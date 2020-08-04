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От героев былых времен

вчера, 15:13

В 2007 году он возглавил второй состав «блаугранас», которые балансировали на грани вылета из Испанской Сегунды, а к 2012 стал самым успешным тренером в истории каталонского клуба. Как показывает практика Пеп не задерживается надолго в своих клубах. 4 года ему понадобилось, чтобы осознать, что из Барселоны он выжал максимум, а не совсем удачная поездка в Мюнхен за попыткой принести Баварии очередной Кубок Европейских чемпионов закончилась не особо удачно. Осенью 2020 года Гвардиола начнёт свой 5 сезон в качества тренера синего манчестерского клуба.
Специфика английского футбола отличает его от других европейских чемпионатов, где в подавляющем большинстве чемпион страны известен до начала самого чемпионата. Туманный Альбион отличается высоким мастерством исполнителей, сильной и напряженной борьбой за титул, а также количеством опытных тренеров способных навязать серьезную конкуренцию, которая в итоге делает тебя еще лучше и сильнее. Хосеп останется неотъемлемой частью синей стороны Манчестера еще как минимум не сезон, огромный объем невыполненных задач остается перед ним, как и победа в главном Европейском турнире в котором Сити все еще продолжают борьбу. Многие футболисты заявляют о желании продлевать контракты исключительно при условии наличия Пепа в команде. Невероятная харизма, талант и оказалось как немного нужно человеку чтобы войти в историю

God1998
АВТОР
God1998
Свинка Пепа
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Свинка Пепа
Источник: Soccer.RuФото: https://football.ua/spain/363660-gvardiola-na-starosti-let-nadejus-snova-vozglavit-molodezhku-barselony.html
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 16:24
В Барселоне он хорошо себя проявил.
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