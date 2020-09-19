«Краснодар» победил 7:2, но играет с огнем. Похоже, Мусаев ошибся накануне Лиги чемпионов

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вчера, 10:00

«Соккер.ру» желает «быкам» пройти ПАОК , но огорчен, что речь о наборе футболистов без стратегии.

Почему «Краснодар» ни разу не был близок к чемпионству хотя бы так, как дважды за последние четыре сезона бедовый клуб «Спартак»? Потому что у москвичей был Каррера, а «быков» раньше тренировал Шалимов – один из слабейших наставников в истории РПЛ , а теперь на бровке юный тренер Мусаев.

О слабых наставниках можно продолжить разговор после 7:2 в Краснодаре, ведь «горожане» вынесли не столько «Химки» — коллектив симпатичный, дерзкий, а Гунько. Еще один «спартаковец», как и Шалимов, еще один человек, чья команда пропустила семь голов в РПЛ в 2020-м, как и Парфенов. Но у «Зенита» с уральцами извращенные отношения, а «Химки» кусались в Краснодаре.

И фанаты «быков» с опытом после 7:2 с аутсайдером задали ровно тот же вопрос, что справедливо поднял Уткин. Какой смысл в настолько эмоционально затратной победе накануне поединка против ПАОКа во вторник? Даже «Бавария», когда «Барселона» подставилась под 2:8, очень рисковала против «Лиона» — спасибо Нойеру и промахам «ткачей». Разгромы накануне важных матчей опасны, ведь составляют ложное представление о неуязвимости.

Хотя вчера увидели обычный «Краснодар», который допускал жесткие ошибки. И которому поставили судьей Лапочкина, чья бригада снова провалила матч, как и поединок «Рубина» и «Динамо». Арбитру нужно скинуть вес – ремарка уместная, ведь это вопрос не личной жизни, а профессии. Арбитр не успевает за эпизодами. Также у него слабые помощники. Элементарные эпизоды с офсайдами не могут разобрать без VAR . Без повторов бригада арбитров наделала бы глупостей.

А «Краснодар» правил свои ляпы во втором тайме, но увидели скорее развал «Химок» — Гунько не управлял командой, классика стиля «стадо» в защите, как в знаменитых позорных матчах «Спартака». Впрочем, российскому футболу сейчас важнее судьба «горожан». Им играть против ПАОКа, а не могут «Химки» убрать спокойно. Даже геометрия атак «горожан» была сомнительной – там нечем гордиться. Приложили усилия, чтобы уничтожить новичка лиги.

Да, да, уже слышали, что Лига чемпионов – всего три сложных домашних матча в группе, а РПЛ – целых пятнадцать, поэтому вторая важнее для «Краснодара». Но это оценка бизнесмена Галицкого, а не футбольного менеджера. Второй понял бы, что пока у «Краснодара» нет команды уровня группы ЛЧ – не будет стабильности. После 7:2 легко могут опозорить Россию в еврокубках против ПАОКа. А потом и в РПЛ огорчат без труда.

У «быков» непростой календарь – дважды ПАОК , «Сочи», «Динамо». Потом «Рубин», «Спартак» и «Ахмат». И в начале дикой серии умудрились выбросить кучу сил на разгром «Химок», которых могли убрать 3:0 до перерыва и отдыхать на поле. Победа «Краснодара» со счетом 7:2 не была аналогом того, что «Бавария» творила против «Барселоны». Или против «Шальке» вчера. Общий знаменатель есть – футболисты получали удовольствие от унижения соперников.

Но ключевая разница – Флик четко знает, что его подопечные повторят такой футбол. А Мусаев уверен, что против ПАОКа не будет еще одного выезда в Базель или Пирей, только дома? Так что скептический взгляд опытного Уткина оправдан историей футбола. И спорить тут не с чем, речь о допущении, что Мусаев ничего не контролирует, раз его команда может ломать слабых соперников только за счет волевых усилий. Но также отметим другой взгляд на победу 7:2.

