Чёрным по белому

Известная цитата из фильма «Залечь на дно в Брюгге» о Тоттенхэме становится все большим отзеркаливанием истины чем когда—либо прежде. За вторую половину ушедшего десятилетия «шпоры» проиграли два важнейших футбольных соревнования в шаге оставшись без победы в АПЛ и Лиге Чемпионов. Ныне успехи Моуриньо не внушают особого доверия среди поклонников лондонской команды, однако, мы все прекрасно помним о «синдроме второго и третьего сезона» этого человека у руля любой команды. Проблемы Тоттэнхэма сконцентрированы не только в неудачно выстроенной модели игры, не умении доигрывать концовки важнейших матчей до логического завершения, но и в ментальности игроков, чьими достижениями должна быть усыпана извилистая дорога к футбольному Олимпу. Пиком формы по определению мог считаться мадридский финал, команда Почеттино всеми благосклонностями футбольного «Зевса» сумела выцарапать вторую путевку в плей—офф из группы, обойдя нерадзурри по дополнительным показателям, а затем уверенно разобраться со «шмелями» из Дортмунда и язвительно пощекотать нервы своим и чужим болельщикам в напряжённых дуэлях с «Сити» и «Аяксом». Счастливому сну пришёл конец. Финал с привкусом пота,слез и несбывшихся мечт. Болельщики сами в недоумении и искренне не знаю когда еще смогут лицезреть игру своих любимцев в финале столь значимого турнира. Один из лидеров команды Кристиан Эриксен вскоре заявляет руководству о желании покинуть клуб, он не верит, что в команде можно прогрессировать . Изрядно проседает качество игры за счёт старения команды, которое усиливала пара возрастных бельгийских защитников, а также череды футболистов, которые сами до конца не поняли в какой футбол они могут играть . Тоттенхэм с давнего времени был пронизан отсутсвие собственной субъектности, команда хоть и не была лишена истории, но искать в ней светлые моменты довольно затруднительное дело.
Львиная доля сегодняшних проблем команды заключается в отсутствии менталитета победителя у большинства футболистов, и зачастую данный факт как нельзя кстати характеризует команду — «трамплин» в которой собираются молодые и перспективные ребята и как только время на прокачку «скиллов» выходит, а искушение прибавить в свою личную копилку выигранный трофей доходит до предела — они обычно покидают логово «шпор». Собственноручно удерживать игроков, кормя пустыми обещаниями о возможностях и перспективном будущем — не предоставляется возможным, в том числе из—за того, что денежные ресурсы команды далеко не безграничны. В нынешнее время команда переживает сложные времена моральной и тактической перестановки и нет никаких перспектив думать, что все это воплотиться удачным экспериментов. В любом случае Жозе остаётся желать удачи в кропотливой работе и лицезреть за успехами и неудачами