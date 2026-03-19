«Лион» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Лион» – «Сельта», который состоится 19 марта 2026 года.
«Лион»
«Лион» не может победить уже несколько матчей подряд и это является большой проблемой в конце сезона. Сейчас команда сыграла вничью в первой игре на выезде, но на своем поле от французского клуба ждут победы над «Сельтой» и прохода в следующий раунд. Если этого не случится, то весь сезон рискует стать провальным хотя перспективы у хозяев были очень хорошие.
Два последних матча «Лиона» завершились ничьей с «Гавром» в чемпионате (0:0) и таким же результатом в Лиге Европы с «Сельтой» (1:1).
«Сельта»
«Сельта» неплохо играет как в чемпионате Испании, так и Лиге Европы в нынешнем сезоне. Несмотря на ничью в первой игре, коллектив из Виго рассчитывает пройти дальше и для этого нужно побеждать с любым счетом. Один из самых интересных поединков пройдет во Франции, ведь каждый из соперников достоин стадии четвертьфинала Лиги Европы.
Два последних матча «Сельты» завершились ничьими с «Бетисом» в чемпионате (1:1) и «Лионом» в Лиге Европы (1:1).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Лион» – 2.14
- Ничья – 3.35
- Победа «Сельта» – 3.6
Статистика
- «Лион» не может победить уже шесть поединков подряд
- «Сельта» проиграла лишь один выездной поединок из десяти последних в основное время
- Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.14. Предполагаем, что хозяевам сейчас самое время прервать серию неудач и благодаря победе над «Сельтой» пройти дальше по турниру.