Возможно, увидели перезагрузку в прямом эфире? Коллективу «Краснодара», который всегда создает моменты и куда реже может их реализовать, нужен был именно такой поединок. Им станет легче, они выдохнули. Обратите внимание, что адепты контроля мяча и атакующей игры за весь 2020-й год всего один раз до вчерашнего погрома забили больше трех мячей. Более того, в 18 играх до 7:2 у «горожан» сразу 13 поединков, в которых или не забивали (6 случаев), или отличались максимум дважды, причем иногда в день поражения, как против «Зенита».

«Краснодар» играет на атаку, но поскольку нет организованности – посмотрите на голы «Химкам», там хаос, а не хвастанье четкостью действий, как у «Баварии», то нет и стабильности. До «Ротора» и «Химок» с Карпиным и Ганчаренко были две ничьи. А «Уралу» проиграли. И впереди не «Спартак-3», а невероятно опасный ПАОК . Классический случай, когда хотелось бы ошибаться, но Мусаев ни разу за два с половиной года работы де-факто главным тренером «горожан» не показал, что является стратегом.

Ни трансферные кампании, ни выступления в еврокубках, ни работа с молодежью, ни внутренние соревнования и их конечные результаты не убедили, что человек умеет контролировать свою команду на дистанции. Даже вчера «Краснодар» сначала позволил «Химкам» отыграться с 2:0, а потом добивал, растрачивая силы накануне ключевого домашнего матча сентября – против команды, которая играет в стиле, что не подходит «быкам». Победа 7:2 означала бы переход «Краснодара» на новый уровень самоконтроля, если бы «Химки» забили в концовке.

Но все было иначе. В опорной зоне «горожан» снова были ошибки, которые тренер ПАОКа для себя отметил. Защиты у Мусаева нет, есть только вратарь. А группа атаки сыграла сама по себе, положившись на то, что у «Химок» тоже команда без главного тренера – агрессия есть, поскольку ребята собрались смелые, но класса не хватает и «Краснодару», и его сопернику. Стадо футболистов против стада футболистов всегда даст 7:2, если речь об огромной разнице в мастерстве, бюджете, сыгранности и опыте в РПЛ .

Но такие победы полезны, когда команда знает, что завтра сыграет еще лучше. «Краснодар», особенно с учетом, как эмоционально прошли «Порту», а потом нарвались на 4:0 от «Олимпиакоса», должны помнить – себя не контролируют. Причина может быть одна: Мусаев — простой зритель, который не отдал приказ придержать коней, не поставил атаки не на индивидуальном мастерстве, и поэтому результаты так скачут – то влет «Уралу», то ничьи, а победы лишь над новичками лиги.

Капризный зритель скажет, что позиция Уткина несправедлива, как может не нравиться победа 7:2? Но разгромы бывают разными, надо смотреть футбол, а не только на счет. Представители ПАОКа увидели в «Краснодаре» тактически уязвимую команду с упрямой ставкой на атаку. И это удобный для них соперник. Хотелось бы ошибаться, но не исключено, что тренер Мусаев сделал вчера очередную ошибку. А к команде нет вопросов – дворовой футбол включается всегда, когда нет влияния главного тренера.

Вот только профессионалы в аналогичных ситуациях думают о Лиге чемпионов, а не тратят лишние силы на вынос «Химок». Разгромы бывают опасными для победителей, и только если ПАОК окажется слабее, чем показалось против «Бенфики», а Мусаеву хватит характера и авторитета стереть из памяти игроков погром 7:2, то не увидим еще один позор в еврокубках. «Динамо» тоже с «Зенитом» сыграло правильно. А грузинский «Локомотив» недооценили, хотя там сразу видно, что соперник симпатичный: в атаке – Кварацхелии, в защите – Кверквелии, хотя скромные их версии.

Силы в 2020-м надо уметь дозировать. Если с ПАОКом у «Краснодара» будет столько структурных тактических дыр, как против команды Гунько, то общий результат двух матчей Мусаева по пути в группу ЛЧ разочарует. Олегу Мурадовичу пора взрослеть. Плевать на 7:2 с «Химками», если до этого проиграли «Локомотиву» и «Уралу». Наставник не контролирует команду, та играет сама по себе – так было в ноябре прошлого года, когда отыгрались против «Ростова». Так было с «Химками», когда потеряли два мяча преимущества.