообщали одну важную деталь. Отвечали ли арбитры на допросах, отдавало ли им начальство приказы судить в пользу одной из команд? Такого вопроса не могло быть, ведь полиграф именно от РФС . Все отстранения, признания левых пенальти, красных карточек и прочие извинения постфактум не меняют систему. Подобное видим годами.

Только один рефери дорожит репутацией

Не доверяю ни одному рефери РПЛ , поскольку ни один не заслужил доверие стабильной работой. Однако если и выделять кого-то во время вакханалии, то это Карасев, как ни странно. Не хочется, чтобы он буквально через пару дней перечеркнул этот скромный комплимент, но со стороны кажется, что из всех арбитров только Сергею сейчас важна его репутация в глазах людей из УЕФА .

Кстати, у Карасева на международном уровне так себе имя, раз не доверяют большие матчи плей-офф ЛЧ . И на Евро-2020 вряд ли попадет, разве что снова будет негласная квота для стран-хозяев, как фактически случилось на ЧМ -2018. Но Сергей хотя бы достаточно умный, чтобы во времена, когда остальные пустились во все тяжкие, не варить запрещенные вещества в фургончике или в гараже.

Карасев старается, поэтому Федун, который этого рефери недолюбливает, точно понял логику назначения на дерби ЦСКА и «Спартака». На всю РПЛ один судья для больших игр. Причем, поскольку бывают объективно сложные эпизоды, Сергей тоже может совершить результативную ошибку. А поскольку доверие к арбитрам на нуле, то будет сложно доказать, что допустил ляп случайно.