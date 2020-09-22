«Мольде» — «Ференцварош»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:52

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч квалификации Лиги Европы «Мольде» — «Ференцварош», который пройдет 23 сентября 2020 года.

«Мольде»

Норвежский клуб уже успешно прошел три раунда квалификации Лиги Чемпионов, которые состояли из одного поединка. После побед над КуПС (5:0) и «Целе» (2:1), «Мольде» с трудом, но все таки одолел в гостях «Карабах». Судьбу этой встречи решила серия пенальти, в которой точней были гости.

К вышесказанному добавим, что «Мольде» выиграл девять из десяти предыдущих поединков на своем стадионе.

«Ференцварош»

Чемпион Венгрии также выступает в отборе со стадии 1/8 финала. По ходу продвижения по турнирной сетке, команда Сергея Реброва выбила «Юргорден» (2:0), а также оставила за бортом «Селтик» (2:1), при чем, обыграла его в гостях.

На стадии полуфинала «Ференцварош» справился дом с «Динамо» из Загреба (2:1). Отметим, что «Зелено-белые» проиграли только один из десяти последних гостевых поединков.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Мольде» — 2.350

Ничья – 3.370

Победа «Ференцварош» — 3.210

Статистика

Команды впервые сойдутся в очном противостоянии.

«Мольде» не проигрывал в 11 из 12 последних матчах Лиги Чемпионов.

«Ференцварош» забивал минимум два гола в 3 последних матчах турнира.

Прогноз на матч

«Мольде» и «Ференцварош» результативно играли в атаке в последних матчах. Норвежцы регулярно забивают дома от двух голов, а венгры в гостях тоже не покидают поле без результативных действий.