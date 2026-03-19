«Лион» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 11:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Лион» – «Сельта», который состоится 19 марта 2026 года.

«Лион»

«Лион» не может победить уже несколько матчей подряд и это является большой проблемой в конце сезона. Сейчас команда сыграла вничью в первой игре на выезде, но на своем поле от французского клуба ждут победы над «Сельтой» и прохода в следующий раунд. Если этого не случится, то весь сезон рискует стать провальным хотя перспективы у хозяев были очень хорошие.

Два последних матча «Лиона» завершились ничьей с «Гавром» в чемпионате (0:0) и таким же результатом в Лиге Европы с «Сельтой» (1:1).

«Сельта»

«Сельта» неплохо играет как в чемпионате Испании, так и Лиге Европы в нынешнем сезоне. Несмотря на ничью в первой игре, коллектив из Виго рассчитывает пройти дальше и для этого нужно побеждать с любым счетом. Один из самых интересных поединков пройдет во Франции, ведь каждый из соперников достоин стадии четвертьфинала Лиги Европы.

Два последних матча «Сельты» завершились ничьими с «Бетисом» в чемпионате (1:1) и «Лионом» в Лиге Европы (1:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Лион» – 2.14

Ничья – 3.35

Победа «Сельта» – 3.6

Статистика

«Лион» не может победить уже шесть поединков подряд

«Сельта» проиграла лишь один выездной поединок из десяти последних в основное время

Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.14. Предполагаем, что хозяевам сейчас самое время прервать серию неудач и благодаря победе над «Сельтой» пройти дальше по турниру.