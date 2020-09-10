«Эйбар» — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:32

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 1-го тура испанской Ла Лиги «Эйбар» — «Сельта». Поединок состоится 13-го сентября 2020 года.

«Эйбар»

«Эйбар» завершил прошлый сезон чемпионата Испании на четырнадцатой строчке в турнирной таблице. Зону вылета команда опередила на шесть очков, а на дистанции показала такие результаты: 11 побед, девять ничьих и восемнадцать поражений.

В домашних поединках «Оружейники» одержали восемь побед, при трех ничейных матчах, и восьми проигрышах.

«Сельта»

Для команды из Виго прошлый розыгрыш испанской Ла Лиги сложился очень нервозно. До последнего тура «Сельта» претендовала на понижение в классе, но все же сумела избежать вылета благодаря ничьей в матче с «Эспаньолом» (0:0).

По ходу турнира «Сельта» одержала только восемь побед, и потерпела пятнадцать поражений. Между тем, «Кельты» стали самой мировой командой чемпионата – шестнадцать ничьих.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эйбар» — 2.570

Ничья – 3.190

Победит «Сельта» — 3.020

Статистика

«Эйбар» проиграл только один из пяти последних домашних матчей в Ла Лиге.

У «Сельты» только одна победа в пяти предыдущих выездных поединках чемпионата Испании.

Две последних очных встречи соперников на стадионе «Эйбара» завершались в пользу хозяев.

Прогноз

На старте нового сезона «Эйбар» и «Сельта» не рассматриваются, как реальные претенденты на зону еврокубков в турнирной таблице Ла Лиги. Впрочем, при определенных раскладах обе команды могут проявить себя по ходу сезона.

У «Эйбара» лучше игра идет в домашних матчах, тогда, как «Сельта» часто терпит неудачи в гостях, пропуская много голов. Предлагаем взять ставку Ф1(0) с коэффициентом 1.806 в БК Pinnacle